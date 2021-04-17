Девять лет назад Азмун играл в Питере под другим именем. Его разглядел отец Кабаевой

Сейчас Сердар Азмун — лучший бомбардир РПЛ и один из самых востребованных игроков лиги. Слухи отправляют его в Испанию, Италию, Францию, однако 26-летний иранец продолжает зажигать на «Газпром Арене». Сейчас мало кто помнит, что Сердар оказался в России отчасти случайно. Сложилось слишком много факторов.

В первый раз Азмун приехал в Санкт-Петербург в январе 2012-го. До его перехода в «Зенит» оставалось семь лет, да в «Рубин» 17-летний иранец ещё не перебрался — играл в системе родного «Сепахана». А поводом для приезда в Питер стал 20-й Кубок Содружества, впервые прошедший в формате турнира молодёжных сборных. Приезд Ирана тоже стал уникальным событием, ведь изначально планировалось, что трофей разыгрывают бывшие советские республики. Но страна Персидского залива приняла запрос РФС и отправила в Россию свою команду.

Фото: spbckk.ru

Из Тегерана прилетела по сути сборная U20 — игроки, родившиеся не раньше 1993-го, что сделало гостей ещё и наиболее молодой командой турнира. Азмун, которого в протоколы внесли под именем «Сардор», и вовсе был одним из двух самых юных игроков того Кубка Содружества: в 1995-м родился также его партнер по сборной Али Алипургаро.

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Для сравнения: Николай Писарев не постеснялся набрать в молодёжную сборную России почти треть состава из футболистов 1990 года рождения. В итоге команда со Станиславом Крицюком, Антоном Заболотным и Хореном Байрамяном выиграла золото, но с Ираном по ходу турнира разминулась.



У них турнирный путь получился интересным: тренер Акбар Мохаммади обещал не оглядываться на соперника, а играть с позиции силы в яркий атакующий футбол. Но стартовая игра против Беларуси закончилась по нулям — отлично сыграл вратарь соперника. Это единственный матч, в котором тогда ещё «Сардор» Азмун ушёл с поля без забитого гола.

Дальше команда лучше реализовывала принципы тренерского штаба, а Азмун — свои моменты. Таджикистану он положил хет-трик, а в остальных четырёх матчах (Иран дошел до четвертьфинала) стабильно забивал по голу. Мохаммади так и не определился со статусом Азмуна в команде. Будущий форвард «Зенита» выходил и в старте, и на замену в первом или во втором тайме, и даже один раз стал жертвой обратной замены. Подобная нестабильность в игровом времени помогла Азмуну показать крутую статистику — гол в среднем каждую 51 минуту. И это в 17 лет против защитников на 3-4 года старше!

Фото: Mark Nolan/Getty Images

Иран занял пятое место, в четвертьфинале команда уступила по пенальти Латвии. Азмун в той игре сначала сравнял счет на 90-й минