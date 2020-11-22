Бывший капитан ЦСКА собирает автомобили в Германии. Как сложилась судьба Сергея Фокина

С распадом СССР многие советские футболисты рванули за рубеж. Неведомый Запад манил, поэтому ехали порой абы куда – лишь бы за границу. Одним из наиболее популярных направлений у наших первых легионеров была Германия. В 1990-х туда переехали, например, Юрий Савичев, Сергей Кирьяков и Валерий Шмаров. Долгое время они выступали за немецкие клубы, а кто-то, как Савичев, даже остался в Германии по окончании карьеры.

Недавно мы рассказывали о немецком быте автора последнего «золотого» гола в истории сборных СССР. Юрий Савичев стал тренером, но работал лишь с детскими командами и клубами из 4-5 дивизионов Германии. Сейчас олимпийский чемпион Сеула чинит медицинское оборудование в одной из клиник Гамбурга. По схожему сценарию сложилась судьба Сергея Фокина, бывшего капитана ЦСКА и ещё одного триумфатора Игр-1988.

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Начало карьеры и переход в «армейский» клуб

Фокин появился на свет в Ульяновске, но в 1962 году его семья перебралась в Киргизию. «В справочниках пишут, что на свет я появился во Фрунзе (ныне Бишкек. – Прим. «Чемпионата»), но это не так, — объяснял разночтения в своей биографии Сергей. — Мои родители переехали в Киргизию, когда мне исполнился год». В местной «Алге» Фокин и начинал футбольную карьеру. В 1984 году, по окончании института, его призвали в армию. Обещали всё сделать по блату, но перепутали списки и отправили служить в Казахстан, на общих основаниях. Правда, через полгода Фокину повезло – его приметил майор, отвечавший за спортивную подготовку. «В роте помимо меня было трое спортсменов – десятиборец, гимнаст и фехтовальщик, – вспоминал Сергей. – Когда мы все по плацу маршировали, этот майор забирал нас к себе в спортзал. Мы тренировались, поддерживали физическую форму. Однажды он нам говорит: «Ну что вы тут пропадаете? В Алма-Ату вам надо, в СКА. Попробую сделать вам документы. Может, и получится вас вытащить отсюда».



Места в команде для Фокина сначала не нашлось. Хотели даже обратно отправить, в часть. Сергею снова повезло: среди начальства нашёлся футбольный болельщик, который и настоял на зачислении Фокина в СКА. Чуть позже он оказался на сборах с «Кайратом», но вмешалась «Алга». «Из Москвы пришла телеграмма: «Срочно командировать рядового Фокина в ЦСКА». Мне билет на самолёт дали – и вперёд. «Алга» постаралась. Едва там узнали, что я в «Кайрате» тренируюсь, – сразу в ЦСКА сообщили. Между «Алгой» и «Кайратом» была тогда лютая вражда. Они куда угодно могли отпустить игрока, но только не в «Кайрат», – рассказывал Сергей.

По окончании срока службы в ЦСКА оставались далеко не все. Вот и Фокин, который долго не мог привыкнуть к Москве, рвался обратно, в родные края. Убедил Фокина задержаться в «армейском» клубе Александр Тарханов. «Сколько меня Тарханов на базе уговаривал! Повторял: «Серёга, оставайся! Здесь есть перспектива. Не пожалеешь, поверь», – вспоминал Фокин. – И прав был Саша. Я не пожалел».

Успехи в ЦСКА, золото Олимпиады-1988 и переезд в Германию

В сезоне-1984 ЦСКА покинул «вышку» и вернулся обратно только через три года. Затем – новый вылет. Лишь в 1990 году ЦСКА удалось закрепиться в высшем дивизионе: «армейцы» сходу заняли второе место, совсем немного уступив киевскому «Динамо». А на следуюший год стали чемпионами, последними в истории чемпионатов СССР.

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Все эти годы Фокин был основным защитником ЦСКА. Несмотря на отлучки с командой в первую лигу, Фокин хорошо себя зарекомендовал. В 1987 году Анатолий Бышовец пригласил его в олимпийскую сборную страны. На счету Сергея 3 матча отбора к Играм в Сеуле. Правда, в финальном турнире Фокин ограничился всего 20 минутами игрового времени (в четвертьфинале с австралийцами). Виной тому сложная травма, полученная «армейцем» незадолго до Олимпиады.



«У меня было воспаление седалищного нерва, – рассказывал Фокин. – Долго лежал в больнице, в центре травматологии. Когда приступил к тренировкам, боль вернулась. Гаджиев, ассистент Бышовца, что-то с нагрузками перемудрил. В итоге мышцы оказались настолько напряжены, что любое ускорение было для меня сродни пытке».

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За победу в Сеуле Фокин досрочно получил «звёздочки». В 1991 году, после золотого дубля с ЦСКА, Сергей и вовсе дослужился до майора. Всего в «армейском» клубе Фокин провёл 9 лет. По количеству матчей в составе ЦСКА он занимает 24-е место (283). Неоднократно Фокин выводил «армейцев» на поле с капитанской повязкой. В 1989 году Сергей попал в первую сборную СССР, где провёл 3 матча. Фокин даже поехал на ЧМ-1990, но не сыграл в Италии из-за старых проблем со спиной.



Последние чемпионы Союза быстро разлетелись кто куда – почти на всех был спрос «за бугром». Фокин уехал одним из последних. «К концу 1992-го почти все разъехались. Меня приглашали в Англию, но руководство не отпустило. Узнал я об этом, правда, задним числом. Понял, что оставаться в ЦСКА смысла нет. Знакомый агент предложил мне два варианта: брауншвейгский «Айнтрахт» и какой-то клуб из Австрии. Поразмыслив, я выбрал Германию», – вспоминал Фокин в интервью «СЭ».

