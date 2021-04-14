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Василий Березуцкий уходит из ЦСКА и будет тренировать «Краснодар» – подробности

Василий Березуцкий уходит из ЦСКА
Андрей Панков
Березуцкий уходит из родного ЦСКА ради Гончаренко. В клубе конфликт?
Кажется, Василия не очень обрадовало назначение Олича.
Футбол / РПЛ 0
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В последние недели ЦСКА и «Краснодар» были главными ньюсмейкерами РПЛ в плане миграции тренеров. Сначала в «Краснодар» пришёл Гончаренко, а потом подтянул из ЦСКА своих земляков-соратников Ермаковича и Зубика. Казалось, что на этом всё закончится, но не тут-то было. По нашей информации, в «Краснодар» собрался ещё и легенда ЦСКА Василий Березуцкий. И вот это уже действительно неожиданный для фанатов армейцев поворот событий. Объясняем, почему так произошло.

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Березуцкий хотел уйти из ЦСКА сразу после назначения Олича, но его убедили остаться

Василий уже давно задумывался над своим будущем в клубе. Следует учесть, что долгое время для руководства ЦСКА именно он был основным кандидатом на роль сменщика Гончаренко на у руля команды. Но затем фокус Максима Орешкина и других руководителей сместился на Олича. По нашей информации, почти сразу после назначения Олича главным тренером Березуцкий твёрдо решил уйти из клуба. Но в последний момент в беседах с Максимом Орешкиным и Игорем Акинфеевым он поменял своё мнение. Думается, большую роль здесь сыграл тот факт, что Василию было просто некуда уходить: Гончаренко ещё не получил назначение в «Краснодар». Сейчас же всё встало на свои места.

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Из всей имеющейся информации можно сделать вывод, что Василий Березуцкий не очень понял выбора начальства в пользу Олича, поэтому и решил уйти. У легенды ЦСКА было желание работать с опытным тренером, чтобы продолжать учиться и совершенствоваться как тренеру. Судя по всему, у Василия нет уверенности, что хорват сможет ему это дать. Поэтому он и собрался к Гончаренко, поддавшись настоятельным уговорам Виктора Михайловича. Окончательное решение Березуцкий принял после матча с «Ротором» и уже его не поменяет. По нашей информации, назначение в «Краснодар» состоится в самые ближайшие дни.

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