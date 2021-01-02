10 вопросов, на которые мы хотим получить ответ в 2021 году

Российский футбол удивляет с каждым годом: провалы клубов в еврокубках, неожиданные трансферы, отставки тренеров, скандалы. Всё это было в 2020 году. Что ждать от 2021-го? Мы собрали 10 вопросов, на которые получим ответы в год Белого металлического быка.
Кто будет следующим тренером «Спартака» после Тедеско?
После матча с «Зенитом» Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт со «Спартаком». Несколько дней назад клуб изъявил желание продолжить сотрудничество с немецким специалистом до мая 2021 года.
«Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!» — цитирует Тедеско пресс-служба красно-белых.
Все слухи развеяны как минимум до конца мая, но кто будет тренером «Спартака» в новом сезоне — большой вопрос. В последнее время в СМИ звучало много фамилий, но никакой конкретики не было. Скорее всего, потенциального сменщика Тедеско мы узнаем уже летом.
Разойдутся ли пути «Спартака» и Кокорина?
Ещё один вопрос, который тревожит фанатов красно-белых. В текущем сезоне Кокорин сыграл восемь матчей и отличился два раза. Будущее Александра в «Спартаке» повисло в воздухе. В СМИ гуляет информация, что дальнейшее пребывание экс-форварда «Сочи» в московском клубе зависит от будущего Тедеско. Так ли это, узнаем в новом году.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Выиграет ли «Зенит» третий титул подряд?
«Зенит» рвёт и мечет, но только в РПЛ. Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу с отрывом в четыре очка. Уже много лет чемпионат России выигрывает команда, ушедшая на перерыв лидером. Сможет ли «Зенит» продолжить традицию? Команда Семака в 11 турах от третьего чемпионства подряд.
Будет ли новый провал российских клубов в еврокубках?
В сезоне-2019/20 Россия осталась без своих представителей в плей-офф еврокубков. В сезоне-2020/21 наши клубы одержали одну победу в 18 матчах при разнице мячей 15:34. Какой антирекорд будет этой осенью, или всё-таки российский футбол ждёт подъём?
Кто будет основным вратарём сборной России на чемпионате Европы?
Шунин, Джанаев, Гильерме — все эти вратари играли за сборную в 2020 году. Помимо этого, на последнем сборе вызов в главную команду получил Матвей Сафонов. Разговоров о полноценном сменщике Акинфеева ведётся много, и замены вратарю ЦСКА видимо не находится. Решится ли капитан ЦСКА вернуться в национальную команду, или Станиславу Черчесову придётся дальше экспериментировать?
Вернётся ли Сёмин в «Локомотив»?
Кикнадзе уволен. По мнению фанатов «Локомотива», значит, что дальше будет лучше. «Железнодорожники» ушли на зимнюю паузу после трёх поражений подряд. Кресло над Николичем уже раскачено, а возвращение Сёмина всё чаще обсуждается. Да и сам Палыч готов вернуться.
«Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и всё», — заявил Сёмин.
Кто из россиян поедет покорять Европу следующим?
В 2020 году разговоров о Чалове, Дзюбе и других лидерах топ-команд РПЛ было много, но уехали в Европу только Смолов и Миранчук. Смолов пробыл недолго и запомнился в «Сельте» только голами «Реалу» и «Барселоне». Поедет ли кто-то ещё в 2021 году покорять Европу — узнаем либо зимой, либо летом.
Получится ли у Миранчука в Италии?
Миранчук сыграл семь матчей и забил два мяча за «Аталанту». Полузащитник сборной России играет редко, но уже получил порцию критики со стороны местных СМИ. Журналисты La Gazzetta dello Sport лаконично описали выступление Миранчука: «Призрак на поле». Алексей пока адаптируется к итальянскому чемпионату. Надеемся, весной он продемонстрирует свой лучший футбол.
Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images
Гончаренко покинет ЦСКА?
Гончаренко уже уезжал из ЦСКА после матча с «Зенитом». Тогда руководство «армейцев» убедило белорусского тренера остаться. ЦСКА провалил Лигу Европы и смазал начало второго круга, но смог остаться на втором месте в РПЛ. «Гончаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра, я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Устраивает ли его работа? Меня вообще всё устраивает», — заявил Гинер после окончания первого отрезка чемпионата. Есть ли правда в словах президента ЦСКА? Не чувствуется, ведь Онопко и Овчинников уже покинули клуб. Гончаренко следующий?
Будет ли провал сборной России на чемпионате Европы?
В 2012 и 2016 годах сборная России останавливалась на групповом этапе чемпионата Европы. После последних матчей в Лиге наций многие болельщики оценивают шансы национальной команды выйти в плей-офф низкими. Удастся ли игрокам доказать фанатам обратное, как в 2018 году?
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