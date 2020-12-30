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Кто лучший тренер года в РПЛ? «Чемпионат» подводит итоги

Заканчиваем подводить итоги 2020 года. Кто был лучшим тренером РПЛ в уходящем году? Ответы бывших игроков, тренеров и читателей «Чемпионата».

Сергей Силкин, бывший главный тренер московского «Динамо»:

«Карпин. Команда пытается играть в атакующий футбол. «Ростов» всегда был проблемным, но игроки, которые там собрались, показывают хороший футбол. Это говорит о том, что тренер ставит игру».

Сергей Балахнин, бывший главный тренер «Ростова»:

«Я бы выделил двоих: Семака и Карпина. «Зенит» и «Ростов», на мой взгляд, показывают, может, не совсем совершенный, но наилучший футбол в РПЛ».

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Владимир Габулов, экс-вратарь сборной России, эксперт «Чемпионата»:

«Семак, несмотря ни на что, взял золото прошлого чемпионата, хоть и доигрывался он в нестандартных условиях. Осенью же все тренеры были в тяжёлых условиях, опыта работы в которых ни у кого нет. С задачами в Европе не справился ни один специалист, а вот в РПЛ именно Семак показал самый стабильный результат. В какой-то момент «Зенит» подсел и в Лиге чемпионов, и в РПЛ из-за отсутствия футболистов. Но благодаря ротации, правильным приоритетам и, возможно, функциональной подготовке, Семак выправил ситуацию и вернул команду на первое место».

Юрий Сёмин, легенда «Локомотива»:

«Семак. «Зенит» располагается на первом месте, а таблица всё определяет».

Очень крутое событие, за которое нужно поблагодарить Карпина: дебют юного Сухомлинова В сложнейшем матче тренер не побоялся выпустить неокрепшего парня на ключевую позицию.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

«Тренера выбирают по результатам. К сожалению, это единственный критерий. Поскольку «осенним» чемпионом стал «Зенит», выберу Семака. Мы выбираем не по еврокубкам, а по РПЛ. Семак как человек и игрок вызывает у меня симпатию. А как тренер… среди худших — лучший!»

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

«Даже не знаю… У всех были какие-то провалы. Черевченко назначили, но он провёл не весь чемпионат, как и Шварц. Остальные — провалили евросезон. Точно, Федотов! «Сочи» зацепились за высокое место. Единственная стабильная команда, не было провалов, не ходили пешком».

Неожиданный лидер в РПЛ! Стоит ли «Спартаку» и «Зениту» опасаться «Сочи»? В прошлом сезоне команда Федотова боролась за выживание.

Александр Мостовой, экс-футболист «Спартака» и сборной России:

«Самый проблематичный выбор. «Зенит» держится из-за состава, любого тренера ставь, ниже второго места не опустится. Оставлю в тренерской позиции знак вопроса. Сложно выбрать лучшего наставника с учётом выступления наших клубов в еврокубках».

Наше мнение

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»:

«Владимир Федотов. Он выжимает максимум из «Сочи», всегда развивается, учится и является одним из лучших тренеров РПЛ. На его команду почти всегда приятно смотреть, видно, что он понимает, чего хочет добиться от игроков, и всегда подстраивает тактику под соперника».

Мнение читателей

alex-x-x:

«Федотов. Двух мнений быть не может».

shumovoz1:

«Юрий Сёмин».

Kaizer:

«Черевченко, очень быстро и сильно «Химки» поднял».