Главные трансферы недели в РПЛ. Теперь ЦСКА готов к борьбе за чемпионство?

Российский футбол возвращается после зимней паузы. В минувший уик-энд состоялись первые матчи 1/8 финала Кубка страны, на этой неделе возобновится РПЛ. Совсем скоро, 25 февраля, закроется и зимнее трансферное окно. А пока расскажем о переходах, которые состоялись на прошедшей неделе.

Таблица трансферов РПЛ

Эмиль Бохинен, из «Стабека» в ЦСКА (1,5 млн евро)

«Армейский» клуб давно искал опорника. Назывались разные фамилии, но в конечном итоге выбор пал на Эмиля Бохинена. Норвежцу 21 год, до перехода в ЦСКА он играл исключительно за родной «Стабек». На счету Эмиля также 10 матчей в составе молодёжной сборной Норвегии и один забитый мяч. «У Бохинена хорошая левая нога, он здорово видит поле, исполняет стандартные положения. Есть лидерские качества, что немаловажно. По многим параметрам он нам подходит», — так охарактеризовал новичка «армейцев» главный тренер команды Виктор Гончаренко.

ЦСКА совершает интересный, но не самый очевидный трансфер. Плюсы и минусы Эмиля Бохинена Игрок, который может не потянуть в уровне здесь и сейчас.

Саломон Рондон, из «Далянь Ифан» в ЦСКА (аренда до конца сезона, 500 тыс. евро)

ЦСКА решил укрепить сразу две проблемных позиции. Усилить атаку призван Саломон Рондон, который хорошо знаком в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». Рондона взяли в аренду до конца сезона. «Носить футболку ЦСКА — честь для меня», — написал игрок в своём «Твиттере». В расположение «армейцев» Саломон приехал в не самом лучшем состоянии и ему понадобится какое-то время, чтобы набрать форму.

Одисе Роши, из «Ахмата» в «Диошдьёр» (аренда до конца сезона)

Ещё недавно Роши был одним из лидеров «Ахмата». Теперь же албанца отдают в аренду, причём фактически абы куда. Следующие полгода он проведёт в «Диошдьёре» — клубе, который идёт на последнем месте в скромном чемпионате Венгрии. Всё из-за лимита на легионеров: в составе «Ахмата» сейчас числятся 10 иностранцев, хотя в заявке их должно быть не более восьми.

Али Соу, из софийского ЦСКА в «Ростов» (аренда до конца сезона)

После ухода Шомуродова атака «Ростова» поблекла. О чём можно говорить, если лучшим бомбардиром дончан является номинальный опорник Кенто Хасимото? Команда нуждалась в форварде, и желательно «фактурном». Как раз таковым и является Али Соу из софийского ЦСКА (191 см, 84 кг). «Ростов» взял гамбийца в аренду до конца сезона с правом выкупа.

«Ростов» совершил интереснейший трансфер. Весной Али Соу может стать открытием РПЛ По сравнению с Гайчем гамбийский форвард просто Пеле.

Георгий Махатадзе, из «Казанки» в «Ростов» (бесплатно)

Вслед за Тугаревым в «Ростов» переходит ещё один воспитанник «Локомотива» — Георгий Махатадзе. Это 22-летний полузащитник, на его счету всего один матч за родной клуб. Последние три года Махатадзе играл за «Казанку», где был одним из лучших в команде. Георгий расторг контракт с «Локомотивом» и присоединится к «Ростову» на правах свободного агента.

Остон Урунов, из «Спартака» в «Уфу» (аренда до конца сезона)

Газизов ушёл из «Спартака» три месяца назад. С тех пор покинули клуб и «его люди» — Нариман Акавов (экс-глава селекционного отдела красно-белых) и Александр Кокорин, которого так хотел подписать Шамиль Камилович. Последним в этом списке был Остон Урунов, но и он теперь больше не в «Спартаке».

«Спартак» избавляется от людей Газизова. Урунов больше не нужен клубу А ведь ещё недавно игроком интересовались в Европе.

Узбекский футболист вернулся в «Уфу», откуда переходил меньше года назад в стан красно-белых. «Договорились об аренде Урунова до конца сезона. Благодарны «Спартак»», что они пошли нам навстречу. Зарплату полностью платим мы», — сказал гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков. Может, «Спартак» просто команда Урунова?