Почему «Зенит» может покупать. Как зарабатывает лидер в сравнении со «Спартаком» и другими

Каждую новость об интересе «Зенита» к любому достаточно дорогому по меркам РПЛ игроку можно начинать с изучения комментариев читателей «Чемпионата» под ней. Иногда это даже интереснее, чем сама информация с трансферного рынка. Болельщики остальных российских команд наполняют интернет-пространство ядовитыми, возмущёнными или ироничными высказываниями. Вот типичный пример – комментарии под статьями о возможной покупке санкт-петербургским клубом вингера «Гремио» Пепе за 20 млн евро:
«Газ опять подорожает?»; «Бабушки напряглись»; «Бюджетных денег же не жалко! Пенсионный возраст и повысили для их игрушек!»…
Уколоть соперника – правдой или откровенной ложью – особое удовольствие. Тем более в интернете, где никто не видит в лицо участника футбольной войны. Пиши, что хочешь, и только бог (по имени Модератор) тебе судья.
Но действительно нельзя не задаваться вопросом о том, как «Зенит» под давлением финансового фэйр-плей находит средства на дорогостоящих новичков. За предыдущие пять лет, с лета 2015-го по лето 2020-го, санкт-петербургский клуб потратил на трансферы 263,44 млн евро. Вне всяких сомнений, больше, чем любой другой представитель РПЛ.
Очевидно, главные источники заработков самого «Зенита» – продажа и аренда собственных игроков, а также выступления в еврокубках. Если посмотреть на статистику трансферов «на выход» за те же пять лет, то выяснится, что чемпионы России получили почти столько же, сколько потратили: десять трансферных окон пополнили бюджет санкт-петербургского клуба на 204,63 млн евро. Вот полный список (по данным Transfermarkt.ru) проданных футболистов:
Халк («Шанхай СИПГ», 55,8 млн)
Леандро Паредес («ПСЖ», 40 млн)
Эсекьель Гарай («Валенсия», 24 млн)
Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь», 20 млн)
Саломон Рондон («Вест Бромвич», 17 млн)
Виктор Жулиано («Фенербахче», 7 млн)
Эрнани (аренда и трансфер в «Парму», 5,48 млн)
Кристиан Ансальди (аренда и продажа в «Дженоа», 4,65 млн)
Миха Мевля («Сочи», 4 млн)
Эльмир Набиуллин («Сочи», 3 млн)
Дмитрий Полоз («Сочи», 3 млн)
Вукашин Йованович («Бордо», 3 млн)
Матиас Краневиттер («Монтеррей», 2,6 млн)
Лука Джорджевич («Локомотив», 2,25 млн)
Иван Новосельцев («Сочи», 2 млн)
Эмилиано Ригони (аренды в «Аталанту», «Сампдорию» и трансфер в «Эльче», 2,0 млн)
Олег Шатов (аренда в «Краснодар», 2 млн)
Хави Гарсия («Бетис», 1,5 млн)
Николас Ломбертс («Остенде», 1,5 млн)
Ибрагим Цаллагов («Сочи», 800 тыс.)
Павел Могилевец («Ростов», 700 тыс.)
Роберт Мак (аренда в ПАОК, 600 тыс.)
Егор Бабурин («Ростов», 500 тыс.)
Кристиан Нобоа («Сочи», 500 тыс.)
Андрей Панюков («Урал», 300 тыс.)
Денис Терентьев («Ростов», 300 тыс.)
Артём Дзюба (аренда в «Арсенал», 120 тыс.)
Ещё в 30 случаях суммы за аренды игроков «Зенита» не указаны, но они приближают санкт-петербургский клуб к потраченным за этот период 263 млн евро. Кроме того, сумма трансфера Паредеса в «ПСЖ» выше, поскольку ещё 7 млн евро, по информации французских СМИ, были прописаны бонусами. Аргентинец уже и чемпионом с «ПСЖ» становился, и до финала Лиги чемпионов доходил.
Для сравнения цифры главных конкурентов «Зенита» за те же пять лет: «Спартак» – 73,13 млн; ЦСКА – 68,92 млн евро; «Краснодар» – 52,80 млн; «Локомотив» – 38,80 млн; «Динамо» – 22,47 млн. Разница очень крупная, а с последними двумя столичными клубами просто колоссальная!
Что касается заработанных в еврокубках денег, то «Зенит» за пять лет получил от УЕФА 100,4 млн евро. Самой прибыльной оказалась прошлая Лиги чемпионов, в которой санкт-петербургский клуб набрал семь очков на групповом этапе, но финишировал четвёртым. Она принесла 40,9 млн. Лучшая в истории сине-бело-голубых ЛЧ сезона-2015/2016 пополнила бюджет чемпионов России на 30,6 млн. К слову, и в предыдущие четыре года «Зенит» стабильно зарабатывал от 18 до 20 млн в Лиге чемпионов.
Как ни удивительно, неудачная ЛЧ сезона-2020/2021 тоже подарила серьёзные деньги. Уже подсчитано, что санкт-петербургский клуб за счёт бонусов и прочих выплат получит 34,9 млн евро. Часть этих средств можно выделить на трансферы. Вдобавок «Зенит», чтобы освободить место для нового легионера, продаст Себастьяна Дриусси или кого-то ещё из легионеров. Отсюда и возможность привозить в РПЛ игроков стоимости Пепе.
- 13 января 2021
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