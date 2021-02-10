Чёрная полоса Клоппа. Тренер «Ливерпуля» не попал на похороны самого близкого человека

Юрген Клопп быстрее многих осознал, что 2021 год будет сложнее 2020-го. Ещё в конце декабря его «Ливерпуль» начал сбоить и терять очки, проблемы продолжились в январе и тянутся до сих пор. За обидными ничьими с «Ньюкаслом» и «Вест Бромвичем», которые казались неудачным стечением обстоятельством, последовали проигрыш «Саутгемптону» и серия из домашних поражений. А ведь до этого красные рекордное количество матчей не проигрывали на своём поле в АПЛ. Последний результат стал для «Ливерпуля» особенно болезненным — команда Клоппа на «Энфилде» со счётом 1:4 отлетела от принципиального соперника, «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Жуткие и необъяснимые ошибки Алисона, измученная травмами оборона, четвёртое место в чемпионате с отставанием от лидера в 10 очков. Могло ли быть хуже? Оказывается, могло.

Что случилось?

9 февраля стало известно, что у Юргена умерла мама, Элизабет Клопп. Ей был 81 год. Потеря такого близкого родственника — всегда трагедия, но ситуацию усугубил тот факт, что тренер «Ливерпуля» не смог прилететь на похороны. Дело в том, что в Германии действуют жёсткие ограничения, из-за которых в страну нельзя попасть из Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса. Аналогичные правила появились и в других уголках Европы, после чего сразу несколько еврокубковых матчей пришлось перенести в Италию, Венгрию и Польшу. Уважительная причина и гражданство Юргена на ситуацию не повлияли.

Футболу не хватает справедливости. В Лиге чемпионов неравные условия для команд Не пора ли уже изменить правила?

Отца тренер «Ливерпуля», а на тот момент футболист «Майнца», лишился ещё в 2000 году — Норберт Клопп скончался в возрасте 66 лет после серьёзной болезни. С мамой Юрген в последний раз виделся на её юбилее, когда ей исполнилось 80 лет. Постоянная работа и пандемия сделали ту встречу последней.

Что говорит Клопп?

Юрген принял обстоятельства. В интервью Schwarzwälder Bote он заявил: «Она значила для меня всё. Это была настоящая мама в лучшем смысле этого слова. Я верующий человек и знаю, что сейчас она в лучшем месте. Я не смог побывать на похоронах из-за того, что сейчас трудные времена. Как только появится возможность, мы почтим её память, как положено».

Критиковать Клоппа — глупо. Он столкнулся с нерешаемой проблемой Мы привыкли восхищаться трансферной политикой «Ливерпуля». Но сейчас всё ужасно.

Трагизма ситуации добавляет, что Клопп лишился мамы ещё несколько дней назад, но не стал об этом говорить. Он руководил своей командой с бровки, переживая внутри собственную потерю.

Как отреагировал «Ливерпуль»?

Клуб не остался в стороне и поддержал своего тренера. Красные разместили в «Твиттере» свой знаменитый слоган, название клубного гимна — You’ll Never Walk Alone (Ты никогда не будешь один).

Песня давно является символом поддержки в любых ситуациях. Она стала хитом ещё в середине прошлого века. Наиболее известный её исполнитель Джерри Марсден, недавно ушедший из жизни, рассказывал, как песня повлияла на людей: «Началось настоящее безумие. Песню играли на свадьбах, похоронах — везде. Я получал письма с благодарностью со всего света. Никогда бы не подумал, что выйдет всё настолько масштабно».

Юрген Клопп уже изменил футбол. Это чувствуется даже по РПЛ Лучший футбольный тренер 2020 года. Без вариантов.

Поддержать Клоппа поспешили болельщики и клубы, среди которых оказался и «МЮ» — принципиальный соперник «Ливерпуля»: «Все в «Юнайтед» выражают сердечные соболезнования Юргену и его семье», – написали «красные дьяволы» в «Твиттере».

Остаётся надеяться, что за чёрной полосой в жизни Клоппа последует белая. Он не раз доказывал, что умеет справляться с любыми трудностями — должен выстоять и сейчас.