Трансферы, которые уже случились в 2021 году. Главное

Вместе с наступлением нового года открылось зимнее трансферное окно. Клубы уже вовсю работают над усилением составов, и уже есть что рассказать о переходах, которые уже случились. Отметим, что в списке присутствуют трансферы, официально подтверждённые ещё в прошлом году, однако в силу они вступили лишь сейчас.

Доминик Собослаи, из «РБ Зальцбург» в «РБ Лейпциг» (20 млн евро)

Один из самых перспективных полузащитников Европы остался в структуре «Ред Булла». На смену «Зальцбургу» пришёл «Лейпциг», где Доминик должен раскрыться по-новому. При этом Собослаи мог оказаться в клубе статусом выше — интерес к нему проявляли «Арсенал», «Милан», «Бавария» и «ПСЖ». Интересно, что год назад «Зальцбург» явил миру талант Эрлинга Холанда, который засверкал в дортмундской «Боруссии». Вдруг Собослаи повторит его путь?

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Бренден Ааронсон, из «Филадельфии» в «РБ Зальцбург» (5 млн евро)

В США растёт мощное футбольное поколение. Бренден Ааронсон — яркий тому пример. К 20 годам он успел дебютировать в сборной страны и попасть в символическую сборную MLS. Теперь Бренден сделал шаг вперёд, перейдя в команду, где любят и умеют работать с молодёжью. Из «Зальцбурга» он, вполне возможно, отправится уже в топ-клуб. Главным тренером «быков», кстати, является американец Джесси Марш. Этот факт наверняка поможет Ааронсону в адаптации на новом месте.

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Филип Стеванович, из «Партизана» в «Манчестер Сити» (8,5 млн евро)

Стеванович — главный талант сербского футбола прямо сейчас. В 2019 году The Guardian включил его в список 60 самых перспективных футболистов планеты. В описании Филипа говорилось следующее: «Это элегантный, неуловимый дриблёр, который любит смещаться в центр, создавая опасность у чужих ворот».



Изначально сообщалось об интересе к 18-летнему вингеру «Партизана» со стороны «Манчестер Юнайтед». Однако Стеванович оказался в другом клубе из Манчестера — «Сити». Вряд ли Филип с ходу заиграет в составе «горожан». Скорее всего, в ближайшее время он отправится в аренду, где гарантированно получит игровую практику.

Амад Траоре, из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» (21 млн евро)

«МЮ» всё-таки нашёл молодого игрока в линию атаки. Выбор пал на Амада Траоре, который почти не играет в первой команде «Аталанты». При этом среди ровесников он показывает отличную результативность: 46 матчей, 13 голов и 15 ассистов в Примавере (первенстве молодёжных команд клубов Серии А). Траоре, как и Стевановича, наверняка отдадут в аренду. Идут разговоры о том, что остаток сезона-2020/2021 он может провести в «Аталанте».

Амад Траоре Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Уильям Салиба, из «Арсенала» в «Ниццу» (аренда)

Не получил 19-летний француз шанса в «Арсенале». За полгода он провёл всего 8 матчей, и то во второй команде «канониров». Салибу подпускали к основе лишь на тренировках. И это учитывая тот факт, что летом 2019 года «Арсенал» купил его у «Сент-Этьена» за 30 млн евро! Странное решение. Полгода Уильям проведёт в «Ницце», после чего встанет вопрос о его возвращении в «Арсенал». Артете он, по всей видимости, не нужен.

Сеад Колашинац, из «Арсенала» в «Шальке-04» (аренда)

Временно покинул «Арсенал» и Сеад Колашинац. Босниец вернулся в «Шальке-04», где в 2012 году начинал свою карьеру. Там Колашинац может выйти на прежний уровень, а также помочь родному клубу избежать вылета из Бундеслиги. «Сеад должен регулярно играть, — сказал технический директор «Арсенала» Эду. — Мы решили, что возвращение в «Шальке» ему поможет». После 14 туров «горняки» занимают последнее место в чемпионате Германии.

