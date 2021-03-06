Самый юный футболист в истории. Как 12-летний мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса

В 2009 году Бальдивьесо дебютировал в профессиональном футболе и получил повреждение в первом же матче.

В Книге рекордов Гиннеса числятся несколько футболистов. Пеле был там в качестве лучшего бомбардира в истории футбола, Пауло Мальдини попал в книгу как самый возрастной капитан в Лиге чемпионов. Франц Беккенбауэр — человек, выигрывавший ЧМ как капитан команды и как тренер, а самым молодым футболистом является боливийский нападающий Маурисио Бальдивьесо.

Дебют в профессиональном футболе в 12 лет

Маурисио Бальдивьесо — самый молодой игрок, выходивший на поле в профессиональном матче. Дебют юноши состоялся 19 июля 2009 года, когда ему было почти 13 лет (три дня оставалось до дня рождения). Тогда клуб Маурисио «Аурора» испытывал серьёзные проблемы с составом — у команды был переполненный лазарет, и главный тренер Хулио Сесар Бальдивьесо в матче с «Ла Паса» выпустил молодёжь. Под занавес матча, на 84-й минуте под 10-м номером он бросил в бой своего 12-летнего сына, который сделал несколько касаний и заработал для команды опасный штрафной.

Защитника «Ла Паса» Ромуло Алаку, нарушившего правила против Маурисио Бальдивьесо, освистал весь стадион. Юноша покинул поле на носилках, но уже через несколько минут появился на поле, чтобы доиграть матч. Матч команда Маурисио проиграла со счётом 0:1. Главный тренер «Ауроры» сильно критиковал судью матча за то, что тот позволил грубо сыграть против своего сына сопернику.

Хулио Сесар собирался и дальше задействовать в матчах своего сына, но руководства «Ауроры» было против, поэтому через пять дней тренер принял решение уйти из клуба и забрать с собой сына.

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Переход в местный «Реал» и игра за сборную

Маурисио Бальдивьесо мечтал о «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале», но реальность оказалась совсем другой. Через два года после дебюта в большом футболе футболист вернулся в клуб и вновь под руководством своего отца сыграл в составе «Ауроры». В 2012 году отец футболиста покинул клуб, а нападающий продолжил борьбу за место в составе и даже попадал в заявку на матчи чемпионата Боливии.

Через год мечта боливийского форварда частично сбылась: он перешёл в «Реал» из Потоси, который возглавил его отец. Там у Маурисио не задалось, и он вместе с отцом принял решение в третий раз вернуться в «Аурору». На тот момент форварду стукнуло 16 лет, и он наконец-то стал игроком основы. Маурисио забил три мяча в 19 матчах чемпионата, провёл неплохой сезон и перешёл в «Хорхе Вильстерманна», базирующейся в том же городе, что и «Аурора».

Здесь нападающий закрепиться в основном составе не смог, но дебютировал за сборную Боливию до 20 лет, сыграв 45 минут в матче с командой Эквадора. В «Хорхе Вильстерманна» Маурисио изредка появлялся на поле, но принял участие в двух матчах победного чемпионата Клаусуры-2016.

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Три года без клуба

После чемпионского сезона Бальдивьесо перебрался в местный «Сан-Хосе», но и там у футболиста карьера сложилась не особо удачно. Чемпионство с «Хорхе Вильстерманна» остаётся единственным трофеем в карьере нападающего. Сейчас игроку 24 года, и с января 2018-го он находится без клуба и видимо продолжать профессиональную карьеру не собирается. Вряд ли он сильно разочаровывается, ведь попасть в Книгу рекордов Гиннеса дано не каждому.