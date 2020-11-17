Сборной России обязательно нужно побеждать сербов. Дело не только в Лиге наций

Матч Сербия – Россия важен для нашей сборной не только с точки зрения борьбы за победу в группе Лиге наций и повышение в классе. Ещё одна причина, по которой нашей национальной команде нужен положительный результат в Белграде, – необходимость сохранить место во второй корзине при жеребьёвке отборочного цикла ЧМ-2022. Если сборная России упадёт в третью корзину, то, скорее всего, получит более сильных соперников в квалификации, а, значит, будет иметь меньше шансов на участие в чемпионате мира.

Жеребьёвка отборочного цикла ЧМ-2022 состоится 7 декабря. В финальной стадии у Европы всего 13 мест. В квалификации 55 сборных будут разбиты на 10 групп – по пять или шесть команд в каждой. Победители групп получат прямые путёвки в Катар. Что касается остальных трёх путёвок, то их разыграют в плей-офф с участием 10 сборных, занявших вторые места в отборочных группах, и двух лучших команд Лиги наций.

Сборную России ждёт главный матч года. Все расклады по выходу в Лигу А Мы ещё в состоянии самостоятельно решить задачу.

Отборочный цикл стартует в марте 2021-го, а завершится в ноябре. Полуфиналы и финалы «стыков» запланированы на март 2022-го. Кстати, по политическим причинам сборную России разводят с командами Украины и Косово.



Перед последним туром Лиги наций состав корзин для жеребьёвки отборочного цикла ЧМ-2022 выглядит следующим образом:



Первая корзина: Бельгия (рейтинг ФИФА – 1774), Франция (1750), Англия (1666), Португалия (1655), Испания (1638), Хорватия (1624), Италия (1620), Дания (1619), Германия (1617), Нидерланды (1602).



Вторая корзина: Швейцария (1586), Польша (1566), Швеция (1562), Уэльс (1556), Австрия (1532), Украина (1528), Турция (1495), Сербия (1487), Словакия (1486), Россия (1469).



Третья корзина: Румыния (1459), Ирландия (1458), Норвегия (1456), Венгрия (1452), Чехия (1448), Шотландия (1446), Исландия (1443), Северная Ирландия (1440), Финляндия (1417), Босния и Герцеговина (1415).

Несмотря на пятиматчевую безвыигрышную серию, сборная России сумела сохранить место во второй корзине. Это значит, что в случае победы над Сербией наша национальная команда точно не окажется этажом ниже. А вот поражение и, возможно, ничья отправят нас в третью корзину.

Сборная Румынии отстаёт сейчас от России на 10 баллов, но если румынам засчитают победу в несостоявшемся матче Лиги наций с норвежцами, разрыв сократится всего до трёх баллов. Напомним, министерство здравоохранения Норвегии запретило своей национальной команде вылететь в Бухарест из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока – Омара Эльабделлауи. Судьбу отменённой игры решит контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.



Если сборная России сыграет вничью с Сербией, то румыны поднимутся во вторую корзину в случае победы над Северной Ирландией. Если же команда Станислава Черчесова проиграет сербам, её вообще могут обойти трое – Румыния, Ирландия и Норвегия. Правда, каждому из наших конкурентов требуется собственная победа. Норвежцы в срочном порядке собирают новый состав на встречу с Австрией – руководить сборной будет тренер «молодёжки» Лейф Гуннар Смеруд.

Сборная России проиграла не только из-за судейства. Разбор матча с Турцией Провальный отрезок, случившийся сразу после красной карточки, можно было предотвратить или хотя бы минимизировать последствия.

Вроде бы разница между командами из второй и третьей корзин не такая уж и большая. Но, согласитесь, одно дело соперничать со Швейцарией или Швецией, а другое – с Шотландией или Северной Ирландией. В любом случае сборной России лучше финишировать на первом месте в группе Лиги наций, помня о том, что два участника этого турнира получают места в «стыках».