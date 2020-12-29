2020-й был беспощаден. Ушли из жизни великие советские футболисты

2020 год забрал у нас множество великих людей, среди них и выдающиеся советские футболисты. Давайте ещё раз почтим их память.

Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Из четырнадцати лет своей взрослой карьеры восемь он отдал «Спартаку»: в клуб Рейнгольд попал 15-летним мальчишкой, а в 18 уже дебютировал за основу. Потом было чемпионство Союза, серебро и бронза, два Кубка СССР.



«Меня звали электричкой, – рассказывал он в интервью «СЭ» в 2011 году. – 30 метров пробегал за 2,9. Стартовая скорость была потрясающая. Логофет говорил: «Ни у кого такой не видел». А Генка, между прочим, против Гарринчи играл. Я хоть не выдающийся футболист, зато играл в выдающейся команде. Меня окружали такие люди, что сколько лет был в «Спартаке» — столько и учился. У Нетто, Крутикова, Хусаинова, Севидова…»



После «Спартака» он играл за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник», хотя его звали «Локомотив» и «Зенит» – Рейнгольд отказался, «чтобы меньше к нему было вопросов»: «Доказывать ничего не хотел. Хотел закончить рядом с домом». Да и «Спартак» он любил всем сердцем: когда в составе «Труда» он забил победный гол бывшему клубу в 1/16 финала Кубка СССР, заплакал от обиды.



После окончания карьеры Валерий Леонидович пошёл работать в такси – говорил, что вкалывать детским тренером за копейки не хотелось. «Но месяца в такси оказалось достаточно, чтоб убедиться – не моё, – рассказывал он в том же интервью «СЭ». – Там, если не хочешь в убыток работать, надо забыть о совести, воровать. Я так не могу. Правда, за рулём отличиться успел – чуть в Кремль на такси не заехал. Еду с набережной в сторону Манежной площади. Меня вправо прижимают машины, и въезжаю в ворота. Милиционер с ржавой вышки чуть не упал: «Куда прёшь?!». А взяв права, узнал: «Рейнгольд, ты к Брежневу собрался?». Поговорили, дал автограф и уехал».



Закончив с такси, в футбол Рейнгольд всё равно не пошёл – устроился в бригаду строителей-монтажников, в которой трудился больше 10 лет. Потом работал директором стадиона «Локомотив» в Перово, а выйдя на пенсию, часто выступал экспертом – давал комментарии про любимый «Спартак». Всегда хлёсткие, громкие и честные.

«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд «Правда дороже денег» — это самая любимая фраза легендарного спартаковца.

Валерия Леонидовича не стало в феврале: на турнире, посвящённом 110-летней годовщине со дня рождения бывшего игрока «Спартака» Владимира Степанова, у него стало плохо с сердцем. В больнице диагностировали обширный инфаркт – вскоре после поступления в реанимацию он скончался. Ветерану «Спартака» было 77.

«Я выполнил свою миссию перед великим клубом». Скончался Валерий Рейнгольд Одно из последних больших интервью со знаменитым спартаковцем.

Владимир Лозинский (06.01.1955 – 17.07.2020)

Фото: РИА Новости

Воспитанник киевского «Динамо» прошёл в клубе все ступени и в 1976 году дебютировал за основу. Был момент, когда из команды Лобановского он хотел уйти, но тот его не отпустил. «А ты куда собрался? – cпросил Валерий Васильевич. – Мы ещё тебя будем смотреть». «Так а что смотреть, я три года за дубль играл, армейская служба у меня пройдена». Но Лобановский нашёл аргументы, чтобы оставить Лозинского в команде.



Слово своё прославленный тренер сдержал: молодой защитник вскоре вышел на поле на замену, а через несколько месяцев после дебюта стал играть в стартовом составе. Окончательно место основного за ним закрепилось после товарищеского матча с «Фиорентиной» в 1977-м – Лозинский хорошо себя показал, после чего на десять сезонов стал бессменным правым защитником в «Динамо».

За это время он трижды стал чемпионом СССР (1977, 1980 и 1981 годы), дважды получил серебряные медали (1978 и 1982), один раз завоевал с командой бронзу (1979), стал обладателем Кубка СССР в 1978-м и 1982 годах, а также четыре раза назывался в списке «тридцати трёх лучших» по итогам чемпионата СССР.



После завершения карьеры работал в киевском ЦСКА и тренировал студенческие команды, с одной из которых выиграл Всемирную универсиаду. Также Лозинский работал в родном клубе – занимался с детишками в академии и помогал искать таланты селекционному отделу.



Его не стало на 66-м году жизни – последние годы он тяжело болел.



