Никому не нужно столько футбола. Ни футболистам, ни нам с вами

В марте 2014 года британская газета The Telegraph опубликовала инсайдерский материал о том, что УЕФА готовит новый турнир для сборных, который заменит товарищеские матчи. В декабре 2014 года исполнительный комитет УЕФА утвердил формат нового международного турнира. На официальном сайте УЕФА до сих пор можно найти текст пресс-релиза. Там много информации, но нас сейчас интересует только одна фраза: «Новый турнир, который стартует с 2018 года, заменит собой большую часть товарищеских матчей и содержит принцип повышения и понижения команд в классе». Точнее, интересует даже не вся фраза, а только два слова – «большую часть».

Всё честно: официально никто и не обещал, что с появлением Лиги наций товарищеские матчи исчезнут. Просто это как бы подразумевалось, но слова «большую часть», написанные в пресс-релизе (кто их читает?), красиво снимают с чиновников любую ответственность. Клубы хотели убрать товарищеские матчи? Получили взамен новый турнир -и- товарищеские матчи.



Вот что это значит в условиях сжатого коронавирусом клубного сезона. Возьмём, например, «Тоттенхэм». С 18 октября по 8 ноября клуб сыграл семь матчей, строго раз в три дня. Понятно, что о серьёзных тренировках можно забыть – только восстановление и подготовка. Но ведь за три недели игрокам нужны и выходные. А вместо выходных – матчи сборных. И до, и после.



Я привёл именно эти даты (18 октября и 8 ноября), потому что раньше и позже свои матчи проводили сборные. Так, например, Мэтт Доэрти до 18 октября провёл два матча за сборную Ирландии за четыре дня – с финнами и валлийцами в Лиге наций. А после 8 ноября провёл ещё два матча за четыре дня: с валлийцами в Лиге наций и товарищескую игру с англичанами. Все по 90 минут. На самом деле, он бы сыграл ещё на один матч больше, но игру с Болгарией 18 ноября пропустил. Не потому что ему дали отдохнуть, а потому что в расположении сборной он заразился коронавирусом.

Роналду сбежал из «Ювентуса» в сборную, нарушив карантин. А теперь заболел К счастью, чувствует себя хорошо.

Кто выбыл во время паузы на сборные

А теперь отвлечёмся от «Тоттенхэма» и посмотрим на картину в целом. Эндрю Робертсон и Джордан Хендерсон получили в сборной мышечные повреждения, а Мо Салах в сборной заразился коронавирусом. Джо Гомес на тренировке в сборной получил тяжёлую травму и выбыл надолго. Отношения Гомеса со сборной – это вообще несмешная шутка. 3 сентября 2015 года он дебютировал за молодёжку, а уже через месяц, всего в третьем своём матче (играли с молодёжкой Казахстана) порвал переднюю крестообразную связку и вылетел на год. В марте 2018-го, всего в третьем своём матче за основную сборную Англии (играли с Нидерландами), травмировал голеностоп и выбыл на три месяца (и пропустил из-за этого чемпионат мира в России).

Мемы смешные – ситуация страшная. Как соцсети реагируют на травмы футболистов «Ливерпуля» Кто поможет Юргену Клоппу?

Эктор Эррера травмировался в сборной Мексики и выбыл на месяц. Луис Суарес в сборной заразился коронавирусом. Бедный «Атлетико». Кроме Эрреры и Суаресом, матч с «Барселоной» также могут пропустить Ян Облак и Киран Триппьер – они тоже получили травмы в своих сборных, их участие в игре под вопросом.

Фото: Gabriel Aponte/Getty Images

Алексис Санчес зачем-то уехал из «Интера» в расположения сборной Чили – и тут же получил травму. Ну, этот просто соблюдает традиции. Серхио Бускетс в матче сборной растянул связки колена. Кингсли Коман на тренировке сборной травмировал голеностоп. Ната Аке получил травму бедра в матче Нидерландов с Италией. Хосе Гайя получил травму в товарищеском матче Испании с Нидерландами.

Этого списка достаточно? Я остановился, потому что надоело, но его можно продолжить. Эль-Ненни, Рахим Стерлинг, Яндрей Ярмоленко (и ещё шесть игроков сборной Украины с коронавирусом), Леонардо Бонуччи, Марцело Брозович, честно, я просто устал гуглить.

Зачем нужно столько матчей?

Гвардиола, Клопп, Сульшер и некоторые другие тренеры давно жалуются на календарь, но лучше всех высказался Жозе Моуринью, который отреагировал на новости о распространении коронавируса в сборных. Кажется, он завёл аккаунт в «Инстаграме» именно для того, чтобы выбрасывать в атмосферу избыток сарказма и просто троллить: «Отличная неделя футбола. Потрясающие эмоции от матчей сборных, великолепные товарняки и полная безопасность. Результаты тестов приходят после того, как сыграны матчи, случайные люди выбегают на поле во время тренировок и много чего ещё».



Моуринью, конечно, прав, но дело даже не в том, что в сборных всё часто организовано хуже, чем в клубах (ничего не имею против сборной Египта, но вы готовы поручиться, что нормы безопасности там настолько высокие, как в «Ливерпуле», и Салах бы заразился, если бы не уехал в сборную?). Дело в другом.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Зачем вообще нужно столько футбола? В этой индустрии крутятся миллиарды евро, но такие огромные деньги появились только из-за огромного зрительского интереса. Но разве столько футбола зрители в принципе могут переварить? В самом платёжеспособном турнире в мире – АПЛ – провалилась инициатива лиги, направленная на продажу матчей по одному. Их просто никто не купил. В других чемпионатах всё ещё хуже. Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта, когда его спросили о трансферах, ответил: «О чём вообще речь? Вся лига на грани банкротства. Нам нужна помощь государства, чтобы выжить».



Футбола слишком много. Не справляются футболисты, не справляются команды и тренеры (кто в мире сейчас играет в классный футбол?), но и зрители не справляются с таким количеством зрелища. Которое, к тому же, потеряло в качестве. «Ливерпуль» остался без половины состава, «Атлетико» сыграет с «Барселоной» без Суареса – минус главная интрига матча – и каждый день в сборной приносит новые травмы известных и важных игроков. Только вот клубные матчи, в отличие от товарищеских, отменить невозможно, ведь они уже привязаны к огромным телеконтрактам, которые продаются пакетами (по несколько сезонов), а не по одной игре. Другими словами, решение напрашивается.

Клубы не могут сократить количество матчей, потому что связаны обязательствами. У сборных долгосрочных обязательств меньше. Самое время подумать – об игроках, о зрителях, да и просто подумать не помешало бы. Многие ли из вас посмотрели товарищеский матч сборной России с Молдавией? А в остальном мире?



В этом сезоне даже клубная нагрузка на игроков выше, чем всегда. А нагрузка сборных дополнительно ложится на лучших из них. Кстати, к вопросу о запрете пяти замен в АПЛ и «равных условиях для маленьких клубов». Действительно, ведь маленькие клубы только и делают, что теряют Кевинов де Брёйне и Мохамедов Салахов на матчах сборных. Тем временем сам Кевин де Брёйне говорит, что нынешний график абсурд и что так часто играть нельзя. Получается следующая гармоничная картина: футболисты не хотят столько играть, а зрители не успевают столько смотреть. Плевать. Безумный принтер работает. Ну просто нельзя взять и не сыграть товарищеский матч Португалия – Андорра (7:0) в середине ноября. Кстати, вы смотрели?



***

Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Хаита о европейском футболе. Там больше его материалов: посты, статьи, видео и подкасты