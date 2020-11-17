Игрока сборной Сербии выгнали из американского клуба. Всё из-за Black Lives Matter

В среду, 18 ноября, одним из соперников сборной России будет 29-летний вингер «Црвены Звезды» Александар Катаи. Это не самый известный игрок в составе сборной Сербии, но в США его фамилию в 2020 году упоминали, вне всяких сомнений, чаще, чем фамилию любого другого сербского футболиста. Катаи невольно стал участником громкого скандала, стоившего ему карьеры в МЛС.

Александар перебрался в США в феврале 2018-го. Клуб «Чикаго Файр» арендовал, а потом выкупил вингера у испанского «Алавеса». Карьера в МЛС складывалась у серба неплохо: в 66 матчах за «Чикаго Файр» он забил 19 голов и сделал 12 голевых передач. В январе 2020-го Катаи перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», однако за бывший клуб Дэвида Бекхэма и Златана Ибрагимовича успел сыграть только дважды.

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В мае Америку затрясло. Сначала в Миннеаполисе, а потом и по всей стране начались протесты после убийства темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским Дереком Шовином. Протесты вылились в массовые беспорядки: столкновения с полицией, погромы и мародёрство. Власти США вынуждены были задействовать Национальную гвардию, чтобы навести порядок.

Всё происходящее до глубины души возмутило жену сербского футболиста. Теа Катаи в сторис своего «Инстаграма» выкладывала видео и фото событий с едкими комментариями. Один из снимков, на котором афроамериканка бежала из магазина с коробкой для обуви Nike, она подписала «Black Nikes Matter». Это была очевидная аллюзия на движение Black Lives Matter. Теа называла участников протестов «отвратительным скотом» и призывала «убивать это дерьмо».

Александар Катаи с супругой Фото: instagram.com/aleksandarkatai

Александар быстро понял, что вляпался вместе с супругой во что-то дурно пахнущее. Вскоре Теа удалила посты и закрыла аккаунт. Вот только было уже поздно: волной негатива накрыло и семью Катаи, и клуб. Девушка получала угрозы, а тем временем у офиса «Лос-Анджелес Гэлакси» собралась группа протестующих с плакатом «Расисту нет места в нашем клубе». На баннере была также изображена перечёркнутая «семёрка»: под этим номером играл Катаи.

Руководство «Гэлакси» тут же выступило с заявлением, в котором осудило публикации жены Катаи. Через пару дней клуб объявил о расторжении контракта с сербом «по обоюдному согласию». Хотя сам футболист не дал ни малейшего повода обвинить его в расизме. Наоборот, принёс публичные извинения за посты супруги в «Инстаграме», признался, что «осуждает идеи о превосходстве белых, расизм и жестокость по отношению к темнокожим», и добавил: «Жизни чёрных имеют значение». Александар надеялся остаться в Лос-Анджелесе, продолжить карьеру в МЛС. Тем не менее клуб выбрал самый простой путь – избавиться от футболиста в угоду толпе.

Любопытно, что среди тех, кто осудил решение «Лос-Анджелес Гэлакси», оказался Илья Геркус. Бывший президент «Локомотива» написал в своём «Твиттере»: «Так в советские времена выгоняли из партии и лишали работы. Какой следующий этап советизации – ссылка, запрет на профессию или чего похуже?».

Вероятно, Геркус следит за карьерой Катаи, поскольку пытался привести вингера в «Локомотив». В августе 2016-го сербские СМИ писали, что «железнодорожники» сделали предложение «Црвене Звезде» в размере 3 млн евро плюс 1 млн бонусами. Но Александар (к слову, его дед по отцовской линии был украинцем) в Россию не приехал – выбрал «Алавес».

Летом 2020-го Катаи на правах свободного агента подписал контракт с «Црвеной Звездой». Возвращение на родину помогло вингеру вернуться и в сборную Сербии. Александар выдаёт хороший сезон: 10 голов и пять голевых передач в 19 матчах разных турниров. В том числе он забил чешскому «Словану» и бельгийскому «Генту» в Лиге Европы. Пять дней назад Катаи поучаствовал в финале плей-офф за путёвку на Евро-2020. В игре с Шотландией вышел на замену вместо Сергея Милинковича-Савича и реализовал свою попытку в серии пенальти, однако его точный удар не помог команде – сербы проиграли.

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В августе Теа Катаи дала интервью сайту Gloria.rs. Жена Александра впервые публично заговорила о случившемся в конце мая:

«У нас и раньше было желание вернуться в Сербию, но, видите, ничего не складывается до тех пор, пока женщина не возьмёт дело в свои руки, – пошутила Теа. – Если в том, что ты делаешь нет плохих намерений, то тебе воздаётся, в хорошем смысле. В итоге всё получилось здорово – мы поехали домой. Здесь нам намного комфортнее.

Моя ошибка заключалась в том, что я не выражалась политически корректно. Но я обращалась к своим друзьям не публично, а через «Инстаграм». Говорила о том, что ненавидела. Я находилась одна, на пятом месяце беременности. Была напугана, так как ходили слухи, что протестанты будут атаковать ту часть города, где мы жили. Смотрела кадры, была шокирована и зла из-за происходившего. Поэтому называла людей некрасивыми словами. Но это не имело никакого отношения к политике, цвету кожа, расе. Речь шла только о поведении людей, которые воспользовались ситуацией с убийством Джорджа Флойда для личной выгоды – грабежей и вандализма. Признаю, я была неправа. Стоило больше заботиться о том, как выражать свои мысли. К этой теме слишком болезненно относятся в Америке. Я не расист. Мы жили по соседству с афроамериканцами. К сожалению, мои слова были истолкованы так, как устраивало СМИ, они исказили образ Александра, как спортсмена. Я испытала сильный стресс. Никто не слушал нашу версию.

С тех пор, как мы вернулись, чувствую себя прекрасно. Здесь всё проще: от визита к врачу до всего остального. Там же мы не получали никакой помощи, все нас только посылали друг к другу по кругу».

Тадич мог играть за «Динамо», Ляич за «Спартак», а Коларов — за 300 тысяч во Владивостоке Звезды сборной Сербии, не доехавшие до РПЛ.

Катаи пока не забивал за сборную Сербии. Но, возможно, в матче с нашей командой он будет особенно опасен из-за повышенной мотивации. Почему бы не напомнить о себе братской России, если в США и топ-лигах Европы больше не ждут?