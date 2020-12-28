Бывший игрок сборной Англии отказался продать футболку Марадоны. Она стоит миллион евро!

Бывший футболист «Ноттингем Форест» и сборной Англии Стив Ходж отказался продать футболку Диего Марадоны за один миллион евро. Английский полузащитник поменялся майками с аргентинцем после его знаменитого гола рукой в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года в Мексике (2:1). С тех пор Ходж бережно хранил её, позже выставив в Музее футбола в Манчестере. Накануне 58-летний англичанин объяснил, почему не хочет расставаться с футболкой великого аргентинца.

«Рука Бога – гол моей мечты, моих снов». Великий матч Марадоны Незадолго до смерти он признался, что хочет ещё раз забить Англии. Только уже правой рукой.

Почему отказался продать футболку Марадоны?

Несмотря на поражение от сборной Аргентины, которое оставило англичан за бортом чемпионата мира, Ходж никогда не обвинял Марадону за то, что он забил рукой. Кстати, сделал аргентинец это после того, как мяч срезался с ноги английского полузащитника.

«Меня многие критиковали за обмен футболками с Марадоной. Некоторые товарищи по команде даже рассердились. Но тот матч навсегда вошёл в историю футбола. Я никогда не обвинял Марадону за тот гол рукой. Это один из лучших игроков в истории. Он был смелым, как лев. Диего били по ногам везде, где он играл», — сказал Ходж.

Фото: Getty Images

58-летний англичанин, который сейчас ведёт радиорепортажи на BBC, заявил, что футболка Марадоны представляет для него невероятную ценность.

«Я храню эту футболку 34 года, но ни разу не задумывался о её продаже, ведь это невероятная ценность. Неоднократно видел в Интернете статьи, где пишут, что я якобы прошу за неё миллион, или даже больше. Официально заявляю, что это неправда, писать такие вещи – низко и подло. Хотя после смерти Марадоны я получил сотни звонков с просьбой продать эту реликвию», – заявил бывший футболист сборной Англии в интервью британским СМИ.

Футболку аргентинца, в которой он подыграл себе рукой и забил «гол столетия», коллекционеры действительно оценивают в один миллион евро. Однако Ходж не собирается её продавать. Сейчас она находится на выставке в Музее футбола в Манчестере.

Одноклубник Марадоны продал его футболку для борьбы с коронавирусом

В апреле экс-защитник итальянских «Наполи» и «Ювентуса» Чиро Феррара продал на благотворительном аукционе футболку легендарного аргентинца за 55 тыс. евро. Все вырученные деньги были отправлены в фонд, организованный Феррарой и Фабио Каннаваро, на поддержку Неаполя во время пандемии коронавируса.

О продаже футболки в своём “инстаграме” сообщил сам Марадона.

«Мы выиграли вместе с Чиро ещё один матч. Мы объединились и выиграли его вместе для Неаполя и неаполитанцев. Спасибо, Чиро, что ты снова дал мне почувствовать себя частью этого великолепного города. Для меня большая честь — помочь нашим людям покупать разные необходимые товары в это тяжёлое время. Спасибо всем членам фонда Феррары и Каннаваро. Всегда рядом с вами», — написал легендарный аргентинец.

Спустя полгода Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. По информации газеты Clarin, он умер в результате отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Также в сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию, патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.