Абрамович купил «Челси» по приказу Путина? Российского олигарха разгневала книга англичан

В апреле 2020 года в Великобритании была опубликована книга «Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West» («Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад»). Год спустя, в марте 2021-го, представители российского предпринимателя и владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича подали иск о клевете к издателю – HarperCollins.

Что же не устроило миллиардера?

Абрамовича задела та часть книги, которая касалась приобретения им в 2003 году футбольного актива. А больше всего утверждение, что купить клуб его заставил президент России Владимир Путин. Якобы тем самым Путин рассчитывал улучшить имидж России в Великобритании.

Автор книги, бывший московский корреспондент Financial Times Кэтрин Белтон, прожившая 16 лет в России, опиралась на два источника информации. Об этом она говорит сама. Первый – было проведено более 20 интервью с инвестором Сергеем Пугачёвым. Во время одного из них миллиардер, которого когда-то называли «кремлёвским банкиром», и рассказал про приказ Абрамовичу приобрести «Челси».

Второй – Белтон общалась с другим российским олигархом – Борисом Березовским перед его смертью в 2013 году. И тот подтвердил слова Пугачёва.



В 2018-м Пугачев уже официально заявил в Высоком суде Англии и Уэльса о приказе Путина купить актив. Но свидетельские показания предпринимателя были признаны судьёй «корыстными», так как в них «невозможно поверить». Дело он проиграл. Несмотря на это, Белтон включила эту информацию в свою книгу.



Юристы Абрамовича сразу связались с издательством с требованием убрать «ложную информацию и клеветнические заявления». На протяжении четырёх месяцев стороны пытались прийти к консенсусу, после чего контакты прекратились. И уже в марте 2021 года последовал иск.



«В книге ложно утверждается, что наш клиент вёл коррупционную деятельность, и делаются ложные заявления о покупке нашим клиентом «Челси» и деятельности футбольного клуба. Подобные утверждения абсолютно неприемлемы и не имеют под собой никаких оснований», – говорится в заявлении юридической организации Harbottle & Lewis, представляющей интересы Абрамовича.

Не остался в стороне и сам обычно скупой на какие-либо заявления Роман Аркадьевич: «Ложные обвинения оказывают разрушительное воздействие и на меня, и на «Челси». Мы предоставили издательству подробную информацию, касающуюся различных ложных утверждений, включая те, которые уже были признаны ложными в английском Высоком суде во время предыдущих судебных разбирательств. К сожалению, эти переговоры не увенчались успехом, и издатель не исправил ложных утверждений в книге».



В HarperCollins отметили, что будут защищать свои права, а книга Кэтрин Белтон – «авторитетный, важный и тщательно подготовленный труд о современной России, который получил высокую оценку экспертов в этой области».

Что известно вокруг той покупки Абрамовичем «Челси»?

Абрамович приобрел клуб в 2003 году и с тех пор вложил в него больше 1,5 млрд фунтов. За это время главная команда, женская и юношеские выиграли в общей сложности 35 трофеев на внутренней и международной аренах.

В мае 2020-го The Athletic подробно рассказывал, как губернатор Чукотки, бывший депутат Госдумы, владелец «Сибнефти» и множества других компаний купил «Челси». В тексте не было ни одного упоминания о Путине.

Сделка состоялась через несколько дней после заключительного тура АПЛ-2002/03, в котором «Челси» в очном споре с «Ливерпулем» вырвал путевку в Лигу чемпионов. Где, к слову, в первый же год с Абрамовичем дошёл до полуфинала.



Благодарить болельщики «Челси» за избавление от долгов и выхода команды на новый уровень должны… «МЮ» и «Реал». Именно после их классного матча в Лиге чемпионов в апреле 2003 года (4:3 в пользу первых) российский олигарх, присутствовавший тогда на «Олд Траффорд», окончательно полюбил футбол и загорелся желанием иметь свой клуб.



Что было дальше, вы и так знаете: пять титулов чемпиона Англии, победы в Лиге чемпионов и дважды в Лиге Европы и статус топ-клуба.