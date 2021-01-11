Рекордные трансферные окна РПЛ. Когда-то наши клубы закупались на 284 млн евро!

Восемь лет назад «Спартак» мог позволить себе потратить 16 млн даже зимой, в ходе сезона.

В это зимнее трансферное окно вряд ли можно надеяться на то, что российские клубы будут в большом количестве покупать дорогостоящих новичков. В существующих экономических реалиях даже лидерам РПЛ сложно тратить серьёзные деньги на рынке. Да и мотивации особой нет, поскольку никто не играет в еврокубках, кроме «Краснодара». А ведь ещё, казалось бы, совсем недавно в чемпионате России были очень горячие трансферные окна. Вспомним самые затратные и рекордные.

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Зима 2013 года: 111,81 млн евро

Восемь лет назад в нашей лиге был установлен рекорд для зимних окон. Тогда российские клубы общими усилиями потратили 111 млн евро (по данным Transfermarkt.ru). Самым щедрым оказался «Анжи». Сулейман Керимов не пожалел 39,5 млн на трёх игроков – Виллиана из «Шахтёра», Андрея Ещенко из «Локомотива» и Эмира Спахича, арендованного у «Севильи». «Спартак» занял второе место по тратам: красно-белые отдали за новичков 16,4 млн, а самым дорогим стало приобретение Юры Мовсисяна у «Краснодара». В тройку попал также «Рубин» с 12 млн, причём вся эта сумма ушла на Янна М’Вила из «Ренна».

Юра Мовсисян Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лето 2017 года: 125,10 млн

Семь летних окон впереди того рекордного зимнего. В начале сезона-2017/2018 российские клубы укрепили составы на 125 млн. Доминировал на рынке «Зенит», не пожалевший на трансферы 85,7 млн. Самые дорогие новички под Роберто Манчини – аргентинцы: Леандро Паредес из «Ромы», Эмануэль Маммана из «Лиона», Себастьян Дриусси из «Ривер Плейт», Эмилиано Ригони из «Индепендьенте» и Матиас Краневиттер из «Атлетико». Сергей Фурсенко думал, что через 3-4 года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов. «Краснодар» и «Спартак» потратили по 13 млн. Краснодарцы больше всего заплатили за Вандерсона из «Ред Булл Зальцбург», а москвичи – за Педро Рошу из «Гремио».

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Лето 2020 года: 128,32 млн

Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, предыдущее трансферное окно вошло в топ-6 самых щедрых. Летом 2020-го российские клубы вложили 128 мнл в новичков. «Зенит» и тут лидирует, правда, с минимальным отрывом. Петербуржцы потратили 32,7 млн на Вендела из «Спортинга», Деяна Ловрена из «Ливерпуля» и аренду своего воспитанника Дмитрия Чистякова у «Ростова». ЦСКА выложил на рынке 30 млн за Чидеру Эджуке из «Херенвена», Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо», Бруно Фукса из «Интернасьонала» и Бактиёра Зайнутдинова из «Ростова». «Динамо» на третьем месте с 15,95 млн. Самый дорогой – Никола Моро из загребского «Динамо».

Деян Ловрен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лето 2011 года: 140,15 млн

Золотые времена в финансовом плане российские клубы переживали около десяти лет назад. Почти все рекордные окна – из того периода. Летом 2011-го наиболее агрессивно на рынке вёл себя «Анжи»: клуб из Махачкалы потратил 67,8 млн. Крупнейшими стали трансферы Самуэля Это’О из «Интера», Юрия Жиркова из «Челси» и Балажа Джуджака из ПСВ. «Рубин» с внушительным отставанием занял второе место – 17,4 млн. У казанцев больше всего денег ушло на покупку Романа Ерёменко из киевского «Динамо». «Спартак» попал в тройку с 16,3 млн. Главной покупкой красно-белых был нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике.

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Лето 2010 года: 146,73 млн

Годом ранее участники чемпионата России потратили на 6 млн больше. Выиграл гонку кошельков «Рубин», заплативший за целую группу новичков 43,3 млн. Прежде всего деньги ушли на Карлоса Эдуардо из «Хоффенхайма», Сальваторе Боккетти из «Дженоа» и Обафеми Мартинса из «Вольфсбурга». Практически с такой же суммой попрощался «Зенит». Санкт-петербургский клуб отдал 43 млн за четырёх игроков, включая Бруну Алвеша из «Порту» и Александра Бухарова из «Ростова». Тогда же из «Рубина» перешёл и Сергей Семак. «Спартаку» снова нашлось место в топ-3, поскольку красно-белые оформили шесть сделок на 34 млн. Дороже других стоили Эйден Макгиди из «Селтика» и Николас Пареха из «Эспаньола».

Карлос Эдуардо Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Лето 2012 года: 218,64 млн

А вот и то самое летнее окно 2012-го, вошедшее в историю переходами в «Зенит» Халка из «Порту» и Акселя Витселя из «Бенфики»! Как ни удивительно, по общей сумме затрат это был не рекордный трансферный период. Естественно, санкт-петербургский клуб финишировал первым с 80 млн на новичков. Вторым стал «Анжи», чьи покупки потянули на 28,4 млн. Выделялись приобретения Ласины Траоре из «Кубани», Эвертона из «Коимбры» и Лассаны Диарра из «Реала». «Локомотив» взял игроков на 20 млн, в том числе Александра Самедова из «Динамо» и Ведрана Чорлуку из «Тоттенхэма».

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Лето 2019 года: 236,95 млн

Вторую позицию в рейтинге занимает относительно свежее летнее окно 2019-го. Полтора года назад клубы РПЛ набрали новичков на 236 млн евро! Самым агрессивным на трансфером рынке был «Зенит», потративший 67,7 млн. Значительная часть суммы ушла на покупку Малкома у «Барселоны», недёшево стоили и Дуглас Сантос («Гамбург») с Вячеславом Караваевым («Витесс»). «Спартак» и «Динамо» тоже решили как следует укрепиться ради высоких задач. Леонид Федун не пожалел 40 млн на Гуса Тиля из АЗ, Алекса Крала из «Славии» и ещё четверых. Динамовское руководство перевело 35,2 млн на чужие счета ради покупок семи игроков, включая дорогого Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии».

Максимилиан Филипп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лето 2013 года: 284,63 млн

Летнее трансферное окно 2013-го – самое бурное в истории. Российским клубам не хватило совсем немного, чтобы покорить отметку в 300 млн. В тот год «Зенит» исполнил роль второго плана, а звёздами сцены были «Динамо», «Анжи» и «Спартак». Динамовцы потратили 67,9 млн. Самые ценные покупки: Александр Кокорин, Игорь Денисов, Юрий Жирков, Крис Самба и Владимир Габулов (все – «Анжи»). Махачкалинский клуб в свою очередь накупил новичков на 60,4 млн. Его главными приобретениями стали… Кокорин, Денисов, Самба и Ионов. Всё очень просто: из-за смены курса в «Анжи» эти игроки задержались в южном клубе на очень короткий срок. «Спартак» попал в тройку с 33,25 млн. Дороже всех стоили Денис Глушаков из «Локомотива» и Тино Коста из «Валенсии».

Летнее трансферное окно 2013-го – самое бурное в истории. Динамовцы потратили 67,9 млн. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Впрочем, летнее окно 2013-го до сих пор держит рекорд и по заработанным российскими клубами деньгам на продаже своих футболистов: трансферы «на выход» принесли участникам нашего чемпионата 269,86 млн евро.