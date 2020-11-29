За 37 секунд всё успел — и начать, и завершить атаку.

Воспитанник «Зенита» забил через полминуты после выхода на поле. Евсеев исполнил красоту!

Встреча «Урал» — «Сочи» открыла воскресный день 16-го тура РПЛ. Несмотря на последние дни ноября, погода в Екатеринбурге совсем не осенняя. Сочинцы, привыкшие к тёплому климату, не обрадовались -14 ° на термометре.

Но, как говорили в СССР: «Матч состоится при любой погоде».

Уже на первой минуте главный судья матча Васильев наказал екатеринбуржца Калинина жёлтой карточкой. По рекомендации VAR арбитр посмотрел повтор эпизода, но решил обойтись без удаления.

На 30-й минуте Погребняк забил в ворота «Сочи», но уже после свистка. Судьи усмотрели нарушение со стороны нападающего.

Погребняк поддержал тренд камбэков. Ушёл из «Урала» и вернулся спустя три месяца А ведь президент клуба советовал ему закончить с футболом.

В добавленное к первому тайму время игрок гостей Терехов схлопотал вторую жёлтую карточку и был удалён. Спустя пару минут, когда команды уходили на перерыв, красную карточку перед собой увидел и главный тренер «Сочи» Владимир Федотов . Спорить с судьями не стоит.

. Спорить с судьями не стоит. Реакция “твиттера” южан на последние минуты тайма бесценна.

Второй тайм прошёл при полной доминации хозяев. Но голов всё не было. На 86-й минуте на поле появился воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев. На этот раз уже “твиттер” екатеринбургской команды попросил забить вышедшего на поле игрока, и… он выполнил пожелание!

Всё началось с отбора Евсеева на своей половине поля. После ответной атаки гости неудачного вынесли мяч из штрафной, но на нужном месте оказался вышедший полминуты назад футболист. Полузащитник пробил в касание, мяч попал в штангу и влетел в сетку ворот Джанаева. Дебютный гол в нынешнем сезоне! Вот так сработала замена!

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