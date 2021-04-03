«Челси» разгромлен аутсайдером! Это первое поражение Тухеля в Англии

Ничто не предвещало «Челси» беду. «Вест Бромвич» из 11 последних матчей в чемпионате выиграл только тот, в котором арбитр явно ошибся в его пользу. Худшая оборона в лиге, 19-е место в таблице, билет на экспресс в Чемпионшип – против такой команды предстояло играть «Челси».
Но получился результат, противоположный ожидаемому.
Форма Тьяго Силвы подставляет «Челси»
Бразилец приходил на «Стэмфорд Бридж», чтобы стать лидером. Но время идёт, а Тьяго чередует пропущенные из-за травм матчи с очень яркими ошибками, который стоят клубу очков. До «Вест Бромвича» бразилец не выходил на поле с февраля. Сейчас фактически начал встречу с жёлтой, когда мимо него пробросил мяч Матеус Перейра. А к концу получаса игры Силва удалился, влетев в Йокушлу.
Тьяго Силва стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, когда-либо удалявшимся с поля. Это всего лишь вторая красная в тех 456 матчах, что он сыграл в Европе. Он совершенно не грубый игрок и даже Йокушлу сбивал так, чтобы ни в коем случае его не травмировать – но сейчас, кажется, он уже просто не успевает за скоростями Премьер-лиги. «Челси» стоит задуматься над тем, продлевать ли с 36-летним игроком контракт, который истекает летом.
Перерыв на матчи сборных подставил «Челси»
Интересно, жалеет ли Тухель, что выпустил на замену Кристенсена? С тройкой защитников Рюдигер-Зума-Аспиликуэта команда выбивала из ЛЧ и не давала ни разу забить «Атлетико». С датчанином же вместо Рюдигера сыграла вообще без страхующего игрока.
Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон обогнал по ассистам в сезоне Алькантару и Погба – после его передачи Матеус Перейра просто вырвался на ударную позицию и перебросил Менди. Именно Тьяго и был бы на этой позиции и легко перехватил бы мяч, а без него защитники просто продублировали позиции и оставили абсолютно пустую зону. Во втором тайме игроки «Вест Бромвича» уже действовали на контратаках и спокойно разыгрывали мяч на свободном пространстве – в статусе отыгрывающейся стороны им такой случай не представился бы.
Рюдигер ездил в сборную Германии, провёл все три матча от первой до последней минуты – и вряд ли Тухель решил сыграть не с той схемой, которая раздавила «Атлетико», а по новой просто ради эксперимента. Кристенсен тоже ездил в сборную, но в составе датчан сыграл только две игры – вероятно, он был лучше готов функционально, а выход Антонио был чреват травмой.
Конечно, только-только из сборных вернулись практически все игроки «Челси». Туда, по иронии судьбы, не ездил как раз Силва, но, к примеру, Жиру всё ещё играет за французов и против «Вест Бромвича» не вышел даже при критическом счёте. Тухель предпочёл вообще не использовать замену, чем выпускать Оливье. У «Вест Бромвича» в сборные отлучалось гораздо меньше игроков – и последние две недели Эллардайс спокойно готовил почти всех лидеров к матчу. У Тухеля такой возможности не было.
Просто плохой матч Жоржиньо
При этом Силва может обижаться на одноклубника Жоржиньо – уж первую карточку он точно получил из-за него. Жоржиньо отпасовал на соперника на своей половине поля – так и случился фол. Очень слабая игра опорника, который авантюрными передачами обрезал «Челси», а при игре в обороне ошибался позиционно. И этот провал сложно как-то объяснить: даже в сборную Жоржиньо не ездил.
Эта победа – награда Эллардайсу за смелое решение
У «Вест Бромвича» тоже было много проблем, но он был натурально лучше. Ещё в первом тайме травму получил центральный защитник Дара О’Ши, вместо него на поле когда-то родного стадиона вышел экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович. До перерыва травмировался и он.
На тот момент «Челси» уже выигрывал и уже был в меньшинстве. Эллардайс мог просто сработать по позиции, выпустив последнего защитника на скамейке Ли Пельтера. Но он рискнул. Прямо по ходу первого тайма «Вест Бромвич» поменял схему, с 5-4-1 перейдя на 4-2-3-1: форвард Робинсон заменил Ивановича, вышел на фланг, а Мэтт Филлипс начал играть оттянутого форварда под Дианем.
Если бы Джеймс в конце первого тайма попал в дальний угол и сделал счёт 2:0, «дроздам» было бы очень сложно избежать поражения. Но когда силы настолько неравны, тренеру слабых нужно рисковать, чтобы избежать поражения – и делать неочевидные ходы. Эллардайс сделал правильный шаг: Робинсон отплатил за доверие дублем.
Как следствие, «Челси» и «Вест Бромвич» сыграли просто фантастический матч – уже второй в сезоне. Осенью команда ещё Фрэнка Лэмпарда приехала к команде ещё Славена Билича и уже к перерыву горела 0:3. Спасла ничью, но факт аномалии в матчах между этими командами это не отменяет.
Это первое поражение Тухеля в Англии. В этот раз «Челси» разгромлен. Команда пропустила тридцать голов в текущем чемпионате – и целых восемь из них от аутсайдера, плотно сидящего в зоне вылета. «Вест Бромвич» забил в этом сезоне 25 голов – и восемь из них получил четвертьфиналист ЛЧ, остановивший сам «Атлетико».
Кажется, в этом сезоне АПЛ ни в чём нельзя быть уверенным.
- 3 апреля 2021
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:23
-
18:23
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:51
-
17:51
-
17:44
-
17:33