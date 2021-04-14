Березуцкий уходит из родного ЦСКА ради Гончаренко. В клубе конфликт?

В последние недели ЦСКА и «Краснодар» были главными ньюсмейкерами РПЛ в плане миграции тренеров. Сначала в «Краснодар» пришёл Гончаренко, а потом подтянул из ЦСКА своих земляков-соратников Ермаковича и Зубика. Казалось, что на этом всё закончится, но не тут-то было. По нашей информации, в «Краснодар» собрался ещё и легенда ЦСКА Василий Березуцкий. И вот это уже действительно неожиданный для фанатов армейцев поворот событий. Объясняем, почему так произошло.
Березуцкий хотел уйти из ЦСКА сразу после назначения Олича, но его убедили остаться
Василий уже давно задумывался над своим будущем в клубе. Следует учесть, что долгое время для руководства ЦСКА именно он был основным кандидатом на роль сменщика Гончаренко на у руля команды. Но затем фокус Максима Орешкина и других руководителей сместился на Олича. По нашей информации, почти сразу после назначения Олича главным тренером Березуцкий твёрдо решил уйти из клуба. Но в последний момент в беседах с Максимом Орешкиным и Игорем Акинфеевым он поменял своё мнение. Думается, большую роль здесь сыграл тот факт, что Василию было просто некуда уходить: Гончаренко ещё не получил назначение в «Краснодар». Сейчас же всё встало на свои места.
Березуцкий считает, что с Гончаренко он получит больше опыта, переход произойдет прямо сейчас
Из всей имеющейся информации можно сделать вывод, что Василий Березуцкий не очень понял выбора начальства в пользу Олича, поэтому и решил уйти. У легенды ЦСКА было желание работать с опытным тренером, чтобы продолжать учиться и совершенствоваться как тренеру. Судя по всему, у Василия нет уверенности, что хорват сможет ему это дать. Поэтому он и собрался к Гончаренко, поддавшись настоятельным уговорам Виктора Михайловича. Окончательное решение Березуцкий принял после матча с «Ротором» и уже его не поменяет. По нашей информации, назначение в «Краснодар» состоится в самые ближайшие дни.
- 14 апреля 2021
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