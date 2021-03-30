Футбол всё чаще судят женщины. Почему это происходит?

Что случилось?

Пришла новость: в Англии девушка назначена главным судьёй впервые в истории турнира. Правда, пока речь не про АПЛ, а про EFL, которая объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 (то есть 2-й, 3-й и 4-й дивизионы по силе). 37-летней Ребекке Велч доверили матч Лиги 2 между «Харрогейт Таун» и «Порт Вейл».

В интервью официальному сайту лиги Ребекка сказала, что её назначение важно для молодых девушек, — теперь они видят перспективу браться за свисток. А ещё добавила: «Важно показать, что женщины, которые входят в 1% лучших в своей категории, могут перейти на следующий уровень».



Несмотря на громкие заголовки английских изданий, в EFL уже работала главным судьёй девушка, хоть и не получала назначений. Это случилось 9 февраля 2010 года. Эми Ферн отсудила последние 20 минут матча «Ковентри» — «Ноттингем Форест» после травмы коллеги-мужчины.

Насколько востребованы женщины-судьи на сегодня?

Как правило, девушки судят именно женский футбол. Однако тенденция очевидна: всё больше девушек-арбитров появляется в мужском футболе. Например, Сиан Мэсси уже 10 лет работает боковым судьей на матчах АПЛ. Именно её приобнял Серхио Агуэро в прошлом году.



В некоторых странах девушки уже давно работают главными арбитрами на высшем уровне. В чемпионате Бразилии Силвия Режина дебютировала ещё в 2003-м. В чемпионате Украины Екатерина Монзуль впервые отработала матч в 2016-м. А в этом сезоне впервые в истории Лиги чемпионов команды вывела на поле девушка – француженка Стефани Фраппар судила матч «Ювентус» – «Динамо» Киев. Последние две судьи на днях отработали отборочные матчи к ЧМ-2022 (Австрия – Фарерские острова и Нидерланды – Латвия).

В России Анастасия Пустовойтова пока была назначена лишь резервным судьёй на матч РПЛ. Однако глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи настроен на привлечение девушек. Вот что он говорил «Чемпионату»:



«Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции. Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки появится шанс работать в Премьер-Лиге. Я буду очень рад, если это произойдёт», – говорил Кашшаи прошедшим летом.

Какие претензии к девушкам, которые судят?

Давайте опустим сексизм в стиле «бабе место на кухне, а не на футболе» и перейдём к объективным аргументам. В первую очередь отметим, что девушки в целом слабее и менее выносливы. Физическая сила для судей важна, поскольку им приходится много бегать и находиться недалеко от мяча. Арбитры вынуждены сдавать тесты на выносливость, и без нужных показателей их не допускают до работы на высоком уровне. Однако если ставить вопрос, может ли девушка быть достаточно натренированной и быстрой, чтобы работать в футболе, то ответ очевидно положительный.



Есть и другая причина для сомнений. Похоже, по состоянию на сегодня девушки менее квалифицированы, чем мужчины. В том числе потому, что им долго не давали главные футбольные турниры (да и сейчас почти не дают). Есть опасения, что женщин будут привлекать для демонстрации равноправия, а не потому что они отработают лучше или на уровне мужчин.

Кажется, судьи сошли с ума. Тренер «Арсенала» не понимает, за что в футболе дают пенальти Разбираем на видео самый скандальный эпизод недели.

Впрочем, если брать АПЛ или РПЛ, то в этом сезоне было большое количество необъяснимых ошибок. В Англии топ-тренеры вроде Артеты и Гвардиолы открыто говорят, что не могут понять, по каким правилам работают арбитры. Так что вполне разумными кажутся слова Ребекки Велч о хотя бы 1% девушек, которые являются лучшими в своём деле.