Компани ушёл из «Ман Сити» ради тренерства. Пока получается не очень

Из-за него уволили Франка Веркотерена – того самого, что когда-то рулил в Самаре.

Летом 2019 года Венсан Компани поставил жирную точку в своей карьере в «Манчестер Сити». Более 350 матчей, 4 чемпионских титула АПЛ, по 2 победы в Кубке и Суперкубке Англии и четыре – в Кубке лиги. Компани ушёл в статусе настоящей легенды «Ман Сити».

На прощание написал:

«Я благодарен всем, кто поддерживал меня в путешествии в этом особом клубе. Я помню первый день так же ясно, как и последний. Помню безграничную доброту, которую получил. Никогда не забуду, как фанаты «Манчестер Сити» оставались верны мне в хорошие и плохие времена. Несмотря ни на что, они всегда поддерживали меня и вдохновляли никогда не сдаваться».

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Компани не ушёл в никуда. Он отправился в родной «Андерлехт», где годик проработал в статусе играющего тренера, а в этом сезоне уже окончательно стал главным.

Рассказываем о новой истории в жизни Венсана Компани.

Компани инвестировал в «Андерлехт» и думал, что сразу же построит проект с сильной молодёжью и хорошими результатами

В мае 2019-го Компани объявил, что войдёт в тренерский штаб «Андерлехта». Летом приехал в клуб. Вместе с собой он взял Саймона Дэвиса – человека, который несколько лет развивал академию «Манчестер Сити». Изначально план был таков: Дэвис – главный, Компани – его помощник.

Но потом всё пошло наперекосяк, и роли поменялись.

Компани был главным в «Андерлехте» с июля по август. С августа по октябрь эту должность занимал Дэвис. Дальше – неудовлетворительные результаты (одна победа, пять поражений и три ничьи в девяти турах), и клуб распрощался с Дэвисом.

Подписывая контракт с Компани, руководство «Андерлехта» ориентировалось на такой план.

1. Дэвис формально работает главным до первого неудачного сезона. Изначально боссы клуба планировали, что он поруководит основой минимум года полтора.

2. Всё это время Компани смотрит на старшего коллегу, набирается опыта и становится главным кандидатом на замену Дэвиса после его ухода.

3. Параллельно клуб цветёт и развивается во всех направлениях. Молодёжный сектор, на который клуб делает ставку из-за нехватки финансов, растёт и превращается в главную силу «Андерлехта».

Фото: Jan De Meuleneir / Photonews via Getty Images

Смазанный старт в сезоне испортил всё. «Андерлехт» нанял бывшего тренера «Крыльев» Франка Веркотерена, Дэвис отправился на биржу труда и до сегодняшнего дня больше не работал главным. Венсан Компани остался в штабе.

Параллельно на клуб давили прочие проблемы, например долги. Из-за этого Компани даже вложил три миллиона евро и стал формальным акционером команды.

«Сейчас у клуба есть определённые проблемы. Мы изначально надеялись на более лёгкий прогресс. Но, к сожалению, есть трудности, которые не позволили нам с ходу реализовывать наши амбициозные планы. Но я обещаю фанатам, что скоро наш клуб станет лучше», — заявил он.

Летом «Андерлехт» уволил Веркотерена – в этом напрямую участвовал Компани, который стал новым главным

Важно написать, что Компани ещё по приходе в «Андерлехт» воспринимал команду как возможность руководить самостоятельно. В октябре 2019-го фанаты задавались вопросом, кто же на самом деле тренирует команду. И «Андерлехт» выступал с заявлением. The Brussels Times писало, что, во-первых, руководство клуба заплатило Федерации футбола Бельгии 5 тысяч евро из-за того, что Компани работал без лицензии Pro.

Во-вторых, Компани очень часто даже публично показывал себя чуть ли не как главного тренера: высказывался по поводу ошибок команды на тренировках и в матчах, косяках в выборе тактики. Дэвис быстро покинул команду. Веркотерену было не очень комфортно в таких условиях.

