10 самых трогательных событий 2020 года в футболе

На исходе года вспоминаем события в футболе или около футбола, к которым сложно остаться равнодушными.
Австралийский вратарь помог в борьбе с лесными пожарами
Более миллиарда животных погибло в результате лесных пожаров в Австралии. Австралийский голкипер «Брайтона» Мэтью Райан на своей страничке в «Твиттере» объявил о благотворительной акции – за каждый сейв, который сделают голкиперы АПЛ, он пожертвует в один из фондов 500 австралийских долларов.
Роналду переоборудовал свои отели в больницы
9 марта Криштиану Роналду улетел на Мадейру проведать маму, которая недавно перенесла инсульт, и остался: за время, что он был там, у его одноклубника Даниэле Ругани нашли коронавирус, а общая ситуация в Италии значительно ухудшилась. Португалец сообщил клубу, что в Турин не вернётся, а посидит на карантине на родине.
Но одним письмом в «инстаграме» португалец не ограничился. Роналду переоборудовал два своих отеля в больницы: одну гостиницу в центре Лиссабона, вторую – в его родном городе Фуншале. Обычно ночь в этих апартаментах стоит от 120 евро, но для больных и тех, кому необходим карантин, все удобства бесплатны, как и лечение. Зарплату медработников и докторов Криш тоже взял на себя.
17-летний вратарь стал лучшим игроком матча РПЛ
Коронавирус затронул наш футбол практически сразу после выхода из паузы. И матч против «Сочи» провела молодёжная команда «Ростова». Об этичности итогового счёта – 10:1 – было сказано многое, но даже в таких обстоятельствах появились новые герои. Один из них – вратарь ростовчан Денис Попов. 17-летний парень повторил достижение Игоря Акинфеева, отразив пенальти в столь юном возрасте (от Антона Заболотного), а затем установил рекорд РПЛ по количеству сейвов в одном матче. Их набралось аж 15!
Есть у этой истории и грустная нотка. 15 декабря Денис в своём «инстаграме» попрощался с родной командой и сейчас находится в поиске нового клуба.
В Дании фанаты смотрели футбол через Zoom…
Во время пандемии возобновление любого чемпионата превращалось в маленький праздник. Но датчане постарались сделать так, чтобы это стало действительно незабываемо. Во время игры болельщики смогли поддержать команды с помощью Zoom.
А футболисты смогли увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три огромных экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитировали присутствие болельщиков. Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
…а в Бундеслиге устроили акцию с картонными «фанатами»
Это история о том, как идея одного болельщика переросла в реализованную большим клубом акцию за считанные дни.
Болельщик мёнхенгладбахской «Боруссии» Инго Мюллер знал, что в ближайшее время не попадёт на матчи любимой команды, и жаловался на злую судьбу жене. Находчивая супруга в шутку посоветовала ему распечатать свою фотографию и попросить друзей из клуба положить её на сидение стадиона во время игры. Клуб затею Мюллера одобрил и вскоре разместил объявление на своём сайте о том, что любой болельщик впредь может попасть на стадион в Гладбахе. Болельщики с большим энтузиазмом отнеслись к проекту клуба и стали активно отсылать свои фотографии. Тем более цена на изображения на трибунах оказалась вполне приемлемой – всего по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.
В итоге разместить свои изображения на трибунах «Боруссии-Парк» захотели около 13 тысяч человек!
Фото: twitter.com/brfootball
Пятилетний мальчик пожертвовал копилкой ради трансфера любимого игрока
Пятилетний Дэниэл Отен, возможно, самый юный болельщик английского «Лидса», отправил письмо в «Брайтон» с необычной просьбой: продать в его любимый клуб защитника Бена Уайта, который тогда выступал за клуб из Лидса на правах аренды. Игра Уайта так впечатлила мальчика, что он решил сделать всё, лишь бы 22-летний защитник стал выступать за его любимый клуб.
У этой истории, несмотря на отклик обоих клубов, тоже весьма предсказуемый финал. Бен Уайт, так впечатливший юного фаната, вернулся из аренды в «Брайтон», за который в этом сезоне играет в АПЛ, причём являясь основным защитником клуба.
Впрочем, вряд ли болельщик «Лидса» слишком сильно грустит по этому поводу. Ведь его команда вернулась в английскую элиту спустя 16 лет! И его любимый клуб дважды может сыграть против его любимого футболиста. Ближайший матч – 16 января 2021 года.
Рашфорд победил правительство и помог детям по всей Великобритании
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд смог убедить правительство Великобритании расширить систему ваучеров на бесплатное питание для нуждающихся детей в период летних каникул.
После объявления о завершении программы по поддержке школьников из малообеспеченных семей на летних каникулах Рашфорд направил в Палату общин открытое письмо, в котором предложил обеспечить детей питанием до начала следующего учебного года.
Пеле трогательно попрощался с Диего Марадоной
Пеле в своём «инстаграме» посвятил трогательный пост Диего Марадоне.
Легендарный аргентинец умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни из-за остановки сердца. Спустя всего несколько дней после того, как его выписали из больницы после операции.
На протяжении всех последних десятилетий Марадона и Пеле считались величайшими футболистами мира. Большинство называло лучшим бразильца, но Диего Армандо всегда был где-то рядом в любых рейтингах. Отношения двух легенд были непростыми, но в последние годы они забыли о соперничестве и тепло отзывались друг о друге.
Фото: instagram.com/pele
Баннер в честь Арьена Роббена
Возвращение года. Роббен завершил свою блистательную карьеру в 2019 году, но спустя год вернулся в большой футбол, чтобы помочь родному клубу – «Гронингену».
Жаль, но возвращение голландца, которого очень трогательно встретили болельщики, полноценным пока не удаётся. Виной тому снова травмы, преследовавшие Роббена на протяжении всей карьеры. В сезоне-2020/2021 Арьен провёл на поле всего 44 минуты за 2 игры.
Мане исполнил мечту самого большого фаната «Ливерпуля»
Последний месяц 2020 года подарил нам ещё одну добрую историю.
Садио Мане, который любит повторять празднования за своими одноклубниками, в матче с «Кристал Пэлас» отметил гол по-особенному: на этот раз он повторил не за Фирмино или Салахом, а «скопировал» жест уникального болельщика Ли Суона, парня с синдромом Дауна.
Бонус
Этот сложный год стал счастливым для миллионов болельщиков «Ливерпуля» — впервые за 30 лет команда стала лучшей в Англии, завоевав первый титул чемпионов АПЛ в истории. Эмоции людей, причастных к успеху, ждавших эту победу – бесценны.
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