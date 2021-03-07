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«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — «Краснодар», онлайн-трансляция, РПЛ-2020/21, 7 марта 2021

«Спартак» — «Краснодар»
Дмитрий Росип
«Спартак» — «Краснодар». Онлайн. Способны ли хозяева одержать первую победу в году?
Следите за матчем с помощью нашей трансляции.
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Всем привет, друзья! Главный вопрос сегодняшнего дня — сумеет ли «Спартак» одержать первую победу в 2021 году? Команда Доменико Тедеско предпримет очередную попытку, на этот раз ей предстоит сыграть с «Краснодаром», мечтающим вернуться в еврокубковую зону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Спартак» в нынешнем году стартовал из рук вон плохо. Два поражения, ноль забитых мячей, вылет из Кубка России, вылет из первой тройки в РПЛ. И даже возвращение Квинси Промеса не помогло красно-белым прервать неудачную серию. «Краснодар», в свою очередь, попрощался и с Лигой Европы, и с Кубком России. Помимо этого, команда также не познала радость побед в этом году.

Live Дмитрий Росип

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что сейчас обе команды выступают неоднозначно, поэтому он ставит на ничейный результат в матче – 1:1.

Прервёт ли «Спартак» серию поражений? Прогнозируем 21-й тур РПЛ
Есть предсказания в стихах – такое нечасто встретишь.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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