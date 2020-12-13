«Краснодар» поиздевался над «Локо». Ради этого меняли Сёмина на Николича?

Одна из центральных встреч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» закончилась неожиданно. Вряд ли кто-то всерьёз мог предположить, что «железнодорожники» пропустят пятёрку мячей, да ещё и безответных!



К матчу против «Локомотива» «быки» подходили с не самой лучшей статистикой личных встреч. Последний раз «Краснодар» одержал победу над «железнодорожниками» два года назад, в матче 6-го тура РПЛ сезона-2018/2019. С тех пор «Локо» выиграл два раза, ещё две встречи закончились вничью. К тому же, «Краснодар» жутко трясёт в этом году в РПЛ. Не сказать, что «Локомотив» играет намного лучше, но от еврокубковой зоны его отделяли всего 2 очка.

Обе команды вышли на матч не в оптимальных составах. «Краснодар» не мог рассчитывать на Сафонова и Петрова, «Локомотив» – на Смолова, Зе Луиша и Баринова, который уже давно восстанавливается от «крестов». Кроме того, из-за дисквалификации не было у «железнодорожников» Мурило (набрал 4 жёлтых карточки). В его отсутствие пару Чорлуке в центре обороны составил Райкович.



На правах хозяев «Краснодар» ожидаемо больше владел мячом. Уже на 3-й минуте «быки» могли открыть счёт, но Ионов, вышедший на ударную позицию, оказался в офсайде. Чуть позже «Локомотив» всё-таки пропустил – «привёз» гол в свои ворота Крыховяк. Поляк ошибся вблизи собственной штрафной, подарив мяч Классону. Вингер «Краснодара» уверенно пробил в ближний угол.



На 10-й минуте «быки» снова огорчили Гильерме. Потерял мяч на этот раз другой поляк – Мацей Рыбус. Он подставил Магкеева, после чего на ворота «Локомотива» пошла быстрая атака. Бил Классон, а первым на добивании оказался Ионов. Он сыграл хитро: не стал решать момент сам, а выполнил тонкую передачу на Реми Кабелла. Француз забивал без особых проблем, при полном попустительстве игроков «Локо».



Два быстрых гола «прибили» гостей. В середине тайма «Краснодар» мог забивать третий мяч: Олссон прорвался к чужим воротам, но Гильерме сократил дистанцию и помешал шведу нанести удар. Противопоставить хоть что-то хозяевам «Локомотив» не мог. Имели шанс отличиться у «Краснодара» также Классон и Рамирес.



Незадолго до перерыва случился спорный момент: Эдер, принимая мяч, столкнулся с Сорокиным и рухнул на газон. Главный арбитр матча Евгений Турбин посчитал, что правила нарушил форвард гостей, хотя на первый взгляд это больше походило на пенальти. Турбин в итоге пошёл смотреть эпизод сам, после чего указал на точку. Штатный пенальтист «Локо» Антон Миранчук бил по центру, но Городов не стал гадать и остался на месте, выручив свою команду. Первый тайм закончился со счётом 2:0 в пользу «Краснодара».

Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В перерыве Марко Николич выпустил Куликова вместо Игнатьева. Схема «Локомотива» изменилась с этой перестановкой – от 4-2-3-1 они перешли на 4-3-3. Гости стали больше идти вперёд, а «Краснодар» с радостью ловил их на контратаках.



Несмотря на всю активность «железнодорожников», ближе к голу были всё-таки хозяева. Хороший момент на 55-й минуте имел Классон, но швед промедлил с ударом и потерял мяч. Мурад Мусаев освежил фланги и центр поля, произведя три замены: Вандерсон, Вильена и Сулейманов поменяли Ионова, Газинского и Кабелла соответственно. «Локомотив» усилить атаку просто не мог – в запасе находились лишь молодые футболисты и невнятный Франсуа Камано.

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На 71-й минуте Крыховяк разогнал атаку и вывел на ударную позицию Миранчука. Сорокин бросился под мяч и заблокировал его удар. А спустя пару минут «быки» забили третий гол: Чорлука и Райкович не разобрались, кому выносить мяч, и Берг затолкал его в ворота Гильерме.



Добил «Локо» Магомед-Шапи Сулейманов, который здорово открылся в чужой штрафной и пробил в дальний угол. В самой концовке пятый мяч забил Маркус Берг. Отквитать один гол мог Миранчук, но попал в штангу.

«Локомотив» разгромлен в Краснодаре со счётом 5:0. Интересно, что ещё должно произойти, чтобы Николич покинул свой пост?