10 самых трогательных событий 2020 года в футболе

На исходе года вспоминаем события в футболе или около футбола, к которым сложно остаться равнодушными.

Австралийский вратарь помог в борьбе с лесными пожарами

Более миллиарда животных погибло в результате лесных пожаров в Австралии. Австралийский голкипер «Брайтона» Мэтью Райан на своей страничке в «Твиттере» объявил о благотворительной акции – за каждый сейв, который сделают голкиперы АПЛ, он пожертвует в один из фондов 500 австралийских долларов.

Австралиец заплатит по $ 500 за каждый сейв голкиперов АПЛ. Да, он и сам вратарь Мэтью Райан придумал классную благотворительную акцию.

Роналду переоборудовал свои отели в больницы

9 марта Криштиану Роналду улетел на Мадейру проведать маму, которая недавно перенесла инсульт, и остался: за время, что он был там, у его одноклубника Даниэле Ругани нашли коронавирус, а общая ситуация в Италии значительно ухудшилась. Португалец сообщил клубу, что в Турин не вернётся, а посидит на карантине на родине.



Но одним письмом в «инстаграме» португалец не ограничился. Роналду переоборудовал два своих отеля в больницы: одну гостиницу в центре Лиссабона, вторую – в его родном городе Фуншале. Обычно ночь в этих апартаментах стоит от 120 евро, но для больных и тех, кому необходим карантин, все удобства бесплатны, как и лечение. Зарплату медработников и докторов Криш тоже взял на себя.

Роналду борется с коронавирусом. Он переоборудовал свои отели в Португалии в больницы И сделал их бесплатными.

17-летний вратарь стал лучшим игроком матча РПЛ

Коронавирус затронул наш футбол практически сразу после выхода из паузы. И матч против «Сочи» провела молодёжная команда «Ростова». Об этичности итогового счёта – 10:1 – было сказано многое, но даже в таких обстоятельствах появились новые герои. Один из них – вратарь ростовчан Денис Попов. 17-летний парень повторил достижение Игоря Акинфеева, отразив пенальти в столь юном возрасте (от Антона Заболотного), а затем установил рекорд РПЛ по количеству сейвов в одном матче. Их набралось аж 15!



Есть у этой истории и грустная нотка. 15 декабря Денис в своём «инстаграме» попрощался с родной командой и сейчас находится в поиске нового клуба.

Парень, который тащил в Сочи и взял пенальти от Заболотного. Кто такой Денис Попов Поговорили с отцом вратаря «Ростова» – Владимиром. Узнали о карьерном пути его сына.

В Дании фанаты смотрели футбол через Zoom…

Во время пандемии возобновление любого чемпионата превращалось в маленький праздник. Но датчане постарались сделать так, чтобы это стало действительно незабываемо. Во время игры болельщики смогли поддержать команды с помощью Zoom.



А футболисты смогли увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три огромных экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитировали присутствие болельщиков. Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Датские фанаты болели за свои клубы через Zoom. Это было очень круто! В Дании к возвращению футбола подошли очень креативно.

…а в Бундеслиге устроили акцию с картонными «фанатами»

Это история о том, как идея одного болельщика переросла в реализованную большим клубом акцию за считанные дни.



Болельщик мёнхенгладбахской «Боруссии» Инго Мюллер знал, что в ближайшее время не попадёт на матчи любимой команды, и жаловался на злую судьбу жене. Находчивая супруга в шутку посоветовала ему распечатать свою фотографию и попросить друзей из клуба положить её на сидение стадиона во время игры. Клуб затею Мюллера одобрил и вскоре разместил объявление на своём сайте о том, что любой болельщик впредь может попасть на стадион в Гладбахе. Болельщики с большим энтузиазмом отнеслись к проекту клуба и стали активно отсылать свои фотографии. Тем более цена на изображения на трибунах оказалась вполне приемлемой – всего по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.



В итоге разместить свои изображения на трибунах «Боруссии-Парк» захотели около 13 тысяч человек!

Фото: twitter.com/brfootball

Как попасть на стадион за 19 евро. Среди 13 тысяч болельщиков были даже собаки! На матче Бундеслиги в Мёнхенгладбахе устроили очень крутую акцию.

Пятилетний мальчик пожертвовал копилкой ради трансфера любимого игрока

Пятилетний Дэниэл Отен, возможно, самый юный болельщик английского «Лидса», отправил письмо в «Брайтон» с необычной просьбой: продать в его любимый клуб защитника Бена Уайта, который тогда выступал за клуб из Лидса на правах аренды. Игра Уайта так впечатлила мальчика, что он решил сделать всё, лишь бы 22-летний защитник стал выступать за его любимый клуб.



У этой истории, несмотря на отклик обоих клубов, тоже весьма предсказуемый финал. Бен Уайт, так впечатливший юного фаната, вернулся из аренды в «Брайтон», за который в этом сезоне играет в АПЛ, причём являясь основным защитником клуба.

Пятилетний мальчик предложил все деньги из копилки ради трансфера любимого игрока Владелец клуба ему ответил! Трогательная история из Англии.

Впрочем, вряд ли болельщик «Лидса» слишком сильно грустит по этому поводу. Ведь его команда вернулась в английскую элиту спустя 16 лет! И его любимый клуб дважды может сыграть против его любимого футболиста. Ближайший матч – 16 января 2021 года.

Рашфорд победил правительство и помог детям по всей Великобритании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул.



После объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей на летних каникулах Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо, в котором предложил обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года.

Хэмилтон — самый влиятельный темнокожий британец. Рашфорд и реальные дела? Не, не слышали Преклонить колено важнее, чем накормить детей.

Пеле трогательно попрощался с Диего Марадоной

Пеле в своём «инстаграме» посвятил трогательный пост Диего Марадоне.



Легендарный аргентинец умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Спустя всего несколько дней после того, как его выписали из больницы после операции.



На протяжении всех последних десятилетий Марадона и Пеле считались величайшими футболистами мира. Большинство называло лучшим бразильца, но Диего Армандо всегда был где-то рядом в любых рейтингах. Отношения двух легенд были непростыми, но в последние годы они забыли о соперничестве и тепло отзывались друг о друге.

Фото: instagram.com/pele

Баннер в честь Арьена Роббена

Возвращение года. Роббен завершил свою блистательную карьеру в 2019 году, но спустя год вернулся в большой футбол, чтобы помочь родному клубу – «Гронингену».



Жаль, но возвращение голландца, которого очень трогательно встретили болельщики, полноценным пока не удаётся. Виной тому снова травмы, преследовавшие Роббена на протяжении всей карьеры. В сезоне-2020/2021 Арьен провёл на поле всего 44 минуты за 2 игры.

Мане исполнил мечту самого большого фаната «Ливерпуля»

Последний месяц 2020 года подарил нам ещё одну добрую историю.



Садио Мане, который любит повторять празднования за своими одноклубниками, в матче с «Кристал Пэлас» отметил гол по-особенному: на этот раз он повторил не за Фирмино или Салахом, а «скопировал» жест уникального болельщика Ли Суона, парня с синдромом Дауна.

Очень трогательная история: Мане исполнил мечту парня с синдромом Дауна Узнали, что означал жест нападающего после гола в ворота «Кристал Пэлас».

Бонус

Этот сложный год стал счастливым для миллионов болельщиков «Ливерпуля» — впервые за 30 лет команда стала лучшей в Англии, завоевав первый титул чемпионов АПЛ в истории. Эмоции людей, причастных к успеху, ждавших эту победу – бесценны.