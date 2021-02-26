Драка на футболе положила начало войне. Что роднит фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды»

Вы не можете сказать, что знаете о футбольных фанатах всё, пока не увидите «Делие» своими глазами. Как и в большинстве ведущих фирм планеты, элемент насилия, естественно, играет огромную роль в устрашающей репутации сербской банды, но жестокость – это лишь одна из сторон ультрас «Црвены Звезды». В проекте «Невиданный футбол» — путешествие по футбольному Белграду.

Сербская «Звезда» и югославский «Партизан»

В 1945 году Спортивное объединение югославской молодёжи основало общество «Црвена Звезда». Здесь было представлено сразу семь видов спорта, включая футбол. Начав с товарищеских матчей, футбольный клуб общества постепенно перебрался в национальный чемпионат, а в 1951 году уже выиграл первое золото.

Безусловно, «Црвена Звезда» – самый успешный клуб Сербии. Еще в недавнем прошлом он был постоянным участником самых поздних стадий еврокубков. Пик развития клуба – победа в Кубке европейских чемпионов 1991 года. Тогда в финале «Звезда» победила мощнейший марсельский «Олимпик», который принадлежал Бернару Тапи. Сейчас белградская команда регулярно побеждает в национальном первенстве и по праву является самой популярной в Сербии.

Извечный соперник красно-белых, «Партизан», был основан всего на несколько месяцев позже и позиционировался как армейский клуб. Такой исторический контекст проливает свет на то, почему страсти в «Вечном дерби» глубже, чем в любом другом в Европе.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Спортивный сербский журналист Владимир Живанович пролил свет на принципиальные различия столичных клубов: «К концу 80-х годов «Црвена Звезда» стала чем-то вроде сербской народной команды. Коммунистическая история государства стала уже тогда неактуальной. И люди, которые принимали участие в войне с хорватами, стали воспринимать «Црвену Звезду» как сербский клуб, а «Партизан» продолжал восприниматься югославским клубом».

Но не только соперничество с «Партизаном» пропитано десятилетиями конфликтов. У Сербии кровавая история. Молодые поколения по-прежнему ощущают последствия балканских войн и распада Югославии. Несмотря на жесточайшее противостояние и кровавые столкновения в дни дерби между собой, фанатские группировки «Звезды» и «Партизана», «Делие» и «Гробари», забывают о личной неприязни в день годовщины бомбардировок Югославии силами НАТО.

«Была жёсткая драка, погибли люди…» Одна из самых буйных фанатских группировок мира Как футбольные ультрас влияют на жизнь целого государства.

Это подтверждает один из фанатов «Црвены Звезды» Иван (имя изменено по просьбе интервьюируемого): «Вообще, когда в наш дом приходит беда, мы действуем вместе. Пример объединения – акции «Косово – это Сербия». Также мы вместе празднуем Пасху, потому что это святой праздник. «Делие» уважает эту традицию, как и все фанаты в Сербии».

На тему объединения фанатов враждующих белградских клубов на фоне общей ненависти к НАТО и США высказаться и автор «Невиданного футбола» Алексей Смольянинов. Он собирался это сделать возле посольства США в Белграде, но не успел. В самом начале записи к нему подошёл полицейский и сказал, что съемка у объекта запрещена, попросил паспорт, который затем забрал. Всё это привело к продолжительным допросам в отделении полиции с участием сотрудников секретной службы. Участники допроса указывали Алексею на то, что его действия квалифицируются как шпионаж. Только после дачи объяснительных показаний Алексей был освобожден из отделения.

Суровые сербские парни

«Делие» – это термин, который вот уже много лет вселяет страх в Европу и создаёт классический образ ультрас. Фанаты «Црвены Звезды» утверждают, что те, кому посчастливилось хоть раз в жизни пережить матч здесь, на стадионе «Райко Митич», унесут воспоминания в могилу.

Группировка была основана прямо в Рождество Христово – 7 января 1989 года. Один из старейших представителей «Делие» Зоран Тимич рассказал предысторию её появления: «До момента создания “Делие” на северной трибуне было много маленьких группировок. И получалось так, что их становилось всё больше, каждый пел что-то своё и рождался какой-то хаос. В итоге было решено провести митинг, на котором все фан-группы были объединены в одну».

Политика и футбольный фанатизм в Сербии тесно связаны. И «Делие» доказала это уже на следующий год после своего основания: в 1990-м, когда около 3 000 фанатов «Црвены Звезды» отправились на матч в Загреб против «Динамо», где устроили масштабные беспорядки на «Максимире». Драка длилась около часа, вписались даже футболисты.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Журналист Владимир Живанович назвал ту стычку спусковым крючком к началу дальнейших боевых действий в Югославии: «Многие люди говорят, что именно после этой игры началась война с Хорватией. Да, стычки фанатов «Црвены Звезды» и «Динамо» были и раньше, но в таком масштабе, да еще и на стадионе – не было никогда. Матч так и не был завершен, игроки убежали в подтрибунное помещение. Сначала фанаты дрались друг с другом, а затем сконцентрировались на полицейских. Это было просто безумие».

