Трансферы недели в РПЛ. Главное

В плане трансферов прошедшая неделя была не слишком насыщенной для клубов РПЛ. Тем не менее случилось несколько интересных переходов, о которых есть что рассказать.

Главные трансферы недели в РПЛ. «Локомотив» провернул самую удачную сделку зимы? «Железнодорожники» подписали бывшего игрока сборной Бразилии. Но обсуждают, как всегда, «Спартак».

Ладислав Алмаши, из «Ружомберока» в «Ахмат» (аренда)



Грозненцы продолжают укреплять линию атаки. Вслед за Габриэлем Янку игроком «Ахмата» стал словак Ладислав Алмаши. Ему 21 год, выступает за молодёжную сборную своей страны. Алмаши выделяется прежде всего исполинским ростом (196 см), при этом официальный вес форварда — всего 68 кг. В текущем сезоне он провёл 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ладислава взяли в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.



Олег Иванов, в «Уфу» (на правах свободного агента)

Олег Иванов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А вот экс-капитан «Ахмата» Олег Иванов перебрался в «Уфу». С грозненцами бывший игрок сборной России расстался по-доброму. «Спасибо Даудову (президенту «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»), что не чинил препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение — и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, — не моя история». В «Уфе» Иванова ждёт хорошо знакомый ему Рашид Рахимов, с которым они долгое время работали вместе в «Ахмате».

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Илья Бериашвили, из «Телави» в «Ротор» (бесплатно)



Одним из наиболее активных клубов РПЛ в это трансферное окно является «Ротор». Состав волгоградцев пополнил уже пятый новичок и, что неудивительно, снова из Грузии. Илья Бериашвили — 22-летний защитник грузинской молодёжки, ранее выступал исключительно на родине. В «Роторе» с адаптацией ему помогут многочисленные земляки (сейчас их в команде насчитывается пять).



Савелий Козлов, из «Оренбурга» в «Тамбов» (аренда)



Многострадальный «Тамбов», несмотря на все финансовые сложности, также усиливается. На правах аренды в клуб пришёл защитник «Оренбурга» Савелий Козлов. Пройдя школу «Локомотива», он не прижился в ЦСКА и «Крыльях Советов». Зато в «Оренбурге» Козлов окреп и провёл два неплохих, с футбольной точки зрения, года.



Козлов — высокий (192 см) левоногий защитник. Чаще всего играет слева в тройке центральных, но может при необходимости выйти и на фланге обороны. Надёжен в единоборствах «один в один», хорошо играет головой. Для «Тамбова» это усиление, а для Савелия — шанс показать себя и закрепиться в РПЛ.

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Филип Дагерстоль, из «Норрчёпинга» в «Химки» (бесплатно)

Филип Дагерстоль Фото: Getty Images

Подмосковный клуб подписал бывшего защитника сборной Швеции Филипа Дагерстоля. Самое интересное, что сделал он это совершенно бесплатно, хотя трансферная стоимость Филипа составляет 1,5 млн евро.



Дагерстолю 23 года, главной его «фишкой» является умение продвигать мяч, причём как самостоятельно, так и за счёт передач на партнёров. Из сильных сторон также стоит отметить игру на опережение и хорошую для защитника скорость.



Кристиян Бистрович, из ЦСКА в «Касымпашу» (аренда)

Кристиян Бистрович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хорватский полузащитник ожидаемо покинул ЦСКА. Пока на полгода — остаток сезона он проведёт в турецкой «Касымпаше». Причина кроется в особенностях Бистровича и игровых принципах «армейского клуба».

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Виктор Гончаренко, главный тренер ЦСКА, предпочитает более подвижных футболистов в центре поля. На фоне Облякова, Ахметова, Марадишвили и Дзагоева хорват выглядит более «тягучим» игроком. Под футбол, который ставит Гончаренко в ЦСКА, Бистрович не подходит. По той же причине покинул клуб и словенец Яка Бийол. Аренда — самый логичный исход в ситуации с Кристияном. Тем более учитывая тот факт, что «армейцы» вовсю заняты поиском нового опорника.