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Йоаким Мехле, из «Генка» в «Аталанту» (11 млн евро)

Широкой общественности Мехле вряд ли знаком. Йоакиму 23 года, он представляет Данию. По позиции это правый (чуть реже — левый) защитник, который может закрыть и весь фланг. Недавно Мехле дебютировал в сборной страны. В матче с Фарерами он забил свой первый мяч в составе национальной команды, а в игре со шведами отличился результативной передачей. В текущем сезоне Йоаким провёл 16 матчей за «Генк», записав на свой счёт 1 гол и 4 ассиста. В «Аталанте» датчанину придётся тяжело, ведь в конкурентах у него мощные Ханс Хатебур и Робин Гозенс. Вытеснить их из основы — задача не из простых.

Раджа Найнгголан, из «Интера» в «Кальяри» (аренда)

Ещё недавно Найнгголан был одним из ведущих игроков Серии А. Пик карьеры бельгийца пришёлся на 2016-2019 годы, когда он выступал за «Рому» и «Интер». Однако затем в семье Раджи случилось несчастье — заболела его жена. Она решила лечиться на родине, в Сардинии. Найнгголан отправился вслед за супругой играть в местном «Кальяри». Прошлый сезон Раджа провёл там на правах аренды и выглядел неплохо: 26 матчей в Серии А, 6 голов и 6 результативных передачи. Теперь бельгиец снова оказался в «Кальяри». Сардиния для него, похоже, стала второй родиной. Да и в «Интере» у Раджи карьера не задалась, так что аренда — вполне ожидаемый исход.

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Бас Дост, из «Айнтрахта» в «Брюгге» (4 млн евро)

Пару лет назад Дост показывал дикую результативность. Так, например, в сезоне-2017/2018 он забил 34 мяча в 49 играх за лиссабонский «Спортинг». Однако затем Бас начал сдуваться, забивая всё меньше и меньше. В прошлом году голландский форвард отличился лишь 10 раз в составе «Айнтрахта». В текущем сезоне и того меньше — 5 голов в 13 матчах. Сказывается возраст, ведь в мае Досту исполнится 32 года. Уход в более скромный чемпионат Бельгии может помочь Басу вспомнить свои бомбардирские навыки.

Бас Дост Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Фабио Борини, в «Фатих Карагюмрюк» (на правах свободного агента)

Бывший игрок «Ромы», «Ливерпуля», «Милана» и сборной Италии неожиданно оказался в «Фатих Карагюмрюк». Перед этим Борини почти полгода сидел без клуба, покинув «Верону» по окончании контракта. «Фатих Карагюмрюк» с этого сезона выступает в турецкой Суперлиге. В составе команды, кстати, много известных игроков: Лукас Билья («Лацио», «Милан»), Эмилиано Вивиано («Интер», «Палермо»), Эмре Чолак («Галатасарай»), Джимми Дурмаз («Олимпиакос», «Тулуза») и Мевлют Эрдинч («ПСЖ», «Сент-Этьен»). Неплохая банда собирается!

Андреа Бертолаччи, в «Фатих Карагюмрюк» (на правах свободного агента)

Вместе с Борини в «Фатих Карагюмрюк» перебрался и другой итальянец — Андреа Бертолаччи. Ещё недавно, в 2014-2015 годах, он подавал большие надежды. Андреа вызывался в сборную при Антонио Конте, а «Милан» выкупил его из «Ромы» за 21 млн евро. Подкосили Бертолаччи травмы, которых за 5 лет накопилось аж 11 штук! В прошлом сезоне Андреа выступал за «Сампдорию», но не смог отметиться результативными действиями в 12 матчах. Уже в 29 лет, по сути, его карьера закончилась. Бертолаччи явно был способен на большее.

Карлес Аленья, из «Барселоны» в «Хетафе» (аренда)

Так и не дождался Карлес своего шанса в «Барселоне». Снова его отдали в аренду, на этот раз — в «Хетафе». В прошлом году Аленья также на полгода уезжал в «Бетис», но без особых успехов — 19 матчей, 1 гол и 2 результативных передачи. О том, что Карлес уйдёт в аренду, было известно заранее. «Карлес ищет новый клуб. Он хочет сменить команду», — сказал в начале января главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. Оно и понятно, ведь слишком уж высока конкуренция в средней линии «Барсы». При этом каталонский клуб рассчитывает на Аленью в будущем — его аренда в «Хетафе» не предусматривает права выкупа.