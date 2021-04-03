«Челси» разгромлен аутсайдером! Это первое поражение Тухеля в Англии

Ничто не предвещало «Челси» беду. «Вест Бромвич» из 11 последних матчей в чемпионате выиграл только тот, в котором арбитр явно ошибся в его пользу. Худшая оборона в лиге, 19-е место в таблице, билет на экспресс в Чемпионшип – против такой команды предстояло играть «Челси».

Но получился результат, противоположный ожидаемому.

Форма Тьяго Силвы подставляет «Челси»

Бразилец приходил на «Стэмфорд Бридж», чтобы стать лидером. Но время идёт, а Тьяго чередует пропущенные из-за травм матчи с очень яркими ошибками, который стоят клубу очков. До «Вест Бромвича» бразилец не выходил на поле с февраля. Сейчас фактически начал встречу с жёлтой, когда мимо него пробросил мяч Матеус Перейра. А к концу получаса игры Силва удалился, влетев в Йокушлу.

Тьяго Силва стал самым возрастным игроком в истории АПЛ, когда-либо удалявшимся с поля. Это всего лишь вторая красная в тех 456 матчах, что он сыграл в Европе. Он совершенно не грубый игрок и даже Йокушлу сбивал так, чтобы ни в коем случае его не травмировать – но сейчас, кажется, он уже просто не успевает за скоростями Премьер-лиги. «Челси» стоит задуматься над тем, продлевать ли с 36-летним игроком контракт, который истекает летом.

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Перерыв на матчи сборных подставил «Челси»

Интересно, жалеет ли Тухель, что выпустил на замену Кристенсена? С тройкой защитников Рюдигер-Зума-Аспиликуэта команда выбивала из ЛЧ и не давала ни разу забить «Атлетико». С датчанином же вместо Рюдигера сыграла вообще без страхующего игрока.

Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон обогнал по ассистам в сезоне Алькантару и Погба – после его передачи Матеус Перейра просто вырвался на ударную позицию и перебросил Менди. Именно Тьяго и был бы на этой позиции и легко перехватил бы мяч, а без него защитники просто продублировали позиции и оставили абсолютно пустую зону. Во втором тайме игроки «Вест Бромвича» уже действовали на контратаках и спокойно разыгрывали мяч на свободном пространстве – в статусе отыгрывающейся стороны им такой случай не представился бы.

Рюдигер ездил в сборную Германии, провёл все три матча от первой до последней минуты – и вряд ли Тухель решил сыграть не с той схемой, которая раздавила «Атлетико», а по новой просто ради эксперимента. Кристенсен тоже ездил в сборную, но в составе датчан сыграл только две игры – вероятно, он был лучше готов функционально, а выход Антонио был чреват травмой.

Конечно, только-только из сборных вернулись практически все игроки «Челси». Туда, по иронии судьбы, не ездил как раз Силва, но, к примеру, Жиру всё ещё играет за французов и против «Вест Бромвича» не вышел даже при критическом счёте. Тухель предпочёл вообще не использовать замену, чем выпускать Оливье. У «Вест Бромвича» в сборные отлучалось гораздо меньше игроков – и последние две недели Эллардайс спокойно готовил почти всех лидеров к матчу. У Тухеля такой возможности не было.

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Просто плохой матч Жоржиньо

При этом Силва может обижаться на одноклубника Жоржиньо – уж первую карточку он точно получил из-за него. Жоржиньо отпасовал на соперника на своей половине поля – так и случился фол. Очень слабая игра опорника, который авантюрными передачами обрезал «Челси», а при игре в обороне ошибался позиционно. И этот провал сложно как-то объяснить: даже в сборную Жоржиньо не ездил.

Эта победа – награда Эллардайсу за смелое решение

У «Вест Бромвича» тоже было много проблем, но он был натурально лучше. Ещё в первом тайме травму получил центральный защитник Дара О’Ши, вместо него на поле когда-то родного стадиона вышел экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович. До перерыва травмировался и он.

На тот момент «Челси» уже выигрывал и уже был в меньшинстве. Эллардайс мог просто сработать по позиции, выпустив последнего защитника на скамейке Ли Пельтера. Но он рискнул. Прямо по ходу первого тайма «Вест Бромвич» поменял схему, с 5-4-1 перейдя на 4-2-3-1: форвард Робинсон заменил Ивановича, вышел на фланг, а Мэтт Филлипс начал играть оттянутого форварда под Дианем.

Удивительный гол решил исход матча «Атлетико» с «Челси». Вместо офсайда – шедевр! Оливье Жиру стал автором потрясающего по красоте забитого мяча. А поначалу казалось, что здесь очевидное положение «вне игры».

Если бы Джеймс в конце первого тайма попал в дальний угол и сделал счёт 2:0, «дроздам» было бы очень сложно избежать поражения. Но когда силы настолько неравны, тренеру слабых нужно рисковать, чтобы избежать поражения – и делать неочевидные ходы. Эллардайс сделал правильный шаг: Робинсон отплатил за доверие дублем.

Как следствие, «Челси» и «Вест Бромвич» сыграли просто фантастический матч – уже второй в сезоне. Осенью команда ещё Фрэнка Лэмпарда приехала к команде ещё Славена Билича и уже к перерыву горела 0:3. Спасла ничью, но факт аномалии в матчах между этими командами это не отменяет.

Это первое поражение Тухеля в Англии. В этот раз «Челси» разгромлен. Команда пропустила тридцать голов в текущем чемпионате – и целых восемь из них от аутсайдера, плотно сидящего в зоне вылета. «Вест Бромвич» забил в этом сезоне 25 голов – и восемь из них получил четвертьфиналист ЛЧ, остановивший сам «Атлетико».

Кажется, в этом сезоне АПЛ ни в чём нельзя быть уверенным.