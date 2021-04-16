Кейн пересидел в «Тоттенхэме». Теперь для топ-клубов его трансфер – план Б

За неделю до старта чемпионата мира в России Гарри Кейн продлил контракт с «Тоттенхэмом» на шесть лет. После капитан сборной Англии стал лучшим бомбардиром турнира, а год спустя играл в финале Лиги чемпионов. Сейчас о том продлённом соглашении говорят, что Кейн подписал контракт с дьяволом. Он интересен минимум пяти топ-клубам, но на него нет ни одного конкретного претендента.

Кейн много лет поддерживает результативность на уровне 25 мячей за сезон и сейчас возглавляет список бомбардиров АПЛ. Но к 28 годам он не выиграл ни одного титула. Кейн фигурирует в трансферных слухах о каждом европейском топ-клубе, но покупателей отпугивают его цена и переговоры с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

Есть и еще одна проблема: выше всех на рынке котируются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. В случае с той же «Барселоной» Кейн уступает не только им, а «Манчестер Сити» может вообще не потребоваться девятый номер.

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Что известно на данный момент:

1. Кейн выдвинул условие «Тоттенхэму»: он уйдет, если команда не квалифицируется в Лигу чемпионов (Daily Mail);

2. Дэниэл Леви не хочет отпускать Гарри ни в один английский клуб (The Athletic);

3. У Кейна нет агента. Договориться нужно только с его братом Чарли, что предположительно облегчит переговоры по комиссионным и личному контракту (Telefoot).

4. Игрок примет решение только после чемпионата Европы (пишут все).

Главные цифры по Кейну:

– Осталось 3 года до окончания контракта с «Тоттенхэмом» (до 30 июня 2024-го);

– 12 млн евро в год – зарплата в «Тоттенхэме»;

– 100 млн евро – стартовая цена переговоров с «Тоттенхэмом».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Где же может продолжить карьеру бомбардир «Тоттенхэма» и что этому препятствует? Мы собрали все варианты

«Манчестер Юнайтед»

Когда Уле-Гуннар Сульшер перед недавним матчем с «Тоттенхэмом» назвал Кейна «одним из лучших в Европе», английские медиа это восприняли не как дежурный комплимент, а как приглашение на «Олд Траффорд». Заинтересованность «Манчестер Юнайтед» в нападающем-бомбардире – неважно, Кейн это или кто-то другой – жизненная. Если у «Барселоны» есть Месси, у «Реала» – Бензема, а у «ПСЖ» – Мбаппе и Неймар, то в «Манчестер Юнайтед» уже 8 лет нет нападающего, который забивал бы от 30 мячей за сезон. Последним был Робин ван Перси в сезоне-2012/13.

С приобретением Эдинсона Кавани «МЮ», казалось, обрели тот самый недостающий элемент пазла. Но уругваец после абсурдного расистского скандала со словом «негро» не хочет оставаться в Англии. Маркус Рэшфорд и Мейсон Гринвуд прибавили в тактических передвижениях и работе на команду, но скилл эффективности так и не прокачали. Выход на трансферный рынок неизбежен.

В соцсетях запустили хештег #GraciasNegrito. Всё больше людей против бана Кавани Профсоюз футболистов Уругвая троллит Футбольную ассоциацию Англии.

Легенда «Ман Юнайтед» Рой Кин считает, что Кейн обязан переходить в «Манчестер Юнайтед» ради титулов, без которых его нельзя считать игроком экстра-класса. Довод достаточно спорный, ведь клуб не выигрывал АПЛ с 2013 года, а последний значимый трофей «МЮ» – Лига Европы в 2017-м. Сомнения вызывает и успешность переговоров. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» претендовал на Кейна, но отказался от сделки за 270 млн евро. Пандемия сбила цены, но не настолько, чтобы «Тоттенхэм» так легко отправил своего самого дорогого игрока усиливать клуб-конкурент. Поэтому сейчас «МЮ» привлекает другой бомбардир – Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона».

«Манчестер Сити»

Букмекеры, принимающие ставки на трансферы, называют два манчестерских клуба наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры Кейна.

