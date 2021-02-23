Доигрались! В Англии по глупости раскрыли травму лидера команды

Тот самый случай, когда виртуальный футбол напрямую повлиял на реальный. Сейчас он спровоцировал крупный скандал. Началось всё 22 февраля, когда главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит бесился на пресс-конференции после поражения от «Лестера» (1:2). В соцсетях появилась информация, что полузащитник Джек Грилиш не сыграет в матче.



«В социальных сетях ходили слухи, что Грилиш не сыграет. Если это исходит от нас, я выясню, кто это сделал, и сделаю ему выговор. Это меня не устраивает. Я вечный оптимист и надеюсь, что Грилиш вернётся на следующей неделе, к матчу с «Лидсом», но решать это будет медицинский штаб», – заявил Смит.

Откуда пошла утечка о травме Грилиша?

На следующий день выяснилось, как идентифицировали травму Грилиша, которую медики «Виллы» старательно пытались скрыть. Несколько игроков и работников «Астон Виллы» перед матчем с «Лестером» практически синхронно вывели из составов своих фэнтези-команд полузащитника. План мог удасться, если бы не внимательные пользователи виртуальной лиги.



Фэнтези АПЛ очень популярна, и свои команды там имеют игроки клубов Премьер-лиги. В «Астон Вилле» зарегистрированы Мэтт Таргетт, Конор Хурихейн и Нил Тейлор. Именно они поменяли Грилиша в своих командах перед игрой с «Лестером».

Теперь клуб официально запретил им участвовать в виртуальной лиге. Ожидается, что так же поступят и другие команды АПЛ.



Интересно, что Грилиш был в составе многих игроков лиги. Хотя бы потому, что не пропустил ни одного матча «Астон Виллы» с ноября 2019 года. Плюс у него крутая статистика: в 22 матчах сезона он забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. Сейчас он на четвертом месте в списке наиболее предпочтительных полузащитников для выбора в свою команду.



Скандал оказался настолько мощным, что вопрос задали даже Хосепу Гвардиоле на пресс-конференции. Журналисты спросили его мнение об утечке данных. Пеп ответил: «Я слышал, что случилось в «Астон Вилле». Я знаю, что игроки играют в разные игры, но до вчерашнего дня не знал про FPL. Иногда игрок выбирает состав на тур и обсуждает это с друзьями. Я думаю, это неэтично и непрофессионально. Но я не могу это контролировать».

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Что такое фэнтези-лига АПЛ?

Это официальный виртуальный сезон, который сайт АПЛ запустил ещё в 2002 году. Правила понятные и не меняются годами: на виртуальный бюджет надо сформировать команду из 15 футболистов и рассчитывать на их удачные действия перед каждым туром. В паузе между матчами разрешены три замены.



Дедлайн окончательного решения – за 90 минут до первой игры тура. В своё время АПЛ мощно вложилась в пиар своей фэнтези. На сайте часто выходят советы от профессиональных скаутов, текстовая и видеоаналитика, подкаст, «твиттер», и сейчас там около 8 миллионов игроков. Среди них – футболисты АПЛ или известные болельщики. Например, шахматист Магнус Карлсен.

Интересно, что подобные случаи, как с Грилишем, уже случались. 1 февраля Энди Робертсон убрал из команды Садио Мане, а через два дня он не сыграл с «Брайтоном». В 20-м туре Уэс Морган и Хамза Чоудхури из «Лестера» убрали из состава Джейми Варди. В итоге он пропустил следующие четыре матча из-за травмы.

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В клубах, по данным британских медиа, обеспокоены, что проблема станет нарастать, так как аккаунты других игроков будут отслеживать и анализировать. Одно из возможных решений – клубы попросят игроков не брать в состав своих одноклубников, либо полностью запретит им участвовать.