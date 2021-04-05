«Пусть болтает, у всех свои комплексы». Из-за чего Деспот обиделся на Федотова

Летом 2018-го Джордже Деспотович перешёл в «Оренбург», который на тот момент возглавлял Владимир Федотов. За два сезона сербский форвард забил 14 голов и был главный активом оренбургского клуба. В начале 2020 года Федотов стал главным тренером «Сочи», а Деспотович через полгода покинул «Оренбург», перейдя в «Рубин». Видимо, трещина в отношениях между игроком и тренером образовалась именно прошлым летом.
«Привет, Федотов, как ты там?»
После матча 24-го тура «Рубин» – «Сочи» (1:0) нападающий «Рубина» передал «привет» бывшему главному тренеру. «Привет, Федотов, как ты там? Я – Деспот, я плохой», – написал Деспотович в «сториз» «Инстаграма».
Летом 2020 года Деспотович искал клуб. По информации «Чемпионата», сербского нападающего рассматривали в «Сочи», но трансфер не состоялся. Деспотович знал о варианте с южной командой и хотел перейти к бывшему тренеру, но «Сочи» по каким-то причинам не стал подписывать футболиста. Джордже был близок к переходу в «Трабзонспор», но остался в России, заключив трёхлетний контракт с «Рубином». Если зимой Деспотович рассказывал, что им интересовались «Спартак» и «Динамо», то летом поделился информацией, что мог стать игроком ЦСКА.
«Пусть болтает, свои комплексы»
Послание Деспотовича к Федотову не осталось без внимания руководства «Сочи». Генеральный директор южного клуба Дмитрий Рубашко прокомментировал эпизод.
«Я видел это обращение Деспотовича к Федотову. Он обижен, что Владимир Валентинович его не взял в «Сочи»? На обиженных воду возят. Жалко, что не взяли с «Рубином» три очка, которые были бы заслуженные. Это же стечение обстоятельств. Должна была быть замена, «Рубин» быстро разыграл, судья не дал возможность замениться. А Деспотович пусть болтает, у всех свои комплексы. Думаю, Валентинович просто улыбнулся и всё. Здоровье у него получше. Надеемся, что выведет команду на следующую игру», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Между тем в таблице бомбардиров Деспотович с 11 голами занимает пятую строчку. У серба больше голов, чем у Нобоа (8) и Заболотного (7). Неужели «Сочи» не жалеет, что упустил возможность подписать хорошего форварда?
- 5 апреля 2021
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