Главные трансферы недели в РПЛ. «Локомотив» провернул самую удачную сделку зимы?

В это трансферное окно клубы РПЛ пока не слишком активны. Переходов в принципе немного, не говоря уже о каких-то «бомбах». Подытожим сделки, которые состоялись в первую рабочую неделю года. Среди них есть интересные, пусть и не слишком громкие трансферы.

Таблица переходов РПЛ

Мицуки Сайто, из «Сёнан Бельмаре» в «Рубин» (аренда)

«Рубин» продолжает осваивать азиатский рынок. В команде уже прижился кореец Хван Ин Бом, теперь очередь за молодым хавбеком из Японии Мицуки Сайто. На родине он выступал за клуб «Сёнан Бельмаре», а также вызывался в молодёжную сборную страны. Сайто универсал и может сыграть практически на любой позиции в средней линии. «Это мобильный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объёмом работы, — охарактеризовал японца главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. — Надеюсь, что Сайто сможет встроиться в нашу игровую модель».

Дмитрий Шомко, из «Астаны» в «Ротор» (бесплатно)

«Ротор» нашёл усиление в Казахстане. Состав волгоградского клуба пополнили сразу три игрока «Астаны»: Иван Маевский, Дмитрий Шомко и Алексей Щёткин. Среди них выделяется Шомко, который давно выступает за сборную Казахстана. Там Дмитрию нередко доверяли капитанскую повязку (как и в «Астане»). В марте Шомко исполнится 31 год, всю карьеру он провёл на родине, основная позиция — левый защитник. «Дмитрий пошёл на повышение, — сказал агент игрока Дмитрий Агеев. — У него далеко идущие планы: он хочет закрепиться в чемпионате России и расти как футболист».

Гиорги Арабидзе, из «Насьонала» в «Ротор» (аренда)

Ещё одним новичком «Ротора» стал Гиорги Арабидзе. Грузинский вингер прошёл школу тбилисского «Локомотива» и донецкого «Шахтёра», а последние пару лет выступал в Европе. Правда, за весьма скромные клубы — «Насьонал» из Португалии и турецкий «Аданаспор». В 2017 году Арабидзе провёл несколько матчей за сборную Грузии.

Для «Ротора» это уже пятый грузинский футболист. Сам Гиорги и не скрывает, кто привёл его в клуб. «Этот переход — заслуга Мамуки Джугели. Александр Хацкевич, главный тренер команды, знает меня по выступлениям на Украине: когда он был главным тренером киевского «Динамо», я играл за дубль «Шахтёра», — отметил Арабидзе.

За одно трансферное окно «Ротор» набрал 9 легионеров. Кто все эти люди? Единственный на всю лигу иностранный вратарь будет играть в Волгограде (Гильерме не в счёт).

Игорь Коновалов, из «Рубина» в тульский «Арсенал» (аренда)

В сезоне-2018/2019 Игорь громко заявил о себе, выступая за «Рубин». Были слухи об интересе к Коновалову со стороны «Зенита» и «Спартака», но игрок решил остаться в казанском клубе. Может, и зря — в текущем сезоне у него всего 200 минут в РПЛ. Коновалов перестал прогрессировать и столкнулся с жёсткой конкуренцией в средней линии «Рубина». Теперь он попробует перезагрузить карьеру в тульском «Арсенале».

Габриэль Янку, из «Вииторула» в «Ахмат» (500 тыс евро)

Первым «зимним» новичком «Ахмата» стал Габриэль Янку. Лучший бомбардир чемпионата Румынии обошёлся грозненцам всего в 500 тыс евро. В прошлом сезоне, выступая за «Вииторул», Янку записал на свой счёт 18 голов и 9 «ассистов» в 28 матчах. Недавно Габриэль дебютировал в составе сборной Румынии. Чаще всего по ходу карьеры Янку играл слева или справа в атаке, но способен выйти и в центре. Такой разносторонний исполнитель явно не помешает Андрею Талалаеву.

Йоррит Хендрикс, из ПСВ в «Спартак» (700 тыс евро)

О переходе голландца в «Спартак» стало известно ещё неделю назад, однако официально трансфер подтвердился только вчера. Не успел новичок красно-белых появиться в команде, как его уже раскритиковали. «Спартак» наконец-то закрыл проблемную позицию опорника, но насколько усилит Хендрикс команду — большой вопрос, ответ на который мы узнаем совсем скоро.

«Спартак» мощно раскритиковали за трансфер Хендрикса. А зря Что за загадочного опорного полузащитника приобрели красно-белые.

«Дайте ему нарезки Цымбаларя, чтобы посмотрел, какой номер взял». Хендрикс — в «Спартаке»! У фанатов красно-белых первый трансфер года вызвал неоднозначную реакцию.

Пабло, из «Бордо» в «Локомотив» (2,5 млн евро)

К обороне «железнодорожников» было слишком много вопросов в прошлом году. Мурило часто ошибался, так же как и Райкович, а ветеран клуба Ведран Чорлука скоро отметит 35-й день рождения. Поэтому «Локо» срочно требовалась свежая кровь в линию защиты.

Выбор пал на бразильца Пабло. С 2015 года он выступал за «Бордо» и имел хорошие отзывы во французской прессе. В 2018 году Пабло даже провёл 2 матча в составе сборной Бразилии. Контракт Пабло с клубом истекал летом 2021 года, поэтому сумма трансфера составила всего 2,5 млн евро. Учитывая то, что портал Transfermarkt оценивает бразильца в 8 млн евро, эту сделку можно считать удачной для «Локо». По крайней мере, так всё выглядит на бумаге.