Яркие футболисты из ФНЛ, на которых зимой будет спрос в элите. Часть 2

В конце декабря мы опубликовали первый список заметных футболистов из ФНЛ, которые в теории могут принести пользу представителям РПЛ. Двое из них уже близки к переходу на новый уровень: форвард «Крыльев» Голенков подписал контракт с «Ростовом», а фланговый нападающий «Велеса» Максименко летит на сборы с «Уралом».

Яркие футболисты из ФНЛ, на которых зимой будет спрос в элите. Часть 1 Кто повторит путь Макарова и Самошникова?

Сегодня расскажем о других интересных футболистах из второго по статусу российского дивизиона. Здорово, что в ФНЛ их появляется всё больше и больше.

Рамазан Гаджимурадов, «СКА-Хабаровск»

Рамазан Гаджимурадов Фото: Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск»

Дата рождения: 09.01.1988



Рост: 178. Вес: 72



Амплуа: фланговый нападающий



По типажу Гаджимурадов отчасти напоминает Макарова, который перешёл в «Рубин» год назад: тоже выступает на позиции флангового форварда, имеет ярко выраженную сильную левую ногу, предпочитает правый фланг, чтобы играть со смещениями в центр, агрессивно нацелен на удар. В текущем сезоне у Рамазана 3,09 удара за 90 минут. Карта попыток выглядит так – любимая зона проглядывается сразу же.

Гаджимурадов входит в пятёрку главных дриблёров ФНЛ (в среднем 8,53 обводки – отличные цифры), у него мягкая техника, достойная скорость. Футболист смел в смещениях в середину, лезет даже на двух-трёх соперников. Левая нога используется не только для ударов, но и для симпатичных забросов в штрафную и навесов. Но всё же пока Гаджимурадов уступает в уровне Макарову – нужно работать над принятием решений, учиться лучше выбирать позицию для ударов, а не лупить из совсем безнадёжных точек, повышать процент сохранённых мячей в позиционных атаках.



Материал для роста хороший, но пока это всё же игрок для команды из середины РПЛ или ниже. СМИ сообщают, что в ближайшее время Гаджимурадов отправится на просмотр в «Урал» — пожалуй, оптимальный вариант. Также говорили об интересе «Рубина», но та информация немного смутила: у казанцев и так много фланговых нападающих, к тому же есть футболист с очень похожим профайлом.

Бутта Магомедов, «Алания»

Бутта Магомедов Фото: Пресс-служба ФК «Алания»

Дата рождения: 25.12.1997



Рост: 176. Вес: 70



Амплуа: центральный полузащитник



«Алания» с точки зрения качества футбола – одно из главных открытий ФНЛ текущего сезона. В команде много интересных игроков, качества которых подчёркиваются как раз благодаря стилю.



Магомедов – воспитанник «Мастера-Сатурн». В ранние годы профессиональной карьеры он не был востребован даже в ФНЛ: сначала бегал в «Знамени Труда», потом пару сезонов провёл в родном «Сатурне», ушёл в «Чайку», но покинул её сразу же, как та пробилась в первый дивизион.



«Алания» — самый сильный пока период в карьере Бутты. Во Владикавказе он выделялся ещё год назад в ПФЛ, а в текущем достиг ещё большего прогресса и стал даже сильнее влиять на игру команды. Магомедов – качественный полузащитник (второй опорник или «восьмёрка») для игры в контроль. Он здорово сохраняет и развивает владение, обладает быстрым и уверенным подыгрышем с минимумом касаний, видит варианты впереди и между линиями. Умеет двигаться с мячом сам, улучшать позицию, включать дриблинг, хорош в заполнении фланговых зон и рывках под ответную передачу.



Есть не уникальный (не всё в порядке с силой), но достойный удар со средней дистанции – забил за два сезона в «Алании» четыре гола из-за штрафной. Исполняет стандарты. Выполняет достаточно перехватов и отборов в контрпрессинге. Из недостатков: есть ограничения по физическим данным. Однако влиянием на конструктивный футбол в атакующей фазе и интеллектом он перекрывает этот минус.