Впоследствии члены «Делие» стали базой для сербской добровольческой гвардии «Тигры Аркана» – военизированного подразделения, которым командовал Желько Ражнатович. Его бойцы принимали активное участие в югославских войнах 1990-х годов.

Фанаты красно-белых и по сей день имеют влияние на клуб. Несколько лет назад лидеры «Делие» приняли решение отказаться от любой финансовой помощи со стороны «Црвены Звезды». Мотивация очень простая: если фирма получает субсидии от клуба, то она становится заложницей, и во многих вопросах вынуждена не отстаивать свое мнение, а принимать позицию руководства команды. Для «Делие» это было неприемлемо. Когда возникали вопросы к руководству клуба, представители фирмы просто ехали к президенту «Звезды», у которого уже не было возможности уйти от диалога.

Перед началом матча в котле «Мараканы», как здесь называют стадион «Райко Митич», шарфы и баннеры сливаются в одно целое. Вид на игроков, выходящих из туннеля, – это последнее, что можно увидеть в следующие несколько минут. Дальше – только шквал огня, освещающий трибуну и создающий раскаленную атмосферу. Неудивительно, что ультрас «Црвены Звезды» считаются одними из самых мощных в Европе. Жестокие акты насилия на выездных матчах еврокубков, часто описываемые западными СМИ, недалеки от истины. Сербские ультрас – закаленные и сильные люди. И эта характеристика очень точно описывает дух и настроение «Делие».

История фаната Уроша Мишича

Противостояние полицейских и фанатов – извечная тема, которая в каждой стране иллюстрируется по-своему. В Сербии даже одна-единственная история может дать полную картину.

В 2006 году здесь были приняты беспрецедентные меры по пресечению массовых беспорядков на спортивных мероприятиях. За это можно было «уехать» в тюрьму на 10 лет. Сербское правосудие знало случаи, когда за изнасилование и особо тяжкие преступления люди получали меньшие сроки. Через некоторое время подвернулся случай показать всей фанатской общественности, что этот закон работает.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

2 декабря 2007 года, на одном из матчей «Црвены Звезды», пьяный полицейский Небойша Трайкович, у которого в этот день был выходной, решил пойти на футбол с камерой и поснимать сектор «Делие». Фанаты «Звезды» попросили этого не делать, но Трайкович не внял просьбам и продолжил заниматься любительской съемкой. Очень быстро он лишился камеры, получив несколько раз по лицу.

И тут началось самое интересное. Трайкович достал пистолет и начал палить в воздух. Он делал это на трибуне, где находилось около 5 000 человек! Вскоре избитого и голого по пояс полицейского увели с сектора, а 19-летный фанат «Црвены Звезды» Урош Мишич, который находился в тот момент на секторе, был арестован. Ему предъявили обвинение. Пьяный полицейский утверждал, что Мишич пытался засунуть ему зажженый файер в рот.

Криминальный сербский журналист Марко (имя изменено по просьбе героя) дал этому инциденту свою оценку: «Всё было подстроено, нужен был козёл отпущения. Да, парень дрался, вопросов нет, но это делали многие фанаты. Проблема в том, что ему инкриминируют то, чего не было. Просто это политика. Всё это было показательной поркой».

Суд присяжных приговорил Уроша к 10 годам лишения свободы за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах.

Закон о спортивных беспорядках, принятый в Сербии, делает упор на первый пункт – запрещение полицейским находиться на фанатском секторе. Здесь всё было наоборот. Нетрезвый полицейский находился на секторе, да ещё и сам спровоцировал беспорядки.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

«Делие» сразу же пустили клич по всей Европе: поддержать Мишича на трибунах и фанатских секторах, что впоследствии и сделала каждая уважающая себя фирма. Баннеры «Правда за Уроша!» увидел весь мир, вплоть до Бразилии и Аргентины. Сейчас Мишич уже на свободе и является одним из лидеров «Делие».

История часто занимает особое место в ДНК ультрас-групп в этой части Европы. И Белград здесь – лучший пример. Политические события влияли на город и его жителей на протяжении десятилетий, и это имело решающее значение для фанатов «Црвены Звезды».

Фирма красно-белой «Црвены Звезды» имеет немного друзей в фанатском мире. Одни из них – ультрас красно-белого московского «Спартака». Дружба завязалась не так уж давно, на рубеже веков, но она крепко держится на принципиальных моментах истории двух клубов. Помимо того, что у «Звезды» и «Спартака» одинаковые цвета, они представляют столицы своих государств и позиционируют себя как народные команды.