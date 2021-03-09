Русский вратарь пропустил три, но стал лучшим в команде. Как дела у Крицюка в Португалии

Российских легионеров в Европе сейчас, увы, не так много. По крайней мере, если говорить о ведущих лигах Старого Света. Мы часто обсуждаем игру Алексея Миранчука и Александра Головина, однако в Португалии у нас есть ещё Станислав Крицюк. Бывший голкипер «Краснодара» выступает за скромный «Белененсеш», причём делает это довольно успешно.

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«Игра Миранчука вселяет надежду». Что пишут фанаты о россиянине после матча с «Интером» Алексей появился на 73-й минуте и стал лучшим игроком встречи по количеству отборов.

Почему Крицюк уехал в Португалию

Станислав хорошо знаком с португальским футболом — с 2013 по 2016 год представлял «Риу Аве» и «Брагу». Уже оттуда Крицюк перебрался в «Краснодар», где поначалу выглядел неплохо: был основным вратарём команды и даже получил вызов в сборную России. Однако затем случилась травма колена, после которой Станислав так и не смог вернуться на прежний уровень.



В «Краснодаре» тогда появился молодой вратарь Матвей Сафонов, и Крицюк потерял практически все шансы на возвращение в основу «быков». Случились и другие повреждения, что лишь усугубило положение Станислава в команде. В сезоне-2019/2020 — своём последнем в составе «Краснодара» — Крицюк появился на поле всего шесть раз.



Всё это привело к тому, что летом прошлого года Станислав расторг контракт с клубом. А в сентябре 2020 года его пригласили в Португалию — в «Белененсеш». Были также разговоры о возможном переходе в «Локомотив» и «Бешикташ», но сам Крицюк сделал выбор в пользу Португалии.

Станислав входит в топ-5 лучших вратарей лиги

Первое время Крицюк оставался в запасе, но спустя месяц ему удалось стать основным голкипером «Белененсеша». В 16 матчах чемпионата Португалии он пропустил всего 15 мячей. Кроме того, 7 из 16 встреч он отыграл на ноль.



По оценкам портала WhoScored, Крицюк занимает второе место среди всех вратарей Примейры. Его рейтинг составляет 6,83 — это больше, чем, например, у голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, которым интересовался «МЮ» (6,77). Лидирует вратарь «Насьонала» Даниэл Гимарайнш (6,90).



В среднем за матч Крицюк совершает 3,1 спасения, что является четвёртым показателем в лиге. Также Станислав входит в число лучших вратарей чемпионата Португалии по проценту отражённых ударов (78%) и точности передач (86%).

Страшное столкновение с игроком «Порту»

В начале февраля Крицюк отличился с отрицательной стороны — незадолго до окончания встречи с «Порту» он нанёс тяжёлую травму защитнику Нану. Российский голкипер сыграл на выходе, но после этого столкнулся с соперником. Игрок «Порту» потерял сознание, его увезли с поля прямиком в больницу.



По окончании матча Крицюк выступил с обращением, где извинился перед Нану и пожелал ему скорейшего выздоровления. «Надеюсь, что с ним всё будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы всё с ним было хорошо», — написал Крицюк в своём «инстаграме».



Нану, кстати, уже вернулся в строй — в недавнем матче 22-го тура Примейры между «Порту» и «Жил Висенте» он провёл на поле все 90 минут. Крицюк, в свою очередь, потерпел вместе с «Белененсешем» разгромное поражение в матче с «Бенфикой» (0:3).

Несмотря на три пропущенных мяча, Станислав получил самую высокую оценку из всех игроков своей команды. Россиянин как минимум трижды спасал «Белененсеш», и без него матч мог закончиться ещё большим разгромом.