Игроки «Челси» подрались после разгрома от аутсайдера. Рюдигер — главный зачинщик

3 апреля «Челси» неожиданно развалился в матче против «Вест Бромвича» — Тьягу Силва получил красную карточку в первом тайме, а команда Сэма Эллардайса воткнула в ворота Менди сразу пять мячей. Интересно, что в предыдущих 14 матчах команда пропустила всего 2 гола.

Выплеск эмоций и конфликт между игроками произошли ещё на поле — после второго пропущенного мяча Аспиликуэта на правах капитана раскритиковал Джеймса за привоз. Разговор продолжился в раздевалке после матча. Там Тухель успокоил футболистов, а на послематчевой пресс-конференции сказал: «Это наше первое поражение, поэтому важно пережить его вместе. В раздевалке я сказал несколько слов, чтобы успокоить ребят и отложить все разбирательства до завтрашнего дня. Понятно, что сейчас много эмоций, все разочарованы, но копаться в чём-то сейчас будет непродуктивным».

Томас Тухель Фото: John Walton — Pool/Getty Images

На следующий день «Челси» собрался на базе — по информации The Athletic, немец ещё до встречи с «Вест Бромвичем» не планировал выходной. 7 апреля команда играет в Лиге чемпионов с «Порту», поэтому Тухель форсирует подготовку к важному матчу. К тому же многие основные игроки «Челси» уезжали в сборные во время международной паузы, что негативно повлияло на функциональную готовность команды.

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Первую часть воскресного занятия Тухель посвятил разбору 2:5 от «Вест Бромвича». The Athletic приводит цитату своего источника: «Это было похоже на фильм ужасов. Тухель говорил отрывисто и что-то вроде: «Это недопустимо», «Что здесь случилось с защитой?» и так далее». Особенно тренер возмущался по поводу четвёртого гола в ворота Менди, когда никто из семи игроков «Челси» не заблокировал удар Мбайе Дианя.

Далее футболисты отправились на двусторонку — причем участвовали в ней только те, кто не выходил на поле в матче с «Вест Бромвичем». Кепа и Рюдигер играли в одной команде — защитник сборной Германии получал от вратаря больше всего команд, так как, по мнению Кепы, постоянно терял позицию. В одном из эпизодов Кепа пошел на перехват мяча и столкнулся с Рюдигером, после чего отчитал защитника, мол, смотри по сторонам.

Вместо извинений Рюдигер схватил Кепу и устроил с ним потасовку — игроков разняли, а Тухель отправил продолжавшего бурлить Рюдигера в раздевалку. Источник The Athletic сообщил, что поведение Рюдигера можно описать так: «Он хотел показать Кепе, кто здесь босс». После тренировки защитник извинился перед Кепой и командой, затем обнялся с вратарём в знак примирения.

Антонио Рюдигер и Томас Тухель Фото: Neil Hall — Pool/Getty Images

Вообще удивительно, что такая информация просачивается в медиа. На тренировках и в раздевалке часто происходят стычки между игроками, но если об этом и узнают журналисты, то спустя какое-то время (за редким исключением). Даже бывает, что через несколько лет. Бывший нападающий «Спартака» Веллитон, например, только в 2015-м рассказал о том, что в перерыве матча с «Тереком» (играли в 2011-м) футболисты подрались в раздевалке. Тогда сошлись легионеры и русские, а Валерий Карпин всех разнимал.

Поэтому случившееся с «Челси» — настоящий нонсенс. И это уже не первый случай утечки командного внутряка.

Что касается Рюдигера, то он снова в центре внимания. После увольнения Лэмпарда некоторые инсайдеры называли немца одним из тех, кто портил атмосферу в команде (вместе с Жоржиньо и Маркосом Алонсо). Слухи были разные — например, журналист The Telegraph Мэтт Лоу сообщал, что Рюдигер влезал в стычки с Аспиликуэтой. А инсайдер CarefreeYouth (123 тысяч читателей в «Твиттере») подкинул такую дичь — Рюдигер за спиной у Лэмпарда общался с Тухелем и издевался над молодыми игроками.

Дошло до того, что Аспиликуэта и Абрахам в соцсетях опровергли слухи о Рюдигере и выразили одноклубнику поддержку. Плюс сам Рюдигер при Тухеле вернулся в основу «Челси» (пропустил всего 2 матча в АПЛ из 11 при новом тренере). Но на фоне последних событий у болельщиков клуба возникают предположения, что Рюдигера просто прикрыли с целью стабилизации обстановки вокруг команды.

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Также болельщики вспоминают историю с Антонио Конте, когда Рюдигер публично раскритиковал тактику «Челси» и вылетел из заявки на матч с «Саутгемптоном» в апреле 2018-го. Ну и интервью Рюдигера The Sun из 2019-го про тренировки Маурицио Сарри: «Всё это напоминает нахождение в школе, когда ты сидишь и слушаешь учителя, одно и то же».

Логично, что на пресс-конференции перед матчем с «Порту» Тухелю задали вопрос о случившемся. Тренер был невозмутим: «Рассказал бы об этом подробнее, если бы речь шла о чём-то серьёзном, но это не так. Просто эмоции на тренировке, поражение тут ни при чем. Ребята разобрались с этим сразу после занятий. Я удовлетворен этим, они показали, что у них есть характер». Также Тухель подтвердил, что Рюдигер выйдет в стартовом составе. Правда, вопрос о том, когда ждать от буйного защитника очередную выходку, остаётся открытым.