Бракамонте спел о Марадоне на финале Кубка Аргентины. И рассказал нам о музыке

Перед воскресным финалом Кубка Марадоны – а так с 25 ноября 2020 года называется Кубок Аргентины – между родной для Диего «Бокой» и «Банфилдом» на пустом от болельщиков стадионе показывали старые кадры и голы, а группа волосатых музыкантах в ретроформе сборной Аргентины от Le Coq Sportif исполняла самую популярную песню про Марадону с припевом «Марадо, Марадо», песню La Mano de Dios.

Вокалистом с бас-гитарой в руках оказался наш хорошо знакомый — поигравший в Москве, Ростове и Грозном аргентинец Эктор Бракамонте. За девять лет в России он забил под 50 голов, играл на гитаре на благотворительном матче на стадионе Эдуарда Стрельцова, пел под барабаны Пабло Баррьентоса и нервировал басами соседа по номеру Мариуша Йопа.



А перед финалом Кубка Марадоны в 2021-м исполнял про руку бога вместе с другими футболистами. Гонсало Родригес («Сан-Лоренсо», «Вильярреал» и «Фиорентина») играл на соло-гитаре, которую изучает с 12 лет, Маркос Анжелери («Эстудиантес») – на ритм-гитаре, воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Безомбе стучал по барабанам, а Пабло Лугуэрсио («Расинг» и «Эстудиантес») отвечал за синтезатор.

Фото: Andrés Larrovere/Getty Images

Потом – салют, финал Кубка, в котором «Бока» вела с 64-й минуты, но пропустила на 96-й. Серия пенальти, первый точный удар Карлоса Тевеса и победное счастье «Боки» под визги Dale Campeon.



Вечер получился особенным не только для победителей, но и для солиста Бракамонте.

Фото: twitter.com/LigaAFA

«Это огромная ответственность – почтить память лидера нашей страны и нашей истории, спеть в его честь на турнире, названном его именем, – рассказал аргентинец «Чемпионату». – Конечно, я нервничал, но был счастлив. Отдавать честь Марадоне надо ещё тысячи раз, и всё равно эти церемонии не пойдут в сравнение с тем, что сделал Диего с моей жизнью. Я многим ему обязан, он окружает меня с самого детства – с чемпионата мира 1986 года, потом 90-го, потом в играх за «Боку», «Наполи» и «Севилью». Я видел, как народ обожает футбол и обожает Марадону.



В 1997 году я сидел с Марадоной в раздевалке «Боки»: я играл за дубль, но тренировался с первой командой. А последний раз мы пересекались в 2011 году на открытии стадиона в Грозном».

Эктор и музыка: своя группа, выступления по воскресеньям, написал песню про Марадону

Бракамонте оказался в центре поля с гитарой неслучайно – он играл, ещё выступая в России, и продолжил, вернувшись в Аргентину.

Фото: instagram.com/diego.paulich

Если соскучились – напоминаем. Эктору 42 года, живёт в Буэнос-Айресе, работает с молодёжью до 20 лет в «Боке Хуниорс» и собирает тренировочные программы для возрастов помладше. Из развлечений – падел и футбол с друзьями, а до карантина – походы на «Боку» и по столичным театрам.

У Бракамонте есть собственная музыкальная группа Bracamonte Football Blues Band, родившаяся в Москве, где игрок по воскресеньям ходил в московский блюзовый клуб «Дом у дороги» и видел русских блюзменов. Чему у них научился – можете послушать сами. Бракамонте пел на русском для аргентинского телевидения.



И сам посвятил песню Марадоне.

Права на видео принадлежат «Tele Red Imagen S.A.».

Вместе с ним в группе состоят бывшие аргентинские футболисты: Уго Ламадрид из «Расинга» и Рифе Пандолфи, игравший в «Боке» и «Велесе» (естественно, не подмосковном). Футболисты играют не только рок на английском, испанском и русском, а превращают свои воскресные концерты в театральные постановки: читают монологи, импровизируют на заданную тему и веселят зрителей.

Весёлые истории про Бракамонте от Владимира Стогниенко

Летом 2018-го группа Бракамонте пела в Москве, Нижнем и Санкт-Петербурге – городах, где играла сборная Аргентины; а в один из дней чемпионата мира зарубилась в футбол на обычной коробке в Хамовниках против комментатора Владимира Стогниенко и его друзей. Как это получилось и как дворы центра встретили бывшего нападающего «Москвы» – Владимир рассказал «Чемпионату».

Фото: instagram.com/popibraca

«С Бракамонте я познакомился ещё в 2013 году, когда брал у него интервью для «Планеты футбола» прямо на «Бомбанере». А через несколько лет – в 2017-м – он любезно передавал нам билеты на «Боку».



Ещё через полгода, во время чемпионата мира, я сказал моему знакомому журналисту Матиасу: «Погода хорошая – давайте сыграем в футбол, зови аргентинских журналистов, а я – своих школьных друзей». Среди журналистов оказался Бракамонте, работавший тогда для аргентинского телевидения.



– Ты-то чего пришёл? – улыбнулся я.

– Я тоже теперь журналист! – ответил Бракамонте и как положил с центра поля в верхний угол.

Мы очень мило побегали два тайма по 25 минут на обычной хоккейной коробке с резиновым покрытием и гандбольными воротами, где я провёл своё детство. Аргентинцы принесли одинаковые чёрные футболки, мы же были кто в чём. Я вообще надел форму сборной Италии, потому что наша команда играла в светлом.



Мы проиграли 3:5, хотя вели в счёте. Так всегда бывает: пока силы есть, бегаешь и обыгрываешь, а потом сказывается класс. Бегали мы много, но по ногам не давали, играли корректно. Бракамонте, естественно, был в полном порядке, подтянутый, недавно закончивший с футбольной карьерой.

Мимо гуляли люди, остановилось несколько прохожих, но Бракамонте никто не узнал – иностранцами в то лето было не удивить».



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Кстати, Бракамонте передаёт всем привет, желает огромного удовольствия от музыки и футбола и делится ещё двумя песнями про Марадону.



«Para verte gambetear» аргентинской группы La Guardia Hereje y «Que es Dios?» в исполнении Las Pastillas del Abuelo.



Оле!