«Его называли человеком с двумя сердцами — потому что без остановки и передышки он бегал от ворот до ворот через свой фланг, как будто и не бывало у него усталости, – так описали Лозинского на официальном сайте киевского «Динамо». – В памяти футбольного сообщества он останется как душа-человек — человек большой доброты и личных качеств, лидер всех коллективов, в которых приходилось работать».

Фото: spartak.com

В 1984 году Кулькова, выступавшего за каширское «Динамо», заметил Олег Романцев – во время матча с «Красной Пресней». У защитника как раз заканчивался срок службы,

поэтому Олег Иванович без проблем забрал его к себе в команду. Оттуда Кульков проездом через «Спартак» из Орджоникидзе попал в «Спартак» московский. Романцев много занимался с ним индивидуально: «После тренировок он уводил меня в парк и там на макете показывал, как должен действовать защитник, – рассказывал Василий. – Как располагаться, на каком расстоянии от соперника, с какой стороны от него. Кроме этого, он персонально учил меня, как правильно делать подкат». Всё не зря – сначала Кульков успешно закрыл великого Марадону, а потом одним из первых россиян уехал в Европу.



«Меня в «Спартаке» всё устраивало, – рассказывал он «СЭ». – А инициатива принадлежала Романцеву, который говорил примерно так: «Коли зовут — иди. Второго такого шанса может не быть. Не каждый день „Бенфика“ приглашает русских футболистов». К тому же шёл 1991 год, когда на глазах начал разваливаться союзный футбол. Я всё взвесил — и начал паковать чемоданы. Самым удивительным показалось то, что португальцы взяли меня даже без просмотра».

30 лет назад гениального Марадону закрыл простой русский парень из «Спартака» Вася Кульков У одного сегодня юбилей, а другому — вечная память.

В Португалии он дважды стал чемпионом – и с «Бенфикой», и с «Порту», куда его позвал лично Бобби Робсон. Потом Кульков вернулся в «Спартак»: чемпионами стать не удалось, но сезон-1995 запомнился историческими шестью победами в группе Лиги чемпионов. Спустя полгода Кульков уехал в Англию, в «Миллуолл»: клуб привлёк его серьёзными намерениями выйти в Премьер-лигу. Но не получилось – ни закрепиться, ни подняться в высший дивизион. «Банальная история: нас приглашал один тренер, а вскоре пришёл другой, из Шотландии, и привёл своих игроков, – объяснял он. – «Миллуолл» покатился вниз, а потом и вовсе обанкротился».



Полгода после возвращения Кульков лечился после операции на колене – в футбол возвращаться не торопился, чтобы избежать осложнений. Заскучал по игре в начале 1997-го: сам пришёл к Романцеву в спартаковский манеж и попросил тренироваться вместе с ребятами. Возвращаться в «Спартак» он не планировал, но Олег Иваныч спустя месяц предложил ему поехать на сбор в Турцию, а ещё через месяц включил в заявку на чемпионат России. Третье возвращение в «Спартак», правда, удачным не назовёшь: Кульков сыграл три матча, надорвал мышцу, пропустил месяц, а когда вернулся, место в основе уже было занято.



Играть он ещё хотел, поэтому, когда появился вариант с «Зенитом», Василий долго не думал. Команду тренировал Анатолий Бышовец, и этот факт стал для него решающим: «Где Анатолий Фёдорович, там порядок, – рассказывал он. – Это я помню ещё по сборной: то, что было обещано игроку, при Бышовце всегда выполнялось точно в срок».



В «Зените» у Кулькова всё складывалось хорошо: Бышовец называл его одним из лучших игроков, на поле защитник появлялся регулярно. Но когда в конце сезона контракт закончился, он всё же решил уйти – как признавался позднее, тянуло к тренерской деятельности. Правда, карьеру он закончил спустя два года после ухода из «Зенита» – в любимой Португалии.



Тренером Кульков всё же поработал: «Шатура», «Алмаз», «Маритиму», «Химки», «Томь», «Локомотив»… Но дольше всего – в молодёжке «Спартака».



В 2019 году у Кулькова обнаружили рак пищевода. Болезнь диагностировали на четвёртой стадии, когда Василий уже не мог самостоятельно есть. После курса химиотерапии прославленному футболисту сделали сложнейшую операцию. «14 часов! – рассказывала его жена Елена Махарадзе. – Это что-то нереальное. Я потом спросила у Каннера: «Вы хоть менялись?» Оказалось, что нет. Они как встали, так и стояли. До победного конца. А с утра уже на смену. Гении! И настоящие герои. То, что они сделали, – это нужно в ноги падать. Просто космос. Когда я приехала, там реально вся больница собралась. Операция была уникальной. И если бы её не было, то и Васи бы уже не было».



