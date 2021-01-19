«Реал» 32 года не мог выиграть Кубок чемпионов. Прервал серию скандальный гол Миятовича

Это сейчас «Реал» настоящая королевская фабрика, штампующая победы в Лиге чемпионов. 4 титула за последние 7 лет! Ещё более крутая серия была у мадридцев, когда Кубок чемпионов только появился – с самого первого розыгрыша в 1955 году они пять лет никому не отдавали корону. А потом примерили её в 66-м.



И всё. Как отрезало. 32 года – ТРИДЦАТЬ ДВА — и ни одной победы.



Менялись президенты, тренеры и звёздные составы. Ничего не получалось. Ни у «пятёрки Бутре», ни у Вальдано с Уго Санчесом, ни у Саморано с Микаэлем Лаудрупом. Ближе всего к возвращению на вершину «Реал» был в 81-м, когда в парижском финале защитник «Ливерпуля» Алан Кеннеди за 8 минут до конца матча забьёт единственный гол.

Камбэк случится только в сезоне-1997/1998. В финале на «Амстердам Арене» «Реал» также с минимальным счётом обыграет «Ювентус». Победу испанцам, которых тогда тренировал немец Юпп Хайнкес, принесёт мяч, забитый на 67-й минуте Предрагом Миятовичем. Югослав – вот уж ирония судьбы — в том сезоне Лиги чемпионов не забивал вообще! 7 матчей – 0 голов. Даже когда мадридцы громили на групповом этапе «Русенборг», «Олимпиакос» и «Порту» (13 мячей в трёх играх), они обходились без помощи Миятовича.

Предраг Миятович с Кубком чемпионов Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Но в самый нужный момент Пежа исправится. Он перед игрой пообещает забить, а когда сдержит слово, скажет: «Это лучшее событие в моей карьере. Я прибыл из маленькой страны и вписал своё имя в историю «Реала».



Однако до сих пор идут горячие споры, не ошибся ли другой немец, главный судья матча Хельмут Круг, когда 20 мая 1998-го принял решение засчитать этот мяч?

Как сейчас выглядят звёзды мадридского «Реала» 1990-х В 1990-е мадридский «Реал» дважды выигрывал чемпионат Испании и Кубок чемпионов. Рассказываем, как сейчас выглядят победители тех лет.

«Я никогда не забуду гол Миятовича. Ведь он был забит из стопроцентного офсайда! Но никто из нас не протестовал, поскольку мы не видели положения «вне игры». Мы поняли это, только когда посмотрели повтор эпизода в раздевалке», — эти слова принадлежат защитнику «Ювентуса» Джанлуке Пессотто.



Сам Миятович несколько лет назад ответил Дани Алвесу – бразилец тогда играл за «Юве» и тоже заявил, что гол в финале ЛЧ-98 был забит из офсайда. «Меня не волнует мнение Алвеса или фанатов «Ювентуса», — сказал Пежа. — Алвес – классный футболист, и он демонстрировал это в разных командах, но он никогда не был умён, делая свои заявления. Итальянцы оправдывают поражение голом из «вне игры», но дело не в этом. Просто «Ювентус» – команда неудачников, когда речь идёт о финалах Лиги чемпионов».



Последняя фраза – обидный, но неоспоримый факт: чаще «старой синьоры» в финалах Кубка/Лиги чемпионов не проигрывал никто (семь раз).

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Тогда же Миятович объяснит свою позицию, почему он уверен, что «вне игры» в том эпизоде не было: «Все мы прекрасно знаем, как обычно ведут себя итальянские игроки. Они протестуют против всего, даже когда ничего нет. Так вот в том эпизоде никто из них даже руку не поднял, чтобы указать на офсайд. Никто из них не протестовал, в этом весь секрет.



Да, бывает, даже сейчас, когда я где-нибудь встречаю итальянцев, они что-то кричат в мой адрес. Если люди меня оскорбляют, то я просто иду мимо. Иногда мне показывают фотокадр, где я, как будто, нахожусь в офсайде. Но я всегда спрашиваю — почему картинка не полная, почему на ней нет Пессотто? Он ведь в том эпизоде на своём фланге мог быть где угодно. VAR? Если бы он был в 1998 году, то он бы увидел Пессотто».