Адаптироваться в РПЛ будет непросто, но в играющей команде его легко можно представить. Именно в играющей. Под «биться-бороться» брать Магомедова бессмысленно.

Денис Адамов, «Краснодар-2»

Денис Адамов Фото: rfs.ru

Дата рождения: 20.02.1998



Рост: 193. Вес: 80



Амплуа: вратарь



Адамов по балансу вратарских характеристик давно уже созрел для РПЛ. У него отличная реакция и прыжок, всё в порядке со стрессоустойчивостью. Но ему не повезло оказаться в одном клубе с более молодым Сафоновым. При сопоставимой игре на линии Сафонов сильнее на выходах и во вводе мяча в игру – и поэтому совершенно никаких шансов его подвинуть.

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Однако и с игрой в ФНЛ Адамову уже пора заканчивать. Летом Адамов едва не перешёл в «Зенит» — санкт-петербургский клуб отказался от трансфера в последний момент. Почти уверен, что претенденты на Дениса найдутся. Пусть пока и не из еврокубковой пятёрки. Главное – вытащить себя из зоны надоевшего комфорта и обрести новую мотивацию.

Михаил Игнатов (на переднем плане) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Дата рождения: 04.05.2000



Рост: 187. Вес: 79



Амплуа: атакующий центральный полузащитник



Булатов в прошлом сезоне превратил Игнатова во второго опорника. Пилипчук, наоборот, поднял Михаила повыше. На сегодня у Игнатова не выдающиеся по меркам ФНЛ показатели в конструктивном футболе, но нужно учитывать, что он играет в слабом на общем фоне «Спартаке-2», у которого вообще всё очень скромно с созиданием и идеями.

«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака» Михаил стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за красно-белых, получал комплименты от Рианчо и Карреры – а сейчас исчез.

Сильные стороны Михаила мы прекрасно знаем: он очень техничен, наделён дриблингом (7,49 обводки за 90 минут в сезоне-2020/2021), способен вырезать неординарную передачу. Ещё Игнатов ощутимо добавил за последний год в борьбе. В ближайшие полгода вряд ли он будет использоваться Тедеско в главном «Спартаке» — конкуренция только возрастёт. Теперь уж точно пора пробоваться в другом клубе РПЛ. Ничего зазорного в уходе в аренду нет. Главное – сделать правильный выбор.

Александр Солдатенков, «Крылья Советов»

Александр Солдатенков Фото: Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Дата рождения: 28.12.1996



Рост: 189. Вес: 72



Амплуа: центральный защитник



Воспитанник «Чертаново» провёл за родной клуб два сильных сезона в ФНЛ, а летом вместе с главным тренером Игорем Осинькиным и группой партнёров переехал в «Крылья Советов». В Самаре, несмотря на возросшую конкуренцию, он тоже стал основным защитником – и начал получать даже больше игрового времени, чем, к примеру, воспитанник ЦСКА Чернов.

Солдатенков выделяется очень хорошим балансом – для центрального защитника он быстрый и координированный, что уже редкость и удача для потенциальных претендентов из РПЛ. Также у него всё в порядке с началом атаки: отличное первое касание, умение улучшить позицию для передачи, видение поля, исполнение первого паса – как низом между линиями, так и на дальние расстояния. В среднем за 90 минут игрок отдаёт 6,89 длинной передачи с приличной точностью в 58,8%.



Наличие защитника с такими характеристиками – хорошая опция для агрессивного атакующего футбола с высокой линией. Собственно, «Чертаново» ранее и «Крылья» сегодня – как раз яркие представители этого стиля. Солдатенкову ещё обязательно нужно работать над позиционной игрой (в частности, над выбором позиции при забросах за спину и своевременностью отскоков), но в целом он готов к пробам в РПЛ. Причём вовсе не в клубах-аутсайдерах. Можно даже повысить планку.



Использованы данные Wyscout.