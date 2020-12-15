Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

В команде нет ни одного футболиста из московских клубов.

Вратарь

Лантратов в матче с «Арсеналом» сделал несколько хороших спасений, которые напрямую повлияли на результат.

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Защита

Сутормин снова отлично действовал на позиции правого защитника. Нагнетал в атаке и был хорош в защите.

«Краснодар» обыграл «Локо» со счётом 5:0. «Быки» ничего не позволили создать «Локо» в атаке, и в этом большая заслуга центральных защитников. Мартынович здорово провёл все единоборства.

Сорокин тоже прекрасно себя проявил. Умело начинал атаки первым пасом и неплохо боролся наверху.

Игорь Калинин, «Урал»

Калинин связал правый фланг атаки ЦСКА, ничего не дал сделать Фернандесу. А при этом сам забил очень красивый гол, который принёс «Уралу» ничью.

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Полузащита

Малком с «Динамо» довольно много обострял, нагнетал на правом фланге и неплохо обыгрывал один в один.

Кабелла отдавал обостряющие передачи в матче с «Локо», руководил игрой и забил один из голов. Этот матч француз может записать себе в актив.

«Краснодар» поиздевался над «Локо». Ради этого меняли Сёмина на Николича? «Бавария» за два матча отгрузила «Локомотиву» меньше, чем «быки» — за один!

Нобоа забил прекрасный гол в ворота «Спартака». Помимо этого, умело управлял игрой и был лидером «Сочи» в прошедшем матче. В каждой игре Кристиан демонстрирует высокий уровень.

Классон тоже забил один из голов, обострял и был хорош в обыгрыше.

Нападение

На счету Артёма дубль в ворота «Динамо» и хорошая игра в подыгрыше. Ещё бы я отметил большое количество выигранных единоборств.

Берг оформил дубль в матче с «Локомотивом». Помимо этого, он помогал команде в организации игры и стягивал защитников на себя.

Лучший тренер

«Краснодар» вышел из кризиса, в двух турах подряд забил пять мячей, разгромил «Локомотив». На мой взгляд, Мусаев в этом туре лучший.