Кстати, сам Пессотто согласен с Миятовичем – «Ювентус» тот финал проиграл из-за собственных ошибок: «Реал» тогда в чемпионате Испании играл очень плохо, а мы были в отличной форме. Но мы проиграли не из-за офсайда, а потому, что сыграли не очень хорошо для победы».

Предраг Миятович после финала ЛЧ-1998 Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Великий Марчелло Липпи того же мнения – поезд «Юве» давно ушёл: «Конечно, Миятович забил свой гол из «вне игры». Но я говорю это только для того, чтобы помнить, а не создавать противоречия».



Легендарному тренеру должно быть вдвойне обидно – за два года до финала-98 он хотел купить Миятовича, но «Реал» предложил «Валенсии» больше.

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Мне посчастливилось сделать эксклюзивное интервью с Миятовичем в феврале 2004-го – на сборе «Спартака» в Испании. Вот как начинался тот материал в «Советском спорте»: «Как там поётся у Бутусова: «В это трудно поверить. Это трудно понять». Когда югославская диаспора «Спартака», завидев идущего по направлению к бару гражданина, завопила «брАтко» и с распростёртыми объятиями ринулась встречать дорогого гостя, я поначалу испытывал схожие чувства. И не верил, и не понимал. Неужто здесь, под Валенсией, нас своим вниманием почтил сам Предраг Миятович? Все сомнения развеялись, когда один из лучших форвардов в истории югославского футбола, удобно устроившись в кресле напротив, приготовился отвечать на вопросы корреспондента из Москвы».



Впечатление он тогда оставил наикрутейшее. Настоящая суперзвезда – уверенный, знающий себе цену, не болтун, на стиле (геля для причёски он никогда не жалел).



Мы общались около получаса – за это время Предраг успел ответить на десяток вопросов. Объяснил, какими судьбами оказался на сборе «Спартака»: «Всё просто: я живу в Валенсии и являюсь одним из соучредителей этого клубного комплекса, на территории которого остановился «Спартак». Бываю здесь довольно часто: занимаюсь в тренажёрном зале, хожу в бассейн. Я слышал, что в La Calderona остановился «Спартак», а его цвета защищают мои хорошие знакомые: Пьянович, Тробок, Петкович и Станич. Можно сказать, они меня и пригласили в гости».



Оценил перспективы югославской диаспоры «Спартака»: «С Пьяновичем и Тробоком мы вместе играли за национальную сборную, Петкович тоже мой хороший приятель. Ну а Станич один из лучших игроков сербской молодёжки. Думаю, у них большое будущее в России. Убеждён, что, поработав под началом Невио Скалы, они смогут помочь «Спартаку» выйти на качественно новый уровень».

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Миятович рассказал, что собирается переезжать из Валенсии в Мадрид и о своей большой семье, где, увы, нет футбольных наследников: «Один из моих сыновей болен церебральным параличом. Что же касается второго парня, то он живёт с моей бывшей женой и не изъявляет желания быть футболистом. А с нынешней супругой у нас трое детей, но все девочки».



И, наконец, подтвердил, что завершает карьеру игрока: «В ближайшее время хочу созвать пресс-конференцию, на которой планирую сообщить об этом. Есть, правда, несколько заманчивых предложений из Японии и Кореи, но я вряд ли соглашусь. Всё-таки мне уже 35 лет. Что буду делать дальше? О тренерской работе не думаю. Хочу попробовать себя в качестве агента или футбольного функционера».

Конечно, я попросил его назвать самый памятный момент в карьере. Заранее понимая, каким будет ответ. «Никого не удивлю, если назову победный мяч в ворота «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов».



Когда я спросил его про тот самый офсайд, он только фыркнул.



С югославами «Спартака» Миятович ошибся – по большому счёту в России они не заиграют (разве что Пьянович). А вот развитие своей карьеры спрогнозировал точно – уже в 2006-м Пежа вернётся в «Реал» в качестве спортивного директора. При нём за три сезона мадридцы дважды выиграют Примеру, но в Лиге чемпионов стабильно будут вылетать в первом же раунде плей-офф.



Сегодня у Миятовича день рождения – 52 года. В последнее время он отошёл от больших дел, ограничиваясь ролью эксперта на ТВ и в прессе. Но про «Реал» до сих пор говорит – «у нас». Как человек, который забил один из главных мячей в истории «Королевского клуба» – имеет полное право.