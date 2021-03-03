Из Китая готовы бежать даже в Россию. Что творится в ещё недавно богатейшей лиге мира

В течение нескольких лет китайские клубы взрывали рынок сумасшедшими трансферами, превращая местную Суперлигу в самую богатую лигу мира. Но теперь из Поднебесной поступают совсем другие новости: звёзды улетают одна за другой. На сегодняшний день в чемпионате Китая осталось всего пять игроков, которых Transfermarkt оценивает не менее чем в 10 млн евро – Оскар (16 млн), Седрик Бакамбу (15 млн), Талиска (12 млн), Паулиньо (11 млн) и Марко Арнаутович (10 млн). Очевидно, что и они не задержатся надолго, вернувшись при первой возможности в Европу. В китайском футболе происходит тотальная перезагрузка, приведшая, в частности, к тому, что прекратил своё существование чемпион страны «Цзянсу Сунин».
Прежде всего, изменения связаны с введением потолка зарплат. Теперь клубы Суперлиги смогут тратить не более 75,5 млн евро каждый год. При этом годовой доход легионера в высшем дивизионе чемпионата Китая должен составлять не более 3 млн евро до вычета налогов, а заработок всех иностранных игроков клуба ограничен размером в 10 млн евро. Средняя годовая зарплата местных игроков – ниже 376 тыс. евро, а максимальная – около 628 тыс. Сообщалось, что федерация футбола Китая также приняла ряд жёстких мер по наказанию за нарушения финансовых правил. Например, за превышение общекомандного лимита в 75,5 млн (сюда входят и доплаты легионерам с действующими контрактами) могут снять до 24 очков!
«Принятая политика направлена на сдерживание огромных инвестиций в наших лигах и содействие здоровому и устойчивому развитию профессионального футбола», – говорилось в заявлении федерации.
«Расходы представителей Суперлиги приблизительно в 10 раз выше, чем у клубов южнокорейской K-Лиги, и в три раза выше, чем у клубов японской J-лиги. Тем не менее наша сборная сильно отстаёт», – заметил в свою очередь глава руководящего органа китайского футбола Чэнь Сюань.
Кроме того, закрутили гайки и тем, кто даёт деньги. Федерация приняла решение о запрете упоминаний спонсоров в названиях команд. Это значит, что большинство клубов должны сменить имена (а вдобавок ещё и логотипы) до начала сезона-2021, чтобы получить право участвовать в соревнованиях. Вот какие изменения произошли:
|Прежнее название клуба
|Новое название клуба
|«Гуанчжоу Эвергранд»
|ФК «Гуанчжоу»
|«Гуанжоу Фули»
|«Гуанчжоу Сити»
|«Ухань Чжоэр»
|ФК «Ухань»
|«Хэбей Чайна Форчун»
|ФК «Хэбей»
|«Хэнань Цзянье»
|«Хэнань Суншань Лунмэн»
|«Циндао Хайню»
|ФК «Циндао»
|«Чжэцзян Гринтаун»
|ФК «Чжэцзян»
|«Шанхай СИПГ»
|«Шанхай Порт»
|«Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»
|«Шанхай Шэньхуа»
|«Шаньдун Лунэн»
|«Шаньдун Тайшань»
|«Шицзячжуан Эвер Брайт»
|«Цанчжоу Майти Лайонс» (клуб переехал в Цанчжоу)
У «Цзянсу Сунин» – отдельная история. В предыдущие годы этот состоятельный даже по местным меркам клуб нанимал на пост главного тренера Фабио Капелло и едва не выкупил у «Реала» Гарета Бэйла, а в сезоне-2020 впервые стал чемпионом Китая. Планировалось, что зимой обладатель золотых медалей поменяет название на ФК «Цзянсу» и будет представлять страну в азиатской Лиге чемпионов. Но 28 февраля Suning Commerce Group объявила о прекращении деятельности принадлежащих ей китайских футбольных клубов. Не только «Цзянсу Сунин», а ещё и молодёжной, детско-юношеских и женской команд. Причина в том, что Suning Group находится в непростом финансовом положении из-за долгов, поэтому её руководители приняли решение сконцентрироваться на основном направлении бизнеса – розничной торговле. Поскольку Suning Group владеет также миланским «Интером», возникают вопросы относительно будущего лидера Серии А. Ходят слухи о продаже итальянского клуба. Между тем, в Китае судьбу «Цзянсу Сунин» наверняка разделят и некоторые другие участники Суперлиги.
Богатые компании не просто так пришли в своё время в китайский футбол. Во-первых, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин большой поклонник игры, именно по его инициативе была проведена крупная реформа в стране: строились поля на территориях общеобразовательных школ, выпускались учебники футбола для детей. Си Цзиньпин хотел видеть конкурентоспособную сборную Китая. Вдобавок спонсоры получили мощные налоговые послабления – с 25% до 3%.
Но в новых реалиях у китайских клубов фактически нет возможности удержать дорогостоящих и высокооплачиваемых легионеров. Ещё прошлым летом из Суперлиги уехали Эран Захави (перешёл в ПСВ) и Янник Карраско (мадридский «Атлетико» вернул бельгийца, выкупив его после аренды). Зимой с Китаем попрощались хорошо нам знакомые по выступлениям в чемпионате России Саломон Рондон (ЦСКА), Халк («Атлетико Минейро»), Ахмед Муса и Одил Ахмедов (оба до сих пор без клуба), а также Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Грациано Пелле («Парма»), Алекс Тейшейра (свободный агент) и другие известные футболисты. Тренеры, к слову, тоже. В январе «Далянь Про» покинул Рафа Бенитес.
Отразился на настроениях футболистов и коронавирус. Выступающие в Китае игроки надолго оставались без практики. Прошлый чемпионат стартовал только 25 июля и уложился в 3,5 месяца – финишировал в начале ноября. Перерыв между сезоном-2020 и сезоном-2021 получился даже длиннее – 4,5 месяца. Новый чемпионат должен стартовать 20 апреля. Сейчас ограничения тоже оказывают своё влияние. Известен случай, когда агент хотел пристроить в РПЛ играющего в Суперлиге футболиста, ссылаясь на то, что его клиент получил «красный» ковидный паспорт вместо «зелёного». Легионеры готовы бежать из Китая даже в Россию, где зарплаты и уровень лиги в последние годы также снизились. Рондон – не исключение. Говорят, даже Арнаутовича и Марека Гамшика предлагали зимой российским клубам, но ведь и у нас стали считать деньги. Финансовые аппетиты возрастных звёзд высоки для РПЛ.
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