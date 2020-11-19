Руки прочь от Черчесова! Проигрыш Сербии – позор, но не показатель силы тренера и сборной

Коуч сборной России заслужил право готовить команду к чемпионату Европы. И дело не только в том, что когда-то мы обыграли испанцев.

Кошмар в Белграде отбросил сборную России в третью корзину жеребьёвки чемпионата мира, не позволил выйти в элитный дивизион Лиги наций и обрёк её главного тренера Станислава Черчесова на жуткое давление и негатив вплоть до начала чемпионата Европы — 2020, если он всё-таки состоится в 2021 году. Таким образом, рулевой сборной возвращается в состояние, в котором он находился до чемпионата мира. Подавляющее большинство сейчас начнёт требовать отставки Черчесова, но этого нельзя делать. Станислав Саламович должен работать дальше.

С кем теперь Россия будет играть в Лиге наций. Полный расклад В следующей Лиге наций наша команда опять попытается пробиться в элиту.

В Белграде сборная сыграла абсолютно нетипичный матч для себя при Черчесове. У этой сборной можно было придраться ко многому, но не к желанию бороться, биться друг за друга. Да, в Сербии после двух первых голов самоотдача испарилась, из сборной будто выпустили воздух. Это плохо, но это исключение из правил. А исключение никогда не доказывает наличие проблемы. Черчесов её решит.

Впрочем, Россия не была так ужасна в Белграде. По XG мы вообще были лучше соперника: 3,5 против 1,96 у сербов. С точки зрения аналитических выкладок это дикая аномалия, которая говорит о том, что нам просто не повезло в атаке. В защите же, напомню, у нас с листа играла пара Дивеев — Джикия, в которой первый вообще в самом начале матча чуть не травмировался.

Сейчас ещё многие будут говорить, что 0:5 от Сербии – истинный уровень сборной России и Черчесова. Но это не так. Черчесов без шансов выносил Шотландию, которая, кстати, закрыла Сербии путь на Евро. Сборная при нынешнем тренере блестяще выходила на Евро, а в этом розыгрыше Лиги наций набирала четыре очка с венграми, которые выиграли группу, и побеждала основной состав Сербии с Тадичем и Милинкович-Савичем. Поражение сербскому дублю — провал, но и здесь это скорее стечение обстоятельств, а не весомый довод к тому, что Черчесову пора уходить. Эта сборная при этом же тренере совсем недавно шла катком по всем, забивала в каждом матче и имела продолжительную серию побед. Неужели тогда вы тоже были недовольны? Что изменилось?

Хватит себя обманывать: какой чемпионат – такая и сборная. Прости их, Юрий Валентинович В элитной Лиге наций нам делать нечего. И за Евро страшно.

Важно понимать, что сборная России с Сербией провела свой худший матч при Черчесове, который бывает у любой сборной. Но нельзя забывать о том, что нынешняя сборная – максимально тренерская команда, которая довольно неплохо слушается своего тренера. Черчесов управляет своими игроками. Вам нужно удивить сборную Турцию, чтобы она до того, как остаться в большинстве, не знала, как играть – пожалуйста, получите схему в пять защитников. Надо закрыть лучшего защитника «Ливерпуля» и Шотландии – Робертсона? Заставьте его бегать за Ионовым. Я уж не буду говорить о том, что на чемпионате мира сборная Черчесова была одной из самых тактически разносторонних команд.

0:5 в Белграде – стыд. Но Заболотный мог забить больше, чем все сербы Безвыигрышная серия сборной России растянулась до шести матчей. Это кризис или наш реальный уровень?

Ещё один довод в защиту Черчесова – травмы. В этой Лиге наций мы ни разу не собрали состав, в котором были бы все ключевые футболисты. Дважды выпадал Фернандес, без которого команда теряет процентов 30% своего атакующего потенциала, ни разу не доехал до сборной Головин – вообще ключевой игрок в построениях Черчесова, дважды не было Алексея Миранчука, выпадал Джикия и даже Дзюба. Минус нынешней сборной в том, что она может играть круто, уверенно обыгрывать равных себе соперников, но это возможно только при условии, что все лидеры здоровы. К сожалению, разрыв между ними и заменой велик.

Да, Черчесов неидеален. Да, к его решениям по составу могут возникать логичные вопросы. Да, при нём команда упала в третью корзину при жеребьёвке (это, кстати, главный провал, за который Черчесову действительно нужно предъявлять претензии). Но важнее то, что с чемпионата мира он давал результат. И дело даже не в том, что мы обыграли испанцев. С момента чемпионата мира сборная России стала сильнее, увереннее в себе и разнообразнее. Черчесов построил команду, на которую снова начали ходить и болеть, он в великолепном стиле вышел на Евро, создал коллектив, в который многие игроки приезжают с большим удовольствием, чем в свои клубы. И он заслужил право сыграть на Евро, чтобы снова попробовать справиться с хейтом и заставить страну «переобуться».



И в конце такой вопрос: что лучше — обыграть дубль сборной Сербии 5:0 и не попасть на чемпионат Европы или попасть на главный европейский турнир и такое поражение? То-то и оно.