Компани часто брал некоторые обязанности главного тренера на себя. Он мог проводить тренировки, вмешивался в решения Веркотерена относительно выбранной тактики. При этом на публике оба отзывались друг о друге исключительно положительно.

Бельгийские журналисты пишут: в целом Веркотерен понимал, что его время в клубе в качестве главного тренера во многом зависит от положения Компани и его решения тренировать самостоятельно.

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В середине прошлого лета Компани ещё готовился к новому сезону в качестве игрока, но получил травму приводящей мышцы и завершил карьеру. Веркотерен говорит, что Компани по четыре часа в день занимался реабилитацией, чтобы вернуться на поле. Но решил завершить карьеры буквально за сутки. Что напрямую повлияло на отношения клуба с Веркотереном.

Веркотерен уволился в августе, а в декабре принял «Антверпен». Компани же уже полгода работает главным тренером в «Андерлехте». Результаты пока такие – идёт в зоне плей-офф, в компании между третьим и восьмым местом, где расстояния минимальны. Чтобы обогнать «Генк», Компани предстоит много работать и чаще побеждать. Догнать и перегнать «Брюгге», идущий первым, кажется невозможной задачей для Компани в этом сезоне.

Более подробный рассказ от знающего человека о работе Компани в «Андерлехте» и условиях его работы там

Мы поговорили с блогером Артемом Прожогой, который внимательно следит за чемпионатом Бельгии, и попросили ответить его на главные вопросы о работе Компани.

В каком состоянии «Андерлехт»? Как фанаты воспринимают Компани?

«Есть разница между тем, как Компани воспринимали в «Андерлехте» и воспринимают сейчас. Отношения ухудшились отчасти, но тому есть объяснение. Когда Компани только приходил в клуб, все были в восторге. Задумку с играющим тренером воспринимали скептически, но все вопросы снимались философией «Андерлехта».

Многие топ-клубы Бельгии говорят о клубной ДНК: «Стандард», «Брюгге» и другие. Но там вопросы клубной ДНК остаются открытыми. У «Андерлехта» он идёт на первом месте, потому что они сделали ставку на развитие собственных игроков и академии. Поэтому возвращение Компани отлично вписывается в эту концепцию: он воспитанник, поиграл за большую команду и вернулся туда, где всё начиналось. Звучит очень красиво.

Когда Компани стал главным тренером, фанаты воодушевились. Во многом это получилось, потому что «Андерлехт» очень плохо провёл предыдущий сезон. Они впервые за много лет не пробились в еврокубки, не попали в плей-офф (в чемпионате Бельгии действует система с раундом на выбывание; в прошлом году его не было, но клуб туда и не попал бы), заняли восьмое место.

Компани понимал, на что идёт – приходит в проблемный и кризисный клуб. Клуб, у которого из-за непопадания в еврокубки куча долгов. Плюс летом нужно было избавиться от 15 футболистов. И Компани нужно было с этим работать.

Проблема «Андерлехта» в том, что сейчас он недобирает очки. Он теряет их часто после 80-й минуты – бич клуба в этом сезоне. Таких голов реально очень много. Можно прям ставить, что последний гол в матче «Андерлехта» забьёт соперник.

Фанаты «Андерлехта» от этого далеко не в восторге. У клуба сейчас очень молодой состав, иногда средний возраст обороны – 20 лет. Иногда в основе появляются 17-летние. Компани это понимает и часто говорит: за развитие молодёжи надо платить результатами. Ставку они делают именно на развитие.

Всё ломает финансовая ситуация. Осенью они потеряли одного из самых перспективных молодых игроков Жереми Доку – продали за 26 млн евро «Ренну» (шикарная сделка для команды, когда у неё убыток в 36 млн). «Андерлехт» просто из-за долгов не отказался от предложения. Но если бы всё шло нормально, то он бы до 19 поиграл за основу, помог клубу что-нибудь выиграть и уехал бы в топ-клуб. То есть повторил путь Тилеманса, Прата, Дендокера и других.