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«Айнтрахт» выступал во второй Бундеслиге, а чуть позже и вовсе вылетел в Региональную лигу. У Фокина были возможности перейти в клубы статусом выше, но Сергей решил остаться. В первую очередь из-за города. «Нам в Брауншвейге сразу понравилось, – признался Фокин. – Очень симпатичный городок – маленький, уютный. Решили на семейном совете, что буду играть здесь. Пусть и за меньшие деньги».

Чем сейчас занимается Сергей Фокин

Закончил Фокин карьеру в 2000 году. Играл, между прочим, до 39 лет! Такому футбольному долголетию есть объяснение – Сергей всегда был «режимщиком». В ЦСКА даже ходила байка о том, как Павел Садырин приехал однажды на юбилей к какому-то генералу. На вопрос, чем сейчас занимается команда, Садырин якобы ответил: «Да все по кабакам разъехались. Один Фокин, небось, сидит на базе».



Сергей обосновался с семьёй в Брауншвейге. Там же бывший «армеец» получил свой первый тренерский опыт – работал помощником главного в «Айнтрахте». Позже Фокин открыл небольшое кафе, но дохода оно почти не приносило. Заведение закрыли, не сложилось у Фокина и с работой тренера.



С 2003 года Сергей трудится на заводе «Фольксваген». Там олимпийский чемпион собирает шасси для автомобилей. Нам удалось пообщаться с Сергеем Александровичем и узнать, что нового в его жизни.



– Как ваше здоровье, Сергей Александрович!?

– Всё нормально, спасибо. Пандемия пока что нашей семьи не коснулась. Я, жена и дочка не болели. На работе, конечно, придерживаемся строгих мер предосторожности: маски – в обязательном порядке.



– Спина не беспокоит?

– Как это сказать… (подбирает русские слова). Можно жить. Иногда побаливает, как и все суставы.



– До сих пор на «Фольксвагене» работаете?

– Да, всё там же. Помогаю ещё тренировать местную команду. Попросили помочь с юношами, 14-15 лет.



– А что за клуб? «Айнтрахт»?

– Нет, любительская команда. Я живу сейчас под Брауншвайгом. Посёлок городского типа, по-вашему. Называется Изенбюттель. У нас есть команда, молодёжь тоже играет. Вот там я помогаю как второй тренер. Главным стать не могу – работа не позволяет.



– Чем занимаетесь на «Фольксвагене»? Была информация, что собираете шасси.

– Сейчас меня повысили: перешёл на сборку рулевого управления. Больше автоматики, чуть сложнее процесс. Пришлось пройти курсы повышения квалификации.



– Несколько лет назад вы говорили, что хотите пристроить дочь на «Фольксваген». Получилось?

– Нет, она выбрала другой путь. Работает налоговым консультантом. Отучилась в университете, пошла на магистратуру. Профессия непростая – много данных, знать законы нужно.



– Дедом ещё не стали?

– Пока нет. Дочь живёт с парнем, но ещё не поженились.

– Ваша жена после закрытия кафе, кажется, работала кондитером?

– Да, было такое. Сейчас – продавец в супермаркете.



– Когда последний раз были в России?

– Три года назад, когда собиралась олимпийская сборная.



– С кем из бывших партнёров на связи?

– С Юркой Савичевым, конечно. Иногда переписываемся с Лёшей Чередником. Ещё с Прудниковым и Татарчуком.



– Следите за российским футболом?

– В основном только новости читаю. Их на телефон приходит очень много.



– А матчи смотрите? Может, кто-то выделяется в сборной России, в ЦСКА?

– Игры чемпионата не смотрю. Сборную – очень редко, поэтому выделить кого-то сложно.



– Савичев живёт в двух часах езды от Брауншвейга. В гости не ездите друг к другу?

– Не получается. Работы много – и у него, и у меня. Всё собираемся, собираемся… По телефону часто общаемся, но приехать в гости пока не удалось.



– В одном из ранних интервью вы признались, что немецкий язык давался вам тяжело. Как быстро выучили?

– Понимать начал полностью только через два года. Ещё через год стал говорить нормально. Помогло, конечно, общение с игроками в команде.



– В 2010 году снимали квартиру. Обзавелись своей жилплощадью?

– Да, купили дом. У нас большой участок: летом сажаем помидоры, огурцы, чеснок, петрушку… Есть ещё красная смородина.



– Это советский менталитет? Или все немцы так живут?

– Нет, здесь многие держат свои участки.



– Российские футболисты сейчас с трудом решаются на переезд в Европу. Как думаете, почему?

– Их всё устраивает, видимо. Мы ведь хотели посмотреть на жизнь в других странах, какой там футбол. Может, и зарплаты расслабили. Мы, конечно, тоже зарабатывали неплохо, но не как сейчас. Теперь в Европу едут те, у кого есть амбиции. А кроме того, не думаю, что российские футболисты высоко котируются за рубежом.



– Вы сами последний раз выходили на поле?

– Лет шесть-семь назад. По ветеранам приглашают на игры, но здоровье уже не позволяет.



– На улицах узнают?

– Иногда. И только болельщики «Айнтрахта» со стажем. По имени помнят – жену недавно на работе спросили: «А вы жена Сергея?»



Напоследок Сергей Александрович попросил «передать большой привет любителям футбола и пожелать всем крепкого здоровья». Передаём. Со слов Фокина, он задумывался о возвращении на родину, но теперь уже оставил эти мысли: «Время прошло. Возраст не тот. Был бы помоложе…»