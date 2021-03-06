Кажется, судьи сошли с ума. Тренер «Арсенала» не понимает, за что в футболе дают пенальти

В АПЛ снова чудят судьи. В прошлом туре арбитр отменил, засчитал, а потом снова отменил гол «Брайтона» (подробнее тут). А теперь много вопросов возникло по матчу «Бёрнли» – «Арсенал». На 74-й минуте при счёте 1:1 вингер гостей Пепе в штрафной обводил защитника Питерса, которому мяч попал в руку. Если по спартаковцу Мозесу было много споров – коснулся ли мяч плеча или руки, то здесь было очевидное попадание в запястье.

Повода для назначения пенальти не обнаружил ни главный арбитр Марринер, ни судья VAR Френд. Для просмотра всех ракурсов хватало времени, потому что игра была остановлена лишь через 70 секунд (и пауза продлилась ещё 50 секунд). В трансляции так и не указали, что VAR проверял этот эпизод, но, очевидно, что касание мяча и руки изучалось. Судья на VAR посчитал, что главный арбитр верно расценил эпизод.



В результате «Арсенал» сыграл вничью (1:1), а тренер Артета возмущался: «Для меня это точно пенальти. Даже сравнивать не нужно с другими матчами. За это ставят пенальти везде – в Англии, Германии, Испании, везде… Рука находится в стороне от тела, мяч в неё попадает и сильно меняет траекторию полёта. […] Если это не пенальти, то кто-то должен прийти на нашу тренировку и объяснить, что такое пенальти», – сказал тренер «Арсенала».



«Чемпионат» обратился за комментарием к эксперту. Известный арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, так оценил эпизод:



«Это рука. Невозможно объяснить, почему не поставили пенальти. В Англии ещё хуже, чем у нас. Это по всем параметрам нарушение правил. Он просто выставил руку, так защищаться нельзя – он перекрывает полёт мяча. Может, там этого арбитра как-то лоббируют», – сказал судья Егоров.



Подобный эпизод уже не первый раз вызывает полемику. На этой же неделе играли «Челси» с «Ливерпулем». На 48-й минуте Фирмино простреливал вдоль ворот и подачу блокировала рука Канте не в самом естественном положении. Судья пенальти не поставил.

Можно говорить о том, что в этих двух решениях судей есть последовательность, но если брать в целом чемпионат Англии и общеевропейскую практику, то выглядит крайне сомнительно. Например, в этом же сезоне мяч попал в рук Дайеру с такого же расстояния и пенальти был назначен. И в том случае поднятая рука Дайера выглядела более оправданной, потому что защитник балансировал в воздухе, а не стоял на ногах, как Питерс или Канте.

Хватает и других случаев из этого сезона АПЛ, когда за попадание мяча в руку с близкого расстояния давали пенальти. Например, в матче «Кристал Пэлас» – «Эвертон» (видео), «Лестер» – «Вулверхэмптон» (видео) или «МЮ» – «Кристал Пэлас» (видео).

Мы часто видим, что защитники при прострелах убирают руки за спину. Если всё-таки считать верной трактовку эпизодов с Канте и Питерсом, то теперь защитники в АПЛ могут не прятать руки, а наоборот максимально выставлять и блокировать прострелы всеми конечностями. Самое парадоксальное, что сейчас ни футболисты, ни тренеры (и, видимо, ни судьи) не понимают, как должно быть. Нет единой трактовки, а поэтому не покидает ощущение, что арбитры сошли с ума.

Недавно сформировалась теория о том, что английские судьи – рептилоиды. Кажется, это единственное разумное объяснение происходящему.



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