В этом году Кулькову должны были сделать вторую плановую операцию. Но он до неё не дожил…

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Виктор Понедельник (22.05.1937 – 05.12.2020)

Фото: «Чемпионтат»

Понедельник почти всю карьеру отыграл за клубы из родного Ростова-на-Дону – «Ростсельмаш» и СКА. В мае 1960-го нападающий из первого дивизиона (!) получил приглашение в сборную СССР. В дебютной игре – товарищеской с Польшей (7:1) – Понедельник оформил хет-трик. Вопросов, брать или не брать Виктора на чемпионат Европы — 1960, перед главным тренером больше не стояло.

В сборной, правда, он оказался чуть раньше – перед ЧМ-58 Понедельник был с командой на сборах в Китае и даже сыграл несколько игр за основной состав. Но поехать на турнир не получилось: «И Качалин, и начальник сборной Андрей Петрович Старостин планировали взять меня в Швецию, потому что в команде было много возрастных игроков, – вспоминал он в интервью еженедельнику «Футбол». – Мне уже сообщили, чтобы готовился к поездке. Но вместо Швеции я попал на операционный стол. Играл в Иваново, и центральный защитник местной команды сломал мое колено».



Во Франции он забил гол всей своей жизни: в финальном матче с югославами Понедельник нанёс решающий удар в дополнительное время, который принёс сборной СССР золото Евро и самую значимую победу в истории.



«Подача с фланга была просто великолепной! – вспоминал он свой гол. – Не забить тот мяч в ворота соперников я не имел никакого права. Мгновенно оценив обстановку, видя, что защитники югославов и их вратарь Виденич запаздывают на перехват мяча, я рванулся на передачу и высоко из последних сил прыгнул навстречу мячу. Чувствую: удар головой получился. И ещё в прыжке, увидев, что вратарь югославов до мяча не дотянется, понял: гол!»

За сборную СССР Понедельник отыграл шесть лет: помимо золота ЧЕ-60 было ещё серебро на Евро-64. Четыре года подряд он признавался лучшим игроком чемпионата страны, стал мастером спорта и легендой советского футбола.

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После окончания карьеры Понедельник недолго поработал начальником и главным тренером родного «Ростсельмаша», но потом решил уйти в журналистику. Брать пример ему было с кого: его отец всю жизнь трудился корреспондентом. Писать ему нравилось, поэтому после себя он оставил прекрасные четыре книги с воспоминаниями о самом любимом, что было в его жизни – футболе.



Также Понедельник работал в союзе ветеранов, в разное время возглавлял Союз футбольных лиг СССР, был членом президиума Федерации футбола СССР и центрального штаба клуба «Кожаный мяч».



Последние годы Виктор Владимирович плохо себя чувствовал: в основном лежал и почти не разговаривал.

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Петр Слободян (02.07.1953 – 15.12.2020)

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Слободян значительную часть карьеры провёл в киевском «Динамо» Валерия Лобановского: за пять сезонов дважды стал чемпионом СССР (в 1975-м и 1979 году) и обладателем Суперкубка УЕФА. «Динамо» тогда одолело «Баварию» – за победу, как вспоминал Слободян, им пообещали 300 рублей.



«Была нормальная такая накачка, – рассказывал он в интервью Footboom.com. – В команду пришли три наших деятеля: мэр Киева Владимир Гусев, генерал МВД и ещё кто-то из ЦК. Долго рассказывали, что Мюнхен был логовом фашизма, что надо «Баварию» победить, и это пожелание всего советского народа. Гусев — генералу: «Ну, что ты хлопцам скажешь?». — «Я 100 рублив дам». Чиновник из ЦК: «И я дам». Короче, пообещали нам за победу по 300 рублей каждому.



После победы к нам приходили тысячи писем. Болельщики писали: «Насколько вы нашу жизнь сделали счастливее!» Мы понимали, какую радость приносим людям, и все время ощущали любовь зрителей. На трибунах — 100 тысяч, а ещё 700 тысяч не смогли попасть на стадион. Это цель жизни для футболиста — играть на таком уровне, как в киевском «Динамо»

Ушёл из футбола он рано, в 27 лет – замучили травмы. Завершив карьеру в московском «Локомотиве», Слободян уехал в Киев и стал преподавателем на кафедре физического воспитания одного из столичных университетов – на этой должности он проработал больше десяти лет. Попробовал себя и в тренерской деятельности: в 2002-м возглавил команду «Оболонь» из Киева и сенсационно вывел её в высшую лигу за довольно короткий срок.



В 2008-м Слободян закончил с тренерской деятельностью и вернулся к работе преподавателем. Скончался он на 68-м году жизни.



«От нас ушёл неординарный человек, который оставил яркий след в истории киевского «Динамо», – сказал президент клуба Игорь Суркис. – Петр Слободян — пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, никогда не сдавался, пытаясь преодолеть трудности, с которыми он столкнулся во время своей карьеры, включая многочисленные травмы».