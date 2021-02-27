К чему привёл выход Британии из Евросоюза. При новых правилах Сульшер не попал бы в АПЛ

Выход Великобритании из Евросоюза значительно повлиял на изменение правил Футбольной ассоциации — с 1 января клубам запретили трансферы игроков до 18 лет, а специальная комиссия GBE (Governing Body Endorsement) ввела специальный рейтинг для оценки одобряемых трансферов. Изменения коснулись и тренеров — теперь клубам придётся либо отказаться от иностранных специалистов, которые не проходят по требованиям, либо обращаться в комиссию по исключениям (стоит это дело 5 тысяч фунтов, но никто не гарантирует положительный результат). Впрочем, эти правила теперь действую только для новых специалистов, поэтому тем, кто уже работает в английских лигах, беспокоиться не о чем.

Новые правила FA для тренера основаны на пяти диапазонах, которые определяют, получит ли тренер одобрение GBE для получения работы в Англии. Например, есть такое условие — специалист должен отработать два или три года из последних пяти в так называемых «высших лигах» (12-страничный список определен в положении). Грубо говоря, Томас Тухель не испытал бы проблем с получением работы в «Челси», поскольку последние пять лет работал с «Боруссией» и «ПСЖ». А вот с назначением Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ» могли бы возникнуть проблемы, так как чемпионат Норвегии (Сульшер тренировал «Мельде») не фигурирует в списке «высших лиг». Был еще период работы в «Кардиффе», но там норвежец провел меньше года.



Вообще, список «топовых лиг» выглядит так:



Первая группа — АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1

Вторая группа — высшие лиги Португалии, Голландии, Бельгии, Турции + английский Чемпионшип

Третья группа — РПЛ, высшие лиги Бразилии, Мексики, Аргентины и Шотландии

Четвёртая группа — высшие лиги Чехии, Хорватии, Швейцарии, Украины, Греции, Колумбии, США, Австрии, вторые дивизионы Испании, Германии и Франции

Пятая группа — высшие лиги Сербии, Дании, Польши, Словении, Чили, Уругвая и Китая



Ростер достаточно обширный, но здесь нет чемпионата Норвегии. Так что при нынешних условиях «МЮ» пришлось бы решать вопрос по Сульшеру в отдельном порядке. К слову, если представить, что вместо Тухеля в «Челси» позвали бы Сергея Семака, то нынешний наставник «Зенита» спокойно получил бы разрешение на работу. Шансы на работу в Англии будут даже у Станислава Черчесова, который возглавляет сборную Россию уже почти пять лет — именно столько новый специалист должен отработать во главе национальной команды из топ-50 рейтинга ФИФА (сборная России завершила 2020-й год на 39-й строчке).

А вот «Лидс» не смог бы сразу подписать контракт с Марсело Бьельсой — в период с 2013 по 2018 год аргентинец работал в «Атлетике», «Марселе», «Лацио» и «Лилле», но суммарно не накопил необходимые два года непрерывной работы. Понятно, что комиссия по исключениям, скорее всего, одобрила бы разрешение для Бьельсы, но уже на этом примере можно понять, что теперь английских клубам необходимо более тщательно прорабатывать новые варианты.

Марсело Бьельса Фото: Nigel Roddis/Getty Images

Изменения, к слову, не касаются тех иностранцев, кто уже работает в Англии — у Микеля Артеты до «Арсенала» не была опыта работы главным тренером, однако он уже трудился в штабе «Манчестер Сити».

Бьельса и Сульшер — не единственные специалисты, которые не прошли бы новый фильтр GBE. Например, Даниэль Фарке до «Норвича» работал только в четвертом немецком дивизионе со второй командой дортмундской «Боруссии». Совсем недавно в «Уотфорд» пришёл Хиско Муньос, тренировавший за последние пять лет только в низших испанских дивизионах и в чемпионате Грузии.



Новые требования касаются не только главных тренеров, но и членов штаба — и это настоящая проблема для клубов, которые планируют перетянуть к себе иностранную команду специалистов, не имеющих продолжительного опыта работы в «топовых лигах». То же самое касается назначения иностранных спортивных директоров. Вот «Манчестер Сити» не парился бы с назначением Чики Бегиристайна, так как до переезда в Англию испанец работал в «Барселоне» с 2003 по 2010 год. Но могут возникнуть и другие ситуации.

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Условно говоря, представьте, что спортивным директором «Чертаново» Сергеем Хабаровым заинтересовались бы в Англии (тем более воспитанник клуба Пиняев уже гонял на стажировку в «МЮ»). ФНЛ не входит в список «топовых лиг» от GBE, поэтому Хабаров разрешение на работу бы не получил.



Приглашение малоизвестных иностранных специалистов без опыта работы на высшем уровне не является системной тенденцией для английского футбола. Но если раньше клубы единично могли принимать нестандартные кадровые решения, то сейчас эти маневры резко ограничены. Цель FA достаточно ясна — в Англию намерены привлекать только проверенных и опытных иностранных специалистов высшего уровня (то же самое касается и футболистов, по которым давно уже действуют различные ограничения + появились новые). И заодно в FA рассчитывают на рост уровня местных менеджеров.

АПЛ меняет правила в середине сезона. Клопп — за, Моуринью — против Похоже, голов в лиге теперь станет чуть меньше.

С учетом новых требований, интерес к местным кадрам вырастет еще больше — в АПЛ есть английские тренеры, которые до недавнего времени были не так известны, но уже добились определенных успехов (Грэм Поттер, Крис Уайлдер, Дин Смит). Скорее всего, клубы, исходящие из «местной» стратегии, внимательно следят за оставшимися без работы Фрэнком Лэмпардом и Эдди Хау. А также за Стивом Купером из «Суонси» (идут сейчас на третьем месте в Чемпионшипе), Майклом Эпплтоном из «Линкольна» (лидирует в Лиге 1) и Стивеном Джеррардом из «Рейнджерс» (уничтожает чемпионат Шотландии).