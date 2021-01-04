Кто завершил карьеру в 2020 году. Часть первая

Как обычно в первые дни января вспоминаем футболистов, для которых прошедший год стал последним на профессиональном уровне. Герои первой части – бывшие игроки клубов РПЛ. Мы больше не увидим их на поле, если только кто-то них неожиданно не передумает и не возобновит карьеру подобно Арьену Роббену в 2020-м.

Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть первая Громкие имена.

Год начала карьеры: 2002.



Клубы: «Порту», «Лейрия», «Боавишта», «Вердер», «Бешикташ», «Чезена», «Кубань», «Анжи», «Ганновер», АЕК, «Хайдук», «Академика».



Достижения: победитель Лиги чемпионов, чемпион Португалии (2 раза), обладатель Кубка Португалии (2), обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Турции, бронзовый призёр Евро-2012.



Угу Алмейда начинал в волшебном «Порту» Жозе Моуринью, который сенсационно выиграл Лигу чемпионов в 2004 году. Правда, сам 19-летний мощный форвард сыграл в том сезоне только на групповом этапе ЛЧ, а зимой отправился на правах аренды в «Лейрию». Тем не менее в его профайле написано: победитель Лиги чемпионов. Да и в целом у Угу Алмейды получилась хорошая карьера. Он сыграл 57 матчей за сборную Португалии и забил 19 голов. После тридцати оказался в России, но мало чем запомнился, выступая за «Кубань» (13 матчей, 3 гола) и «Анжи» (14 матчей, 4 гола). В феврале Угу Алмейда объявил, что вешает бутсы на гвоздь, и стал тренером «Академики», где спокойно доигрывал с 2018-го.

Год начала карьеры: 2000.



Клубы: «Крылья Советов», «Зенит».



Достижения: обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион России (5), обладатель Кубка России (2), обладатель Суперкубка России (4), бронзовый призёр Евро-2008.



Продолжает список легенда «Зенита» Анюков. Защитник мог уйти из профессионального футбола ещё летом 2019-го, когда после возвращения чемпионского титула вошёл в тренерский штаб сине-бело-голубых. Однако, поработав на сборах, Александр понял, что ещё не наигрался. Он отправился в родную Самару, где в начале 2000-х делал себе имя. Впрочем, до конца сезона за «Крылья Советов» не доиграл: последним для него стал матч с «Тамбовом» 16 марта. Высшие точки карьеры Анюкова – победа с «Зенитом» в еврокубках и бронза Евро-2008 в составе сборной России. В августе он вернулся в Петербург и теперь помогает Сергею Семаку.

Год начала карьеры: 1998.



Клубы: БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» (Лондон), «Барселона», «Бирмингем Сити», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор», «Генчлербирлиги», «Ислочь».



Достижения: победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка Интертото, чемпион Беларуси (6).



У Глеба были яркие 22 года в большом футболе. На пике он превратился в важную фигуру в «Арсенале» Арсена Венгера и выигрывал (первым из представителей Беларуси) Лигу чемпионов с «Барселоной». В России атакующий полузащитник поиграл недолго и без особого успеха, дважды приходя в «Крылья Советов». В марте 2020-го Александр сообщил, что завершает карьеру. «До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу», – говорил Глеб. Пауза затягивается. Но Александр признавался, что не хочет быть тренером, посмотрев, как сжигают себя в этой профессии Венгер и Виктор Гончаренко.

Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть вторая Легенды уходят.

Год начала карьеры: 2004.



Клубы: «Левски», «Касымпаша», «Самсунспор», «Болунспор», «Манисаспор», «Ксанти», «Славия» (София), «Урал».



Достижения: чемпион Болгарии (3), обладатель Кубка Болгарии, обладатель Суперкубка Болгарии (3), финалист Кубка России.



В последние сезоны главным оружием «Урала» при разных тренерах была правофланговая связка Денис Кулаков – Николай Димитров. Даже наставникам ведущих команд РПЛ приходилось подстраиваться под соперника из Екатеринбурга, чтобы нейтрализовать этот дуэт. В мае 2020-го полузащитник вдруг решил закончить с футболом. Димитров объяснил президенту клуба Григорию Иванову, что его бизнес требует личного присутствия в Болгарии. «Урал» потерял ценную фигуру, так как по своим игровым качествам Николай мог бы ещё долго помогать команде. В России Димитров появился на пороге тридцатилетия, в 2017-м дошёл до финала Кубка страны, но поражение от «Локомотива» не позволило ему завоевать трофей в нашей стране.

Год начала карьеры: 2006.



Клубы: «Торпедо», «Спортакадемклуб», ФК «Москва», «Амкар», «Локомотив».



Достижения: чемпион России, обладатель Кубка России (2), обладатель Суперкубка России.



Уйти из футбола в 31 год Коломейцева вынудили старые болячки. Ещё летом 2018 года, после чемпионского сезона, трудяга-универсал получил травму на сборах. Результаты МРТ показали серьезную изношенность хрящей в тазобедренном суставе. После операции Александр не играл год и два месяца. Тем не менее летом 2019-го полузащитник вернулся на поле и принял участие в 15 матчах прошлого сезона, даже чуть-чуть поиграл в Лиге чемпионов. Окончательное решение о завершении карьеры Коломейцев принял в июле 2020-го. Он снова перенёс операцию на тазобедренном суставе и восстанавливался под наблюдением врачей «Локомотива» – клуба, в котором уроженец Сургута завоевал все свои трофеи.

