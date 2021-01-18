Месси впервые выгнали с поля в «Барселоне». Что на него нашло и чем грозит это удаление?

Случилось то, чего никогда прежде не было, — Месси получил красную карточку в составе «Барселоны». Накануне состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые встречались с «Атлетиком».

Первая красная карточка Месси за 753 матча

«Барселона» была близка к победе после дубля Гризманна. Считаные минуты отделяли каталонцев от 14-го Суперкубка Испании. Но подача Муниаина на 90-й минуте изменила счёт на табло. Ленгле не смог удержать Вильялибре, который поразил ворота Тер Штегена. Всё решилось в начале дополнительного времени. Уильямс окружил себя четырьмя игроками «Барсы», смог подработать и с линии штрафной отправить мяч в самую девятку ворот.

У «Барселоны» ещё было много времени, чтобы сравнять счёт, но команда Кумана занималась совсем другими вещами. Каталонцы катали мяч и за всё дополнительное время нанесли всего один удар в створ.

За минуту до окончания матча произошло невероятное — прямую красную карточку увидел перед собой нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре, и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

Теперь Лео может быть дисквалифицирован на четыре матча за удар рукой в затылок нападающего «Атлетика». По информации Marca, аргентинец точно пропустит игру Кубка Испании против «Корнельи». Если «Барса» пройдёт дальше, дисквалификация распространится ещё на один матч Кубка. Также футболист может не сыграть с «Эльче» и «Атлетиком» в Ла Лиге, поскольку наказания за удаления, полученные в матчах Суперкубка, распространяются на игры других испанских турниров. Если же каталонский клуб вылетит из Кубка Испании, то Месси пропустит три ближайших матча в Ла Лиге, то есть ещё и игру с «Бетисом».

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Слова Кумана и Вильялибре

«Я думаю, что по прошествии стольких лет он знает, когда готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не могу подсчитать, сколько фолов было совершено на нём», — прокомментировал поступок капитана «Барселоны» Рональд Куман.

Прокомментировал инцидент и пострадавший в этом эпизоде. «Я не хочу вступать в эти разговоры. Все команды фолят, они тоже делали это с нами. Ключ к победе – не сдаваться. Я поставил корпус, чтобы Месси не прошёл дальше, а он разозлился, дал мне по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия. Я очень счастлив. Думаю, мы заслужили Суперкубок. Мы приехали за ним, не сдались. Самое важное – мы показали характер и добыли победу», – заявил Вильялибре.

Красная карточка за сборную

В карьере Месси уже были две красные карточки. Первую он получил ещё в далёком 2005 году в товарищеском матче против сборной Венгрии, а вторую — в 2019 году на Кубке Америки в матче за третье место с Чили. Тогда капитана «Барселоны» удалили при необычных обстоятельствах. В конце первого тайма форвард бежал за мяч, и когда он ушёл за лицевую линию между Месси и защитником Гари Менделем разгорелся конфликт. Мендель трижды пихнул Лео грудью, а аргентинец поднял руки, приобнял капитана чилийцев и слегка толкнул его. Судья удалил обоих.

«Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом», — было записано в протоколе матча. Месси был уверен, что удаление связано с критикой судей после полуфинала с Бразилией.

У «Барселоны» с начала года новая схема. Месси она подходит А 18-летний Педри становится всё более важным игроком.

Реакция фанатов на первое удаление в клубе

Реакция болельщиков «Барселоны» была очевидной. Поклонники сине-гранатовых считают, что лучшие дни Месси в клубе сочтены, поэтому просят его покинуть клуб.

«Окно открыто, Месси. Оставь этот маленький клуб, умоляю».

«Лео Месси не может быть капитаном. Извините, но капитану не следует гневаться из-за того, что делает футболист. Вы должны уметь контролировать себя и стремиться к победе, несмотря ни на что».

«В этой игре виноват Месси».

«Месси проснулся голодным и опасным. 1 красная карточка, 0/8 удачных обводок, 0 голов, 1 удачный ассист, 11 упущенных моментов, 19 потерь мяча, 0 ударов, 24 ошибки, 10 проходов, 120 минут гуляния. Он лучше, чем Хаверц?»

«Погнали».

«Он закончил».

«Роналду всё ясно».

«Теперь всё складывается красиво».

«Каждый поклонник Криштиану Роналду прямо сейчас».

«Месси было так плохо, что ему пришлось сбежать, получив красную карточку».

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«Даже с Месси вы всё ещё не выиграете Лигу чемпионов».