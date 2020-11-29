Воспитанник «Зенита» забил через полминуты после выхода на поле. Евсеев исполнил красоту!
За 37 секунд всё успел — и начать, и завершить атаку.
Встреча «Урал» — «Сочи» открыла воскресный день 16-го тура РПЛ. Несмотря на последние дни ноября, погода в Екатеринбурге совсем не осенняя. Сочинцы, привыкшие к тёплому климату, не обрадовались -14 ° на термометре.
Но, как говорили в СССР: «Матч состоится при любой погоде».
- Уже на первой минуте главный судья матча Васильев наказал екатеринбуржца Калинина жёлтой карточкой. По рекомендации VAR арбитр посмотрел повтор эпизода, но решил обойтись без удаления.
- На 30-й минуте Погребняк забил в ворота «Сочи», но уже после свистка. Судьи усмотрели нарушение со стороны нападающего.
Погребняк поддержал тренд камбэков. Ушёл из «Урала» и вернулся спустя три месяца
А ведь президент клуба советовал ему закончить с футболом.
- В добавленное к первому тайму время игрок гостей Терехов схлопотал вторую жёлтую карточку и был удалён. Спустя пару минут, когда команды уходили на перерыв, красную карточку перед собой увидел и главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. Спорить с судьями не стоит.
- Реакция “твиттера” южан на последние минуты тайма бесценна.
- Второй тайм прошёл при полной доминации хозяев. Но голов всё не было. На 86-й минуте на поле появился воспитанник «Зенита» Алексей Евсеев. На этот раз уже “твиттер” екатеринбургской команды попросил забить вышедшего на поле игрока, и… он выполнил пожелание!
- Всё началось с отбора Евсеева на своей половине поля. После ответной атаки гости неудачного вынесли мяч из штрафной, но на нужном месте оказался вышедший полминуты назад футболист. Полузащитник пробил в касание, мяч попал в штангу и влетел в сетку ворот Джанаева. Дебютный гол в нынешнем сезоне! Вот так сработала замена!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Евсеев – 86'
Удаления: нет / Терехов – 45+2'
- Этот гол оказался единственным в матче. «Сочи» прервал девятиматчевую результативную серию в чемпионате, а «Урал» поднимается на 11-ю строчку в таблице.
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