Год начала карьеры: 2001.



Клубы: ЦСКА (Киев), «Закарпатье», «Динамо» (Киев), «Локомотив», «Волынь».



Достижения: чемпион России, обладатель Кубка России (3), чемпион Украины (2), обладатель Кубка Украины (2), обладатель Суперкубка Украины (2).



Большую часть своей футбольной жизни украинский универсал посвятил киевскому «Динамо» и «Локомотиву». В московский клуб Михалик перешёл летом 2013-го и задержался в России на шесть лет. Тарас то играл в основе, то выпадал из неё, тем не менее внёс свой вклад а завоевание командой чемпионского титула и Кубков страны. В июле 2019-го Михалик вернулся на Украину, чтобы провести заключительный сезон на родине – в составе луцкой «Волыни». В августе 2020-го провёл свой прощальный матч на профессиональном уровне. Любопытно, что год назад сообщалось о возможном возвращении украинца в «Локомотив», но этого не случилось.

Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть первая Много легенд.

Год начала карьеры: 2004.



Клубы: «Архентинос Хуниорс», «Андерлехт», «Эспаньол», «Спартак», «Севилья», «Атлас».



Достижения: победитель Лиги Европы (3), чемпион Бельгии, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Суперкубка Бельгии, олимпийский чемпион.



Самый успешный период карьеры Пареха пережил после ухода из «Спартака» в «Севилью». В составе испанцев под руководством экс-тренера красно-белых Унаи Эмери защитник трижды подряд выиграл Лигу Европы. Но и у спартаковских болельщиков остались в целом позитивные воспоминания об аргентинце. С Николасом команда взяла серебро, заработала путёвку в Лигу чемпионов. Ещё Пареха запомнился дракой с Дмитрием Комбаровым в Грозном. Конфликт случился в перерыве при счёте 0:2, а в итоге москвичи победили – 4:2. С лета 2019-го, после ухода из мексиканского «Атласа», Николас боролся с травмой колена, а в 2020-м понял, что разумнее закончить в 36 лет.

Год начала карьеры: 2007.



Клубы: «Шальке», «Ювентус», «Локомотив».



Достижения: чемпион мира, бронзовый призёр Евро (2), обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии.



Когда «Локомотив» подписывал бывшего чемпиона мира в составе сборной Германии, этот трансфер воспринимался скорее со скепсисом, нежели с радостью. О травматичности Хёведеса знали все. Проблемы со здоровьем помешали защитнику закрепиться ранее и в составе «Ювентуса». Однако российский период сложился для Бенедикта лучше,



благо наш чемпионат не ставит таких требований перед игроками, как итальянский или немецкий. Хёведес помог завоевать команде Юрия Сёмина пару трофеев. В марте 2020-го легионер сыграл свой последний матч. «Я заработал достаточно, футбол потерял для меня значение», – признался Бенедикт, комментируя досрочный отъезд из Москвы.

Год начала карьеры: 2009.



Клубы: «Майнц», «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссия» Д, «Фулхэм», «Спартак».



Достижения: чемпион мира, бронзовый призёр Евро (2), чемпион Англии, обладатель Кубка Германии (2), обладатель Суперкубка Германии.



История Шюррле в России печальнее, чем история Хёведеса. Другой экс-чемпион мира в составе сборной Германии не смог по-настоящему помочь «Спартаку», проведя в московском клубе сезон на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Не сказать чтобы Андре приехал к нам откровенно доигрывать, не напрягаясь на футбольном поле, однако форвард ограничился всего лишь двумя голами в 18 матчах. Шюрлле приболел, потом получил травму лодыжки. В декабре 2019-го он сыграл свой финальный матч в карьере, а летом 2020-го окончательно повесил бутсы на гвоздь. «Я просто почувствовал, что для меня есть более важные вещи: семья, другая жизнь», – делился своими мыслями Андре.

Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть вторая От Волшебника до Вождя.

Год начала карьеры: 2005.

Клубы: «Кальмар», АЗ, ЦСКА.



Достижения: чемпион России (2), обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России (2), чемпион Швеции, обладатель Кубка Швеции, обладатель Суперкубка Швеции.



В июле 2012-го ЦСКА сделал многообещающее приобретение в лице Эльма, заплатив 6 млн евро АЗ из Алкмара. Но всего через 2,5 года московский клуб отпустил полузащитника в родной для него шведский «Кальмар» свободным агентом. К сожалению, из-за неизлечимой болезни желудка Расмус не мог больше выступать на высоком уровне. Тогда казалось, что он вскоре закончит карьеру. Как ни удивительно, Эльм ещё на пять лет задержался в профессиональном футболе. В январе 2019-го Расмус рассказывал в интервью, что у него «всё в порядке с желудком».



Двукратный чемпион России сыграл около сотни матчей за «Кальмар», а в марте 2020-го стал тренером этой команды.