С Доку, кстати, не планировали расставаться вообще. Ситуацию усугубил ещё и конфликт между акционерами, которые тянут на себя одеяло. К счастью, у Компани есть связи с «Манчестер Сити». Они смогли арендовать нападающего Лукаса Нмечу. Поэтому Компани часто и говорит: «Я бы заплатил, чтобы посмотреть на такой молодой «Андерлехт».

И тут у нас загвоздка, появляющаяся в топ-клубах с завышенными требованиями: это нетерпимость фанатов, которые хотят всё здесь и сейчас. В принципе Компани должны быть довольны, если он финиширует выше прошлогоднего восьмого места. Хотя этого всё равно мало. Из-за коронавируса изменился регламент – теперь за чемпионство борются не шесть, а четыре команды. То есть нужно запрыгнуть не на две строчки выше, а на четыре. Тут уже задача сложнее».

Какой он тренер и действительно ли у него огромный кредит доверия?

«Да, у Компани огромнейший кредит доверия. И был, и остаётся. В нём видят оптимального кандидата на пост главного тренера «Андерлехта», потому что он идеально вписывается в клубную концепцию. И руководство отмечает, что благодаря трудолюбию и дальновидности он может стать прямо топовым тренером «Андерлехта».

Но всё упирается опять же в непостоянство и нетерпеливость болельщиков. Вполне нормально, что молодые ребята с недостатком опыта будут косячить. И болельщикам это не нравится.

Тут есть два выхода. Либо терпеть ещё три года (до окончания контракта Компани) – пока все молодые вырастут, а Компани выстроит проект. И потом делать выводы. Либо подписать другого тренера. Тут уже теоретическая ситуация, при которой «Андерлехт» будет добиваться результата. Но новый тренер, вероятно, откажется от привычной для всех уровней клуба схемы 4-3-3 и будет выигрывать другими людьми.

Фото: Philippe Crochet / Photo News via Getty Images

Мне в этом смысле интересно узнать, что для фанатов важнее: успехи в краткосрочной перспективе или соответствие линии развития клуба в целом? Компани пока ничего принципиально не изменил. И это объяснимо: изменил бы тот, кто в «Андерлехте» не свой. Менять в клубе нужно финансовую политику. Она, правда, напрямую зависит от результата. Компани это умеет – с его-то образованием нужно быть управляющим, а не тренером.

Перед Компани стояла задача теми же инструментами добиваться больших результатов. Инструменты уже, правда, не те. Они как бы пропадают и теряются. Но если отталкиваться от вопроса о том, что он поменял, то он и не должен был ничего менять. Единственные перемены, которые все ждут: клуб выступит лучше, чем в прошлом сезоне.

Пусть даже есть игра неплохая иногда, но это проблески. Начинает за здравие, а под конец уже другая картина. Раз за разом происходит одно и то же. И это болельщиков утомляет. Не хватает зрелости во всех смыслах. И Компани тоже.

Компани всегда защищает своих игроков. Во время матчей он экспрессивен и эмоционален. В целом можно сказать так: в его работе мало оптимизма. Но, на мой взгляд, доработать свой контракт до конца он должен».

С Компани случались смешные истории в «Андерлехте»?

«Их в принципе не так уж и много. Вот, например, от самого Компани такая байка. Он рассказал её на пресс-конференции:

«Недавно перед матчем в раздевалке оказался праздничный торт – кто-то его принёс. Если я на секунду отвлекусь, кто-то его непременно надкусит перед игрой. Так что обращать внимание мне приходится на всё».

Кто-то из журналистов, опубликовав текст, назвал Компани в заголовке Kinderschool Anderlecht – типа воспитатель детского сада. Он сам даже говорит, что у молодых игроков нет злого умысла, когда они косячат, – они это всё перерастут.

Так что он работает вот в таких условиях. Главное, что его поддерживают и руководство, и болельщики. Он всё-таки в сложных условиях работает».