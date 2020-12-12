Что нужно знать о соперниках российской молодёжки на Евро-2021

Молодёжная сборная России узнала соперников на Евро-2021, который пройдёт в Венгрии и Словении. В ходе жеребьёвки нашим футболистам выпали молодёжные сборные Франции, Дании и Исландии. Групповой этап турнира пройдёт в конце марта, а плей-офф начнётся в конце мая-начале июня. Представляем соперников сборной России U-21 и выделяем самых звёздных молодых футболистов Франции, Дании и Исландии.

Сборная Франции U-21

Общая стоимость: 451,3 млн евро

Французская молодёжка наполнена талантливыми футболистами, которые уже сегодня успешно выступают в топ-чемпионатах Европы. Самым дорогостоящим молодым футболистом Франции считается 21-летний защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате, которого Transfermarkt оценивает в 40,5 млн евро. Помимо него стоит также выделить 18-летнего вундеркинда «Ренна» Эдуарду Камавингу, который уже успел дебютировать за основную сборную Франции.

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи, выступающий на правах аренды за берлинскую «Герту», является лучшим ассистентом французской молодёжки. За 11 матчей он отдал пять голевых передач.

Маттео Гендузи Фото: John Berry/Getty Images

Также стоит выделить Уссема Ауара, Джефф-Ренн Аделаида и Максанса Какре, которые минувшим летом вместе с «Лионом» дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Из нападающих обращает на себя пристальное внимание европейских клубов футболист «Селтика» Одсонн Эдуар. 22-летний француз в шести матчах за молодёжку забил 11 голов, а в нынешнем сезоне за шотландский клуб отметился девятью забитыми голами в 18 играх.

В АПЛ играют защитник «Лестера» Уэсли Фофана, опорный полузащитник «Саутгемптона» Ибрахима Диалло, левый защитник «Вулверхэмптона» Райан Аит-Нури (находится в аренде – прим. «Чемпионата») и вратарь «Лидса» Иллан Мелье. В Бундеслиге помимо Конате и Гендузи успешно выступает вингер «Байера» Мусса Диаби, а в Ла Лиге за «Севилью» феерит Жюль Кунде.

Примечательно, что французская команда не побеждала на чемпионате Европы с 1988 года. В 2002-м «трёхцветным» удалось дойти до финала континентального турнира, где они уступили Чехии. На прошлом чемпионате Европы французы добрались до полуфинала, но там без вариантов проиграли испанцам со счётом 1:4.

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Cборная Дании U-21

Общая стоимость: 32,6 млн евро

У датчан молодые футболисты выступают преимущественно в родном чемпионате, а также в первых лигах скандинавских стран. Здесь стоит выделить вингера «Хоффенхайма» Якоба Бруун-Ларсена, который имеет опыт игры за дортмундскую «Боруссию». По информации портала Transfermarkt, он считается самым дорогим футболистом молодёжной сборной Дании, а его трансферная стоимость составляет 8 млн евро.

Капитаном команды является 22-летний центральный защитник «Копенгагена» Виктор Нельссон. За датскую молодёжку он провёл уже 30 матчей, а вот за основную сборную пока так и не дебютировал. В августе этого года им интересовался ЦСКА, но сделать хорошее предложение у московского клуба не получилось, и Нельссон остался на родине.

Несколько молодых датских игроков имеют опыт игры в Чемпионшипе. Нападающий Эмиль Риис Якобсен играет за «Престон Норт Энд», а центральный защитник Мадс Серенсен выступает в составе «Брентфорда».

Лучший результат для сборной Дании на Евро — полуфинал. Команда дважды доходила до этой стадии (1992, 2015). На предыдущем чемпионате, который прошёл в Италии и Сан-Марино, скандинавы заняли второе место в группе. Впрочем, выйти в полуфинал им так и не удалось, поскольку по рейтингу сборных, занявших вторые места, в плей-офф пробилась Франция.

Сборная Исландии U-21

Общая стоимость: 8,5 млн евро

Исландцы уступают в трансферной стоимости своим соперникам, но у них тоже есть свои восходящие звёзды. Одна из них – Свейнн Арон Гудьонсен, сын бывшего футболиста «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена, который сейчас работает в молодёжке помощником главного тренера Арнара Видаррсона. 22-летний нападающий является воспитанником «Барселоны», принадлежит итальянской «Специи», а играет в аренде за датский «Оденсе». За молодёжную сборную Гудьонсен-младший провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов.

При этом, по информации авторитетного немецкого портала Transfermarkt, самым дорогим футболистом исландской сборной считается 17-летний полузащитник шведского «Норрчёпинга» Исак-Бергманн Йоуханнессон, которого оценивают в 3 млн евро.

Помимо этого, стоит обратить своё внимание на 18-летнего полузащитника итальянской «Болоньи» Андри-Фаннара Бальдюрссона, который стал самым молодым исландским футболистом, сыгравшим в рамках одного из пяти сильнейших европейских чемпионатов.

Исландская команда на бумаге, пожалуй, является наименее грозной из всех в группе. Лучший результат — выступление на групповом этапе в 2011 году. Тогда исландцы набрали одинаковое количество очков с датчанами и белорусами, однако заняли только третье место и не вышли в плей-офф.

Парадокс по-русски — молодёжка вышла на Евро, но в первую сборную взять некого А в ноябре команде Черчесова свежие силы не помешают.

Сборная России U-21

Общая стоимость: 32,7 млн евро

Для сравнения цена состава нашей молодёжки чуть превышает общую стоимость сверстников из сборной Дании. По информации портала Transfermarkt, самым дорогим футболистом российской сборной считается нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, которого оценивают в 13 млн евро. Единственным игроком нашей молодёжки, который выступает за рубежом, является 22-летний защитник чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев. Все остальные футболисты играют в родной РПЛ.

Фёдор Чалов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Надеемся, что наши ребята смогут удачно выступить в групповом этапе Евро-2021 и уже в конце мая мы увидим их в плей-офф турнира, борющимися за самые высокие места.

Наша молодёжка вышла на Евро впервые за восемь лет. Лучший результат — выход в четвертьфинал (1994, 1998). В 2013 году команда заняла последнее место в очень сложной группе с Испанией, Нидерландами и Германией. Россияне потерпели три поражения с общей разницей мячей 2-8, а результативные удары на свой счёт записали Денис Черышев и Алан Дзагоев.