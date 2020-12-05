В Испании появился ещё один российский легионер. Кто такой Эдгар Севикян

В чемпионате Испании появился ещё один российский легионер помимо Дениса Черышева. Причём его имя вряд ли что-то скажет широкому кругу болельщиков – Эдгар Севикян. 19-летний атакующий полузащитник «Леванте» дебютировал сегодня в Примере во встрече с «Хетафе».

Севикян появился на поле за 10 минут до конца, заменив нападающего Хорхе де Фрутоса. К этому времени «Леванте» выигрывал со счётом 3:0, а «Хетафе» доигрывал матч вдевятером после удалений Чемы (прямая красная карточка за удар ногой в грудь сопернику) и Джене (вторая жёлтая). В общем, Эдгар получил комфортные условия для хорошего дебюта, жаль только, что тренер Пако Лопес дал ему совсем немного времени. Россиянин сделал семь касаний мяча, совершил одну обводку, заработал на себе один фол и отдал три точные передачи из четырёх.

Севикян – уроженец Москвы и воспитанник «Локомотива». До 2017-го атакующий полузащитник занимался в академии «железнодорожников», а потом рискнул отправиться в Испанию. Как только Эдгару исполнилось 18 лет, «Леванте» предложил ему трёхлетний профессиональный контракт. В этом году российский легионер выступал за фарм-клуб «Леванте» в третьем дивизионе, принял участие в 14 матчах и забил два гола. Первое же попадание в заявку основной команды завершилось дебютом в Примере.

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Пару лет назад Севикян дал интервью для «Чемпионата», в котором рассказал, как он вообще оказался в Испании. Вот отрывок из той беседы:



— В октябре 2016 года я поехал на турнир во Францию в составе юношеской сборной России. Хорошо отыграли – стали вторыми. Затем отправился на полторы недели к маме и брату в Испанию. На тот момент клубная лига с «Локомотивом» уже закончилась – мы выиграли чемпионат.



– Как появился «Леванте»?

– Ещё до этого я мог перейти в «Валенсию». Мне помогал агент. Тогда документы сделать не удалось. На этот раз он сказал: «С «Леванте» будет легче договориться. Просто попробуй потренироваться с ними». Ну, думаю, ладно. Бутсы я с собой взял – думал где-то побегать-поиграть в Испании.



– С чего вы начали в «Леванте»?

– Недельный цикл тренировок, но уже после второго занятия ко мне подошел тренер со словами: «Оставайся, подпишем тебя».



– Чем вы так убедили на тренировках?

– Не знаю. Там не было ничего особенного: упражнения, квадраты, двусторонка. Папа занялся документами. Сказал, что с решением можно не торопиться, а бумаги пускай пока делаются. Потом я понял, что шанс зацепиться в Европе появляется не у всех и этим стоит воспользоваться.



– А что с «Локомотивом»?

– Там предлагали контракт, не зная, что у меня есть вариант с «Леванте». Появились какие-то непонятные слухи про мой уход в «Зенит» или «Спартак». К отцу подошли и сказали, что не хотят меня терять. Отец пообещал, что ни в один российский клуб я не уйду – только если в Европу. Через пару месяцев я принял решение уехать в Испанию.

– «Локомотив» вам предлагал контракт?

– Так, чтобы перед нами лежал – нет. На словах говорилось о желании подписать. Хотя всё делалось долго. Не только у меня, но и у других парней. Когда мне предложили подписать, то еще ни у кого из моих партнеров по «Локо» не было контракта. В результате я уехал, а первый из парней подписал контракт только через полгода.



Полностью интервью можно прочитать здесь:

В Испании выступает игрок юношеской сборной России. Вы знали его историю? Он случайно попал в «Леванте» и уже вызывался Кержаковым.

Севикян прошёл все юношеские сборные России. Например, в составе команды 16-летних игроков он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи в 12 матчах, в том числе оформил дубль в ворота Франции, огорчил Англию, Чехию и Швецию. А за сборную России U20 Эдгар сделал дубль в ворота Аргентины в августе 2019-го. Похоже, это действительно очень талантливый игрок, который способен повторить путь Черышева в Примере или даже превзойти воспитанника «Реала».