«Наконец вы от него избавились!» Почему уход Промеса в «Спартак» не огорчит фанов «Аякса»

Возвращение Квинси Промеса в Россию всё ближе: голландские СМИ сообщают, что «Аякс» и «Спартак» уже близки к завершению сделки, московский клуб это подтверждает. В Амстердаме тоже (пусть и косвенно): главный тренер Эрик тен Хаг после вчерашнего матча с АЗ сказал, что хотел бы сохранить целостность команды, но «есть много факторов, влияющих на переходы игроков».

Издание De Telegraaf пишет, что одна из основных причин, почему нападающего решили отпустить в Россию, летний инцидент с нанесением ножевых ранений (пока ещё, правда, не доказано, действительно ли Промес виноват). «Возможная причастность к той ситуации, в которой подозревают Промеса, сильно повлияла на многих в «Аяксе». И поэтому продажа в данном случае оказалась лучшим решением проблемы. Учитывая серьёзность дела, вопрос был только в желании Промеса», – говорится в утреннем выпуске газеты.

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

По информации издания, в воскресенье на стадионе Йохана Круиффа руководство «Аякса» встретилось с главным тренером, чтобы детально обсудить трансфер Промеса и его замену, которая необходима: «Сумма сделки составит € 7,5–10 млн. Но переход в московский «Спартак», вероятность которого составляет 90%, не является для руководства на данный момент приоритетным, потому что трансферный рынок в России открыт ещё на несколько дней. Самым важное для клуба – найти достойную замену Промесу. Долгое время менеджмент рассматривал Камалдина Сулемана из «Нордшелленда», но со сделкой возникли трудности, а времени слишком мало, чтобы поймать ганца на своём. Вероятно, летом «Аякс» предпримет новую попытку по его покупке, а пока выбор пал на Идрисси. У амстердамцев не так много времени на подготовку и проверку документов, поскольку трансферное окно в Нидерландах закроется в 23:59 1 февраля».



В случае с Промесом главный камень преткновения в переговорах – цена. «Позиция Аякса такова: он может уйти, но только по выгодной для них цене. Сейчас же происходит что-то безумное: Промес за спиной «Аякса» сам говорил со «Спартаком»! Но его в этом не винят», – рассказывал журналист Майк Вервейя в подкасте De Telegraaf.

Возвращение Промеса = золото «Спартака» в год столетия клуба в 2022-м. А иначе зачем? Но с каким тренером он будет это делать? Или теперь и Каррера вернётся?

И пока «Аякс» доводит сделки с Идрисси и Промесом, болельщики уже прощаются с Квинси в социальных сетях и комментариях на голландских сайтах.



Cali88mero пишет на Voetbalzone.nl: «Так они наконец-то избавились от Промеса? Я никогда не понимал его покупки. Никогда не видел нападающего, который так часто отдавал мяч сопернику».



Tommerd95: «Хорошие новости, кажется, это лучший вариант для обеих сторон. Очевидно, Промес был важной частью команды в предыдущие годы, но, учитывая текущую ситуацию, продажа – хороший исход и для него, и для клуба».



Soccerfan_1: «53 игры и 22 гола. Назовите это провалом! Отлично, если его отпустят. Но не называйте это неудачным трансфером с такими показателями».

Champagnepapi: «Когда он вернётся в Россию, снова станет там лучшим игроком лиги. Для такого игрока важны доверие и отдых».



Nmekenkamp: «Промес уже ничего не привносит в игру команды, а забивает только благодаря помощи блестящего Зиеча. Было бы здорово, если бы клуб на нём смог заработать хоть немного денег».



Dutchgio: «Промес совсем не в форме, на нём до сих пор висит уголовное дело. Независимо от того, сделал он это или нет, осужден он или нет, он вредит клубу. Не представляю, чтобы «Аякс» отказался от возможности избавиться от него».



Hazeven: «Независимо от того, сможет ли «Аякс» получить нового игрока, клуб всё равно должен отпустить Промеса. Он уже больше года нормально не попадает по мячу. Дело не только в его форме…В прошлом он забивал важные голы, и вот до сих пор живёт воспоминаниями. Поэтому я от всей души желаю ему уехать».



BME12: «Да, за него заплатили 16 миллионов, но сейчас 10 миллионов — это отличный вариант. Промес играет ужасно, он стал на два года старше и не выступает за сборную постоянно».



l.arsenal.R: «Приятно отпустить этого мальчика. Если клуб сможет получить за него 10 миллионов, я даже не думал об этом дважды. Вы больше никогда не получите за него столько денег, на которые ещё и сможете найти отличную замену».



А вот, что пишут болельщики на фанатском сайте ajax.suppoters.nl под новостью о скором уходе Промеса.



Lax: «Большая победа для «Аякса» в этой ситуации – это тот факт, что клуб больше не будет обременён той ситуаций с ножевыми ранениями. Независимо от исхода расследования/судебного процесса, это больше не будет влиять на игроков»



S0lidus: «В первый сезон он выложился по полной, чтобы оправдать цену, за которую его купили. И это уже прекрасно».



Reltite2: «Нынешняя цена за него немного обидна, но его первый сезон дал команде очень многое – и спортивного, и финансового. Думаю, поэтому не стоит слишком грустить, что мы не дополучим за этот трансфер».



wit rood wit in ons bloed: «Забейте на убытки, просто побыстрее от него избавьтесь. Я никогда не видел, чтобы он обгонял игрока соперника. Промес будет хорошим игроком для клубов, играющих на контратаках, но это игрок не для «Аякса». Есть Антони и Нерес, которые на две головы выше Промеса, как футболисты. Было приятно, смотреть как они вчера отметили гол. Они подбадривают друг друга и довольны собой. Этого нельзя сказать о Промесе, видно, что мыслями он не здесь».