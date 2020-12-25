Самые удачные трансферы в истории РПЛ. Кого продавали намного дороже, чем покупали

Работа в трансферное окно – это не только приобретение игроков, что вызывает, конечно же, наибольший интерес у болельщиков и СМИ. Для многих клубов важнее заработать на своих футболистах, нежели потратиться на новичков. Даже в РПЛ, где в лучшие времена денег не считали, есть примеры блестящих сделок. Вспоминаем самые успешные трансферы в истории чемпионата России. С помощью статистики от Transfermarkt.ru рассказываем, кого из игроков продавали значительно дороже, чем покупали.

Левый хавбек и ещё как минимум двое. Цели «Зенита» в зимнее трансферное окно Возрастёт ли влияние Семака на трансферную деятельность клуба?

10. Умар Ниасс, 12,4 млн евро дохода

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сенегальский нападающий всего полтора года поиграл за «Локомотив», но при этом принёс большую пользу московскому клубу и на футбольном поле, и с точки зрения бизнеса. Летом 2014-го «железнодорожники» приобрели Ниасса у турецкого «Акхисар Беледиеспор» за 5,5 млн евро, а в январе 2016-го продали его английскому «Эвертону» за 17,9 млн. Потрясающий взлёт стоимости игрока за короткий срок! «Локомотив» заработал 12,4 млн на перепродаже Умара, который помог команде завоевать Кубок России.

9. Милош Красич, 12,75 млн

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сербский полузащитник оказался в России в возрасте 19 лет. В июле 2004-го ЦСКА выкупил Красича у «Войводины» всего за 2,25 млн евро. Тренеры «армейцев» смогли раскрыть талантливого игрока: за шесть сезонов в составе красно-синих Милош выиграл два чемпионских титула, четыре Кубка России, четыре Суперкубка и Кубок УЕФА. По итогам 2009-го Красича признали игроком года в Сербии, а летом 2010-го «Ювентус» заплатил за него 15 млн. Таким образом, ЦСКА продал серба на 12,75 млн дороже, чем купил.

8. Ахмед Муса, 14,5 млн

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один здорово выстреливший трансфер «армейцев». В январе 2012-го нигерийский форвард перешёл из голландского «Венло» в ЦСКА за 5 млн евро. Муса задержался в московском клубе на 3,5 года. За это время выиграл три золота РПЛ, Кубок России и два Суперкубка. Благодаря успешному выступлению за красно-синих и сборную Нигерии Ахмед обратил на себя внимание клубов АПЛ и в июле 2016-го был продан в «Лестер» за 19,5 млн. Сальдо от его трансфера составило 14,5 млн.

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7. Халк, 15,8 млн

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вокруг трансфера Халка из «Порту» в «Зенит» (в сентябре 2012-го) были дискуссии. Португальские СМИ утверждали, что его стоимость составила 60 млн евро, однако санкт-петербургский клуб опубликовал официальные документы, где была указана сумма в 40 млн. По крайней мере именно такая сумма досталась «Порту». За четыре года в «Зените» форвард пополнил свою коллекцию трофеев одним золотом РПЛ, Кубком России и Суперкубком. Выступление в Лиге чемпионов и за сборную Бразилии помогло Халку заработать выгодное предложение из Китая. Получив от «Шанхай СИПГ» 55,8 млн, петербуржцы остались в плюсе на 15,8 млн.

6. Роман Павлюченко, 16,7 млн

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Приобретая 22-летнего нападающего в январе 2003 года, в «Спартаке» и подумать не могли, что совершают самое выгодное вложение в своей истории. Московский клуб заплатил «Ротору» всего 700 тыс евро, чтобы через 5,5 лет продать нападающего английскому «Тоттенхэму» за 17,4 млн. Роман в составе красно-белых взял три серебра РПЛ и Кубок России. Становился лучшим бомбардиром чемпионата, выстрелил на Евро-2008. После того турнира Павлюченко и уехал в АПЛ, а «Спартак» получил доход в размере 16,7 млн.

