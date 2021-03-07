«Спартак» — «Краснодар». Онлайн. Способны ли хозяева одержать первую победу в году?

Всем привет, друзья! Главный вопрос сегодняшнего дня — сумеет ли «Спартак» одержать первую победу в 2021 году? Команда Доменико Тедеско предпримет очередную попытку, на этот раз ей предстоит сыграть с «Краснодаром», мечтающим вернуться в еврокубковую зону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Начало встречи — в 19:00 мск.
«Спартак» в нынешнем году стартовал из рук вон плохо. Два поражения, ноль забитых мячей, вылет из Кубка России, вылет из первой тройки в РПЛ. И даже возвращение Квинси Промеса не помогло красно-белым прервать неудачную серию. «Краснодар», в свою очередь, попрощался и с Лигой Европы, и с Кубком России. Помимо этого, команда также не познала радость побед в этом году.
Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что сейчас обе команды выступают неоднозначно, поэтому он ставит на ничейный результат в матче – 1:1.
- 7 марта 2021
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