С кем теперь Россия будет играть в Лиге наций. Полный расклад

Завершился групповой этап Лиги наций. Рассказываем о его главных итогах и о том, кто станет соперником сборной России в следующем розыгрыше турнира. С таблицами всех дивизионов нынешнего цикла можно ознакомиться здесь:

Главные итоги группового этапа Лиги наций

Для победителей четырёх групп Лиги А – Италии, Бельгии, Франции и Испании – соревнование не завершено. В октябре 2021 года эти четыре сборные определят в финальной стадии победителя плей-офф Лиги наций. Какая страна примет полуфиналы и финал плей-офф, определится в декабре 2020-го. Напомним, чемпионом первого розыгрыша Лиги наций стала Португалия. Однако Криштиану Роналду и компания не смогут защитить титул, так как португальцы уступили в своём квартете французам.

Из Лиги А в Лигу В выбывают аутсайдеры групп – Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, а также Украина или Швейцария. Игра украинцев со швейцарцами в Люцерне, которая должна была пройти во вторник, не состоялась из-за коронавируса. Если УЕФА засчитает команде Андрея Шевченко поражение со счётом 0:3, Украина упадёт на четвёртое место в группе, уступив Швейцарии по личным встречам.



В Лигу А из Лиги В поднялись сборные Австрии, Чехии, Венгрии и Уэльса. Наша национальная команда, к сожалению, упустила эту возможность в последнем туре. При этом у России был самый ровный по силам квартет: ни в одной группе дивизиона победитель не набрал так мало очков (11), а аутсайдер так много (6).



Из Лиги В выбыли в Лигу С национальные команды Северной Ирландии, Словакии, Турции и Болгарии. Из Лиги С в Лигу В поднялись в свою очередь Черногория, Армения, Словения и Албания.



Слабейшие команды четырёх групп Лиги С — Кипр, Эстония, Молдавия и Казахстан – не вылетают все вместе в Лигу D. Они в плей-офф определят пару неудачников. А вот две лучшие сборные Лиги D известны уже сейчас: на один уровень выше поднимаются Фарерские острова и, что неожиданно, Гибралтар.

Швейцарцы посадили сборную Украины на карантин. Матч отменили, хотя УЕФА был не против В команде Андрея Шевченко бум коронавируса – 11 человек за один сбор.

С кем Россия сыграет в следующем розыгрыше

Следующий розыгрыш Лиги наций пройдёт уже после чемпионата мира 2022 года. Групповой этап запланирован с июня по сентябрь 2022-го, а победитель третьего в истории турнира станет известен в июне 2023-го, когда состоится финальная стадия. Эта Лига наций будет связана с отборочным циклом Евро-2024.



Сборная России в третий раз подряд выступит в Лиге В. Теперь потенциальными соперниками нашей национальной команды в борьбе за выход в элиту будут Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция, Швейцария (или Украина, но нас с ней разводят), Норвегия, Румыния, Шотландия, Израиль, Сербия, Финляндия, Ирландия, Черногория, Армения, Словения и Албания. Сроки и принципы жеребьёвки назовут позднее.

Добавим, что нынешний розыгрыш Лиги наций был связан и с квалификацией ЧМ-2022. Две лучшие команды Лиги наций из тех, которые не смогут занять первое или второе места на групповом этапе отборочного цикла, примут участие в стыках. К сожалению, России теперь вряд ли стоит рассчитывать на «запасной выход». Плей-офф за путёвки на мировое первенство запланирован на март 2022-го.