Но «Юнайтед» недостаёт именно результативного форварда, «Сити» на данный момент – единственный английский клуб с гарантированным ежегодным участием в Лиге чемпионов, по которой Кейн успел соскучиться в «Тоттенхэме». Информация инсайдеров на этот счёт противоречивая. С одной стороны, Daily Mail называет Кейна запасным вариантом на случай срыва переговоров с «Боруссией» по Эрлингу Холанду. С другой, сложно предугадать постоянно меняющиеся атакующие вкусы Гвардиолы: ему перестали нравиться Агуэро и Жезус. Возможно, фактурный Кейн тоже не подойдёт под будущую концепцию игры тренера.

«Реал»

У мадридского клуба есть ключ к успешным переговорам по Кейну – контракт Гарета Бэйла. К трансферу Кейна в «Реал» располагают давние отношения с «Тоттенхэмом». Из одного клуба в другой, помимо Бэйла, переходили также Рафаэл ван дер Варт и Лука Модрич, на котором в «Реале» до сих пор держится центральная ось. В остальном история запутанная. Реновация «Сантьяго Бернабеу» заставила «Реал» отказаться даже от Криштиану Роналду, а прошлым летом чемпионы Испании вообще не совершили ни одного трансфера.

Есть и другие аргументы против: конкуренция с Каримом Бензема, слабая адаптация английских звёзд в Мадриде (Бекхэм, Оуэн, Вудгейт против одинокого Макманамана) и приоритеты «Реала». Ради Килиана Мбаппе королевский клуб готов потерпеть не только до этого, но и до следующего лета, пишет AS.

«Барселона»

Вероятность перехода Кейна в каталонский клуб – совсем небольшая. Marca связывала будущее форварда с «Барселоной» 3 апреля. Новый девятый номер – приоритет клуба на летнем трансферном рынке. Правда, ведущее испанское медиа предостерегло «Барсу» от лёгких переговоров по трансферу и зарплате игрока.

Отдельная тема – бомбардиры, между которыми выбирает «Барселона». В Испании пишут, что вместе с Кейном на переезд в столицу Каталонии претендуют Эрлинг Холанд, Мемфис Депай и Серхио Агуэро, уже объявивший об отказе продлевать контракт с «Манчестер Сити». В трансфере Холанда заинтересован президент Жоан Лапорта, одержимый идеей подписать суперзвезду, как это получилось в 2003-м с Роналдиньо.

Эрлинг Холанд Фото: Getty Images

Приоритет Рональда Кумана – его соотечественник Депай. Наконец, об Агуэро пишут в контексте его дружбы с Месси, которая помогла бы оставить Лео на «Камп Ноу». Похоже, Кейн в этом списке – единственный, кто не завязан ни на каких высоких отношениях, а просто хорошо играет в футбол.

Кейн – монстр физподготовки. Он изучил анатомию, занимался с учёным и нанял повара Гарри первым в Европе набрал 10+10 по «гол+пас». Объясняем, как он этого добился уже в начале января.

«ПСЖ»

Единственный из претендентов на Кейна, кому он мог бы понадобиться в прямом смысле вместо Мбаппе – на случай отъезда француза в Англию или Испанию. В Кейне в первую очередь заинтересован главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Ведь при нём форвард превратил производство голов в конвейер и дотащил «Тоттенхэм» до финала Лиги чемпионов. Ещё один фактор в пользу переезда Кейна в Париж: «ПСЖ» – один из немногих, кто легко потянет финансовую сторону сделки. The Independent отмечает, что парижане залетят в историю с трансфером Кейна, даже если вопрос потянет не на 100, а на 170 млн евро.

Мбаппе до сих пор не продлил контракт с «ПСЖ», что увеличивает вероятность его скорой продажи в разы. При этом и для парижан бомбардир «шпор» – только один из вариантов усиления. Мечта шейхов – воссоединить в своей команде Неймара и Месси. Кроме того, в трансферных слухах, связанных с «ПСЖ», постоянно фигурирует Мохамед Салах.

Так куда же тогда деваться Кейну?