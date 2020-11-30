«Дали указание: в ворота соперников «Спартака» пенальти не свистеть». Судейство 16-го тура

16-й тур чемпионата России не обошёлся без судейских ошибок. Заявление в экспертно-судейскую комиссию готовы подать в «Сочи», а в СМИ и соцсетях обсуждают падение нападающего «Спартака» Ларссона после контакта с вратарём «Ротора» Чондричем, за которое форвард получил жёлтую карточку. Глава судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил коллегам из «СЭ», что «если Ларссон и дальше будет продолжать так «нырять» в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников «Спартака» вряд ли станут ставить 11-метровые». Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал все спорные судейские решения в 16-м туре.

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Слово Федотову:

«Арсенал» – «Зенит» – 0:0

В этом матче всё было почти нормально. На 15-й минуте Кукуляк должен был показать Прохину жёлтую карточку. Момент на 19-й минуте с попаданием мяча в руку Прохина чистый – движения рукой он не делал, увеличения пространства тела не было.



По этому матчу у меня сложилось впечатление, что Кукулян отмазывался за Карасёва в матче с «Ахматом». Как ещё объяснить то, что на 84-й минуте он не показал жёлтую Кузяеву, а решил ему что-то объяснять? В конце матча так уже не объясняют. Кузяев ударил игрока хозяев по бедру, остановил опасную атаку – это точно должна была быть жёлтая. Из-за момента на 15-й и 84-й минуте оценка у Кукуляка – 8,2.

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«Химки» – «Краснодар» – 1:0

Мне не понравилось, как работал Иванов. Всё было неровно по отношению к «Краснодару». На 13-й минуте арбитр не показал жёлтую Дядюну, хотя тот прыгал в игрока гостей прямой ногой, Иванов при этом находился в хорошей позиции. На 21-й Кайо он показал жёлтую правильно – тот применил руки в борьбе за верховой мяч. Но на 30-й минуте Иванов снова начудил – игрок «Химок» наступил на голеностоп Смольникова, а Иванов решил, что именно Смольников нарушал правила.



Дядюн свою жёлтую в итоге получил, она, кстати, стала для него четвёртой. Раньше он её показать не мог? Ну и удивительный момент произошёл на 76-й минуте: мяч летел в штрафную хозяев, Глушаков на мяч смотрел и из-за его спины шёл Уткин. Получилось, что Уткин на мяче был первый, сыграл грудью, Глушаков в Уткина врезался, а Иванов заявил, что фолил игрок гостей. Это просто цирк. Кульминация – 91-я минута: судья должен был назначить 11-метровый в ворота «Химок»: сначала защитник хозяев и Ари обоюдно боролись за мяч, но Ари вырвался, а защитник откровенно его держал. Мусаев возмущался по делу – надо разобраться, почему судья в игре с «Химками» судил против «Краснодара». Оценка у Иванова – 7,7.

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«Ростов» – «Динамо» – 4:1

Нормальная игра для Лапочкина. Первый пенальти – фол по неосторожности. 11-метровый на 70-й минуте – сложный момент в плане видения: был ли контакт или нет. Кстати, там такой же контакт, как в моменте Ларссона и вратаря «Ротора». По 11-метровому на 90-й минуте вопросов тоже нет, так что оценка у Лапочкина – 8,5.

«Ахмат» – «Локомотив» – 0:0

Отметил бы момент на 62-й минуте, когда мяч влетел в ворота хозяев. Защитник «Ахмата» толкнул своего же игрока, после чего футболист «Локо» отправил мяч в ворота. Но сделал он это уже после свистка, поэтому гола не было, и VAR вмешаться не мог. Левников подумал, что на защитнике хозяев фолил игрок «Локо», но это не так. Оценка за матч у него 8,4, но интерпретация эпизода вызывает вопросы.

