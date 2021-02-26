Драка на футболе положила начало войне. Что роднит фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды»

Вы не можете сказать, что знаете о футбольных фанатах всё, пока не увидите «Делие» своими глазами. Как и в большинстве ведущих фирм планеты, элемент насилия, естественно, играет огромную роль в устрашающей репутации сербской банды, но жестокость – это лишь одна из сторон ультрас «Црвены Звезды». В проекте «Невиданный футбол» — путешествие по футбольному Белграду.
Сербская «Звезда» и югославский «Партизан»
В 1945 году Спортивное объединение югославской молодёжи основало общество «Црвена Звезда». Здесь было представлено сразу семь видов спорта, включая футбол. Начав с товарищеских матчей, футбольный клуб общества постепенно перебрался в национальный чемпионат, а в 1951 году уже выиграл первое золото.
Безусловно, «Црвена Звезда» – самый успешный клуб Сербии. Еще в недавнем прошлом он был постоянным участником самых поздних стадий еврокубков. Пик развития клуба – победа в Кубке европейских чемпионов 1991 года. Тогда в финале «Звезда» победила мощнейший марсельский «Олимпик», который принадлежал Бернару Тапи. Сейчас белградская команда регулярно побеждает в национальном первенстве и по праву является самой популярной в Сербии.
Извечный соперник красно-белых, «Партизан», был основан всего на несколько месяцев позже и позиционировался как армейский клуб. Такой исторический контекст проливает свет на то, почему страсти в «Вечном дерби» глубже, чем в любом другом в Европе.
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Спортивный сербский журналист Владимир Живанович пролил свет на принципиальные различия столичных клубов: «К концу 80-х годов «Црвена Звезда» стала чем-то вроде сербской народной команды. Коммунистическая история государства стала уже тогда неактуальной. И люди, которые принимали участие в войне с хорватами, стали воспринимать «Црвену Звезду» как сербский клуб, а «Партизан» продолжал восприниматься югославским клубом».
Но не только соперничество с «Партизаном» пропитано десятилетиями конфликтов. У Сербии кровавая история. Молодые поколения по-прежнему ощущают последствия балканских войн и распада Югославии. Несмотря на жесточайшее противостояние и кровавые столкновения в дни дерби между собой, фанатские группировки «Звезды» и «Партизана», «Делие» и «Гробари», забывают о личной неприязни в день годовщины бомбардировок Югославии силами НАТО.
Это подтверждает один из фанатов «Црвены Звезды» Иван (имя изменено по просьбе интервьюируемого): «Вообще, когда в наш дом приходит беда, мы действуем вместе. Пример объединения – акции «Косово – это Сербия». Также мы вместе празднуем Пасху, потому что это святой праздник. «Делие» уважает эту традицию, как и все фанаты в Сербии».
На тему объединения фанатов враждующих белградских клубов на фоне общей ненависти к НАТО и США высказаться и автор «Невиданного футбола» Алексей Смольянинов. Он собирался это сделать возле посольства США в Белграде, но не успел. В самом начале записи к нему подошёл полицейский и сказал, что съемка у объекта запрещена, попросил паспорт, который затем забрал. Всё это привело к продолжительным допросам в отделении полиции с участием сотрудников секретной службы. Участники допроса указывали Алексею на то, что его действия квалифицируются как шпионаж. Только после дачи объяснительных показаний Алексей был освобожден из отделения.
Суровые сербские парни
«Делие» – это термин, который вот уже много лет вселяет страх в Европу и создаёт классический образ ультрас. Фанаты «Црвены Звезды» утверждают, что те, кому посчастливилось хоть раз в жизни пережить матч здесь, на стадионе «Райко Митич», унесут воспоминания в могилу.
Группировка была основана прямо в Рождество Христово – 7 января 1989 года. Один из старейших представителей «Делие» Зоран Тимич рассказал предысторию её появления: «До момента создания “Делие” на северной трибуне было много маленьких группировок. И получалось так, что их становилось всё больше, каждый пел что-то своё и рождался какой-то хаос. В итоге было решено провести митинг, на котором все фан-группы были объединены в одну».
Политика и футбольный фанатизм в Сербии тесно связаны. И «Делие» доказала это уже на следующий год после своего основания: в 1990-м, когда около 3 000 фанатов «Црвены Звезды» отправились на матч в Загреб против «Динамо», где устроили масштабные беспорядки на «Максимире». Драка длилась около часа, вписались даже футболисты.
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Журналист Владимир Живанович назвал ту стычку спусковым крючком к началу дальнейших боевых действий в Югославии: «Многие люди говорят, что именно после этой игры началась война с Хорватией. Да, стычки фанатов «Црвены Звезды» и «Динамо» были и раньше, но в таком масштабе, да еще и на стадионе – не было никогда. Матч так и не был завершен, игроки убежали в подтрибунное помещение. Сначала фанаты дрались друг с другом, а затем сконцентрировались на полицейских. Это было просто безумие».