5. Леандро Паредес, 17 млн

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник недолго поиграл за «Зенит» – всего полтора года. В июле 2017-го санкт-петербургский клуб взял Паредеса у итальянской «Ромы» за 23 млн евро, а в январе 2019-го принял предложение по аргентинцу от «ПСЖ» в размере 40 млн. Разница составила солидные 17 млн. Леандро успел завоевать с «Зенитом» только один трофей – чемпионский титул, да и тот команда выиграла уже после его отъезда во Францию. Между тем, с «ПСЖ» Паредес дошёл до финала прошедшей Лиги чемпионов.

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4. Эсекьель Гарай, 18 млн

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

И до Паредеса за «Зенит» играл аргентинец, чей трансфер принёс хороший барыш чемпионам России. В июле 2014-го Гарай в статусе финалиста чемпионата мира перешёл в санкт-петербургский клуб из португальской «Бенфики» за 6 млн евро. В России провёл два года, выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка. Потом с Эсекьелем случилась какая-то странная история, которая завершилась его продажей в испанскую «Валенсию» за 24 млн. На двух сделках с центральным защитником «Зенит» заработал 18 млн.

3. Жо, 19 млн

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразилец – самая удачная зарубежная находка ЦСКА на трансферном рынке, если исходить из рейтинга перепродаж игроков. В январе 2006-го «армейцы» не пожалели 5 млн евро, чтобы забрать Жо из «Коринтианса». Нападающий отыграл за «армейцев» 2,5 года, стал чемпионом России, обладателем двух Кубков страны и двух Суперкубков. Было понятно, что Жо, дебютировавший в сборной, уедет в топ-лигу. Летом 2008-го «Манчестер Сити» выкупил бразильца за 24 млн. Следовательно доход ЦСКА составил 19 млн.

2. Юрий Жирков, 20,7 млн

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Больше «армейцы» заработали на купле-продаже футболистов только в истории с российским универсалом – 20,7 млн евро. Когда малоизвестный 20-летний Жирков менял тамбовский «Спартак» на ЦСКА, его трансфер стоил какие-то 300 тыс. евро. В составе красно-синих за 5,5 лет Юрий взял два золота РПЛ, четыре Кубка России, четыре Суперкубка и Кубок УЕФА. После Евро-2008, на котором он стал одним из лучших игроков турнира на позиции защитника, Жирков перебрался в английский «Челси» за 21 млн.

50 млн за Жиркова! Самые дорогие российские игроки по сумме трансферов за карьеру Головин побьёт рекорд?

1. Мигел Данни, 27 млн

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рекорд по-прежнему принадлежит «Динамо», хотя этому трансферу уже более 12 лет. В январе 2005-го московский клуб оформил редкую для себя удачную покупку португальца, забрав Данни из «Спортинга» всего за 3 млн евро. Мигел выступал за бело-голубых 3,5 сезона, а в августе 2008-го атакующего полузащитника приобрёл «Зенит», отдав 30 млн. Это был самый дорогой переход внутри РПЛ. Данни стоил тех денег.

«Сначала Санкт-Петербург был готов заплатить за Данни 21 млн, – вспоминал тогдашний гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов в интервью для «Спорт-экспресса». – Однако к тому моменту в контракте Данни уже были прописаны отступные в размере 30 млн евро. То предложение нам принёс сам Данни. Он узнал, что есть такой вариант. Мы собрали совет директоров, и на нём с перевесом в один голос было решено продать игрока за 21 млн. Мне дали поручение оформить сделку, но я это поручение не выполнил. Было внутреннее ощущение, что сможем «дожать ситуацию». Понимал, именно в тот момент именно Данни был очень нужен именно тому «Зениту». Более того, был просто уверен: мы получим за португальца 30 млн. И мы получили!»