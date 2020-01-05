Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть вторая

Когда начинаешь смотреть, кто завершил карьеру в этом году, становится очень грустно: для кого-то вместе с ними уходит детство, для кого-то – юность.

Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть первая Громкие имена.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Год начала карьеры: 2001

Клубы: «Фейеноорд», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче».

Достижения: обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Англии (х2), обладатель Кубка Англии, чемпион Англии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, серебряный и бронозовый призёр чемпионата мира.



Лучший бомбардир в истории сборной Голландии (50 голов), самый забивающий голландец в АПЛ (144 мяча) и человек, который забил на «Эмирейтс» столько, что до сих пор никто не может побить его рекорд (64 гола). Робин ван Перси начинал в «Фейеноорде» и, что символично, там и провел прощальный матч. Но своих позиций он не сдал: даже в последний игровой сезон нападающий стал лучшим бомбардиром клуба.



Провожали ван Перси красиво: стадион долго аплодировал, а обе команды выстроились в коридор почета.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файер».

Достижения: чемпион Германии (х8), обладатель Кубка Германии (х7), обладатель Кубка немецкой лиги (х2), обладатель Суперкубка Германии (х2), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка Англии, чемпион мира, серебряный призёр Евро-2008, бронзовый призёр чемпионата мира (х2) и Европы.



Год назад Швайнштайгер провел последний матч за «Баварию» и это было очень трогательным. Басти вернулся на «Альянц Арену» в составе «Чикаго Файерс», и болельщики устроили ему невероятную встречу: перфоманс, множество плакатов и живой коридор из зрителей, через который прошел полузащитник. Первый тайм он провел за свою команду, а на второй вышел в футболке «Баварии». У остальных футболистов немецкого клуба был одинаковый номер на спине – 31. Тот самый, под которым играл Басти в «Баварии».



После матча он обратился к болельщикам, поцеловал эмблему и заплакал – это был очень эмоциональный момент. «Я один из вас. И всегда буду одним из вас!», — сказал он.

А год спустя он попрощался и с футболом.

Свой Кубок мира он заработал кровью. Великий Швайни завершил карьеру Время вспомнить эпизод-хайлайт его пути в футболе.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Год начала карьеры: 2001

Клубы: «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан», «Саган Тосу».

Достижения: победитель Лиги Европы (х2), победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка Англии, чемпион Европы-U17/U19, чемпион Европы (х2), чемпион мира.



Последней игрой для Фернандо стала встреча с «Виссел Кобе», где играли Иньеста и Давид Вилья. «Понял, что это идеальный момент. Попрощаться с футболом рядом с моими дорогими друзьями – даже не мог вообразить такого», — сказал Торрес.



Чтобы сделать этот момент еще особеннее, технический спонсор «Саган Тосу» сделала для него футболку в ретро-стиле: она была похожа на форму «Атлетико» 80-х, которая всегда ему нравилась.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Спортинг» (Хихон), «Реал Сарагоса», «Валенсия», «Барселона», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Виссел Кобе».

Достижения: чемпион Испании (х3), обладатель Кубка Испании (х3), обладатель Суперкубка Испании (х3), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира.



В 2014 Вилья уехал в Америку, а когда контракт закончился, на правах свободного агента отправился в Японию. Прощального матча у него не было: срок соглашения подошел к концу, и испанец решил объявить о завершении карьеры.

Фото: vissel-kobe.co.jp

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Год начала карьеры: 1998

Клубы: «Барселона», «Аль-Садд».

Достижения: чемпион Испании (х8), обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов (х4), обладатель Суперкубка УЕФА (х2), победитель клубного чемпионата мира, чемпион Катара, чемпион мира, чемпион Европы (х2).



Последние четыре года Хави провел в Катаре: когда у него закончился контракт с «Барселоной», он уехал в «Аль-Садд», где остался и после завершения карьеры. Там же началась новая глава в его жизни – он стал главным тренером клуба, за который еще недавно играл. Специфичность своего выбора он объяснил просто: «Если я сейчас поеду тренировать, например, «Барселону Б», то ожидания будут очень высокие. Я вообще не хочу, чтобы меня сравнивали с Пепом Гвардиолой. Он сейчас лучший тренер в мире, а я начинаю с нуля. Мне кажется, что Катар – отличное место для того, чтобы начать с нуля».

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Год начала карьеры: 1999

Клубы: «Хмел», «Спарта», «Ренн», «Челси», «Арсенал».

Достижения: чемпион Англии (х4), обладатель Кубка Англии (х5), обладатель Кубок английской футбольной лиги (х3), победитель Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка Англии (х4), чемпион Европы-U21, бронзовый призёр Евро-2004.



Один из лучших голкиперов своего поколения объявил о намерении завершить карьеру еще в январе: «Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста и 20-й год, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Чувствую, это правильное время, чтобы заявить, что я ухожу из футбола в конце этого сезона. Проведя 15 лет в Премьер-лиге и выиграв все возможные трофеи, я ощущаю, что достиг всего, чего мог».



Теперь он помогает Фрэнку Лэмпарду в «Челси».

Финал Лиги Европы – последний матч для Петра Чеха. Он провёл великую карьеру Уходит легенда.

Фото: VI Images via Getty Images

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал Мадрид», «Бавария».

Достижения: чемпион Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов, чемпион Англии (х2), обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка английской лиги (х2), чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании, чемпион Германии (х8), обладатель Кубка Германии (х5), обладатель Суперкубка Германии (х5), победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионат мира, бронзовый призёр Евро-2004, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира.

Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

За свою карьеру голландец сыграл в 698 матчах, забил 246 голов и завоевал 30 трофеев – это очень впечатляет. Легенда «Баварии» хотел поиграть еще и у него даже были предложения от «Лестера», «Лацио» и ПСВ, но он все же принял решение уйти, потому что старая травма не давала ему покоя. По словам Роббена, это было самое тяжелое решение в его жизни: «Оно столкнуло сердце и разум».

Когда-то Роббен и Рибери дрались в раздевалке. Сейчас они стали одним целым Вспоминаем великую эпоху Роббери.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Год начала карьеры: 1998

Клубы: «Марсала», «Монца», «Ницца», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Марсель», «Вест Хэм».

Достижения: чемпион Англии (х5), обладатель Кубка английской футбольной лиги (х3), обладатель Суперкубка Англии (х4), победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка французской лиги.



Последний год Эвра просидел без клуба и летом объявил о завершении карьеры. Осенью он вернулся в «Юнайтед» — за тренерским опытом. Клуб помогал ему в получении лицензии, а пару месяцев спустя стажировки пошли разговоры, что Эвра может войти в тренерский штаб. «Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра», – сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ну а пока он продолжает снимать видео и выкладывать их в «Инстаграм».