Впоследствии члены «Делие» стали базой для сербской добровольческой гвардии «Тигры Аркана» – военизированного подразделения, которым командовал Желько Ражнатович. Его бойцы принимали активное участие в югославских войнах 1990-х годов.
Фанаты красно-белых и по сей день имеют влияние на клуб. Несколько лет назад лидеры «Делие» приняли решение отказаться от любой финансовой помощи со стороны «Црвены Звезды». Мотивация очень простая: если фирма получает субсидии от клуба, то она становится заложницей, и во многих вопросах вынуждена не отстаивать свое мнение, а принимать позицию руководства команды. Для «Делие» это было неприемлемо. Когда возникали вопросы к руководству клуба, представители фирмы просто ехали к президенту «Звезды», у которого уже не было возможности уйти от диалога.
Перед началом матча в котле «Мараканы», как здесь называют стадион «Райко Митич», шарфы и баннеры сливаются в одно целое. Вид на игроков, выходящих из туннеля, – это последнее, что можно увидеть в следующие несколько минут. Дальше – только шквал огня, освещающий трибуну и создающий раскаленную атмосферу. Неудивительно, что ультрас «Црвены Звезды» считаются одними из самых мощных в Европе. Жестокие акты насилия на выездных матчах еврокубков, часто описываемые западными СМИ, недалеки от истины. Сербские ультрас – закаленные и сильные люди. И эта характеристика очень точно описывает дух и настроение «Делие».
История фаната Уроша Мишича
Противостояние полицейских и фанатов – извечная тема, которая в каждой стране иллюстрируется по-своему. В Сербии даже одна-единственная история может дать полную картину.
В 2006 году здесь были приняты беспрецедентные меры по пресечению массовых беспорядков на спортивных мероприятиях. За это можно было «уехать» в тюрьму на 10 лет. Сербское правосудие знало случаи, когда за изнасилование и особо тяжкие преступления люди получали меньшие сроки. Через некоторое время подвернулся случай показать всей фанатской общественности, что этот закон работает.
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
2 декабря 2007 года, на одном из матчей «Црвены Звезды», пьяный полицейский Небойша Трайкович, у которого в этот день был выходной, решил пойти на футбол с камерой и поснимать сектор «Делие». Фанаты «Звезды» попросили этого не делать, но Трайкович не внял просьбам и продолжил заниматься любительской съемкой. Очень быстро он лишился камеры, получив несколько раз по лицу.
И тут началось самое интересное. Трайкович достал пистолет и начал палить в воздух. Он делал это на трибуне, где находилось около 5 000 человек! Вскоре избитого и голого по пояс полицейского увели с сектора, а 19-летный фанат «Црвены Звезды» Урош Мишич, который находился в тот момент на секторе, был арестован. Ему предъявили обвинение. Пьяный полицейский утверждал, что Мишич пытался засунуть ему зажженый файер в рот.
Криминальный сербский журналист Марко (имя изменено по просьбе героя) дал этому инциденту свою оценку: «Всё было подстроено, нужен был козёл отпущения. Да, парень дрался, вопросов нет, но это делали многие фанаты. Проблема в том, что ему инкриминируют то, чего не было. Просто это политика. Всё это было показательной поркой».
Суд присяжных приговорил Уроша к 10 годам лишения свободы за нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах.
Закон о спортивных беспорядках, принятый в Сербии, делает упор на первый пункт – запрещение полицейским находиться на фанатском секторе. Здесь всё было наоборот. Нетрезвый полицейский находился на секторе, да ещё и сам спровоцировал беспорядки.
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
«Делие» сразу же пустили клич по всей Европе: поддержать Мишича на трибунах и фанатских секторах, что впоследствии и сделала каждая уважающая себя фирма. Баннеры «Правда за Уроша!» увидел весь мир, вплоть до Бразилии и Аргентины. Сейчас Мишич уже на свободе и является одним из лидеров «Делие».
История часто занимает особое место в ДНК ультрас-групп в этой части Европы. И Белград здесь – лучший пример. Политические события влияли на город и его жителей на протяжении десятилетий, и это имело решающее значение для фанатов «Црвены Звезды».
Фирма красно-белой «Црвены Звезды» имеет немного друзей в фанатском мире. Одни из них – ультрас красно-белого московского «Спартака». Дружба завязалась не так уж давно, на рубеже веков, но она крепко держится на принципиальных моментах истории двух клубов. Помимо того, что у «Звезды» и «Спартака» одинаковые цвета, они представляют столицы своих государств и позиционируют себя как народные команды.
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