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«Урал» – «Сочи» – 1:0

Не понимаю, почему «Сочи» возмущается судейством. На первой минуте Васильев принимает правильное решение и наказывает Калинина жёлтой – это наступание на ногу. Арбитр посмотрел повтор и оставил в силе правильное решение. Решение эпизода на 30-й минуте с отменённым голом Погребняка тоже верное – нападающий «Урала» толкал защитника «Сочи», поэтому гол правильно отменён. Падение игрока «Сочи» в штрафной на 45+1 – это не 11-метровый удар, а вторая жёлтая Терехова вопросов не вызывает – он сбил Кулакова и сорвал перспективную атаку. Оценка – 8,4.

«Уфа» – «Тамбов» – 4:0

Была игра с изобилием 11-метровых ударов и удалением. Если бы не удаление, то назвал бы матч чуть ли не идеальным для Матюнина, но по нему есть вопросы. В моменте со второй жёлтой Грицаенко ничего для неё не сделал – не было движения, чтобы попасть по голове, это не классическое единоборство с применением рук. Ещё по вопросам к Матюнину – непоказ жёлтой Кротову за прыжок двумя ногами в игрока «Тамбова».



На 100% сказать, верно ли назначен 11-метровый в ворота «Уфы» на 73-й минуте, я не могу – повторы не дают чёткого понимания. По остальным 11-метровым вопросов у меня нет, зато похвалю Матюнина за момент на 89-й минуте. Лапочкин позвал Матюнина просмотреть момент с попаданием мяча в руку игроку «Тамбова», но Матюнин своё решение оставил в силе – это не нарушение правил. Мяч попал в руку от игрока «Уфы», было близкое расстояние, поэтому главного арбитра я здесь поддержу.



Оценка у Матюнина – 7,8. Если бы не удаление и непоказ жёлтой Кротову, то поставил бы 8,6.

«Рубин» – ЦСКА – 1:0

На 47-й Мешков не показал жёлтую игроку ЦСКА за срыв перспективной атаки. И отдельно я бы разобрал эпизод на 58-й минуте. Вместо того, чтобы дать фол на Зайнутдинове, Мешков назначил штрафной в пользу «Рубина». Судья просто не разобрался в эпизоде. Да, гол забили не со штрафного, но именно после него. Если бы мяч был забит прямым ударом со стандарта, то это повлияло бы на оценку, но тут влияние не напрямую. Оценка у Мешкова – 8,3.

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«Спартак – «Ротор» – 2:0

Начнём с назначения 11-метрового в ворота «Ротора» на 14-й минуте. Давиташвили с применением рук боролся за мяч и ударил Кокорина в лицо. Назначить 11-метровый в ворота «Ротора» – верное решение. Вопрос: почему Волошин при хорошей позиции сам это не заметил? Ещё и вынес на два метра из штрафной.

Момент с попаданием мяча в Жиго на 54-й минуте – это не 11-метровый удар, это не игра рукой. Рука и Жиго находилась в естественном положении, мяч попал в рукав, а ими сейчас можно играть. Но даже если бы он попал не в рукав, то рука была в естественном положении. Что касается отменённого гола Гогуа на 56-й минуте, то он толкал Жиго руками в грудь, это нарушение правил.



Что касается момента на 60-й минуте, то я пересмотрел его много раз. Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.



Можно было бы доверять решению арбитра, если бы Волошин находился рядом с эпизодом. Но он определил симуляцию с 25 метров – это просто невозможно. Надо было очень захотеть её увидеть. В этом момент могло быть два других нормальных исхода событий – если бы Волошин не свистел, так как он не видел симуляцию, Понсе бы забил гол, и на этом всё закончилось. И если бы Понсе гол не забил, но вмешался бы VAR и назначил 11-метровый удар. Всё бы зависело от Волошина. Кстати забавно, что на 79-й минуте Волошин не показал жёлтую за симуляцию Понсе, хотя находился от него в семи метрах. То есть с 25 метров он симуляцию видит, а с семи – нет. Оценка у него – 7,2.

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Что касается слов Хачатурянца про падение Ларссона, то это не нормально. Судьям дали указание – пенальти соперникам «Спартака» не свистеть. Нам открыто заявляют, что будут судить против «Спартака» – видимо, по чьей-то указке работает. Нельзя так говорить, что если вы упадёте в штрафной, то в любом случае не назначат 11-метровый. Симуляция – часть футбола, и судьи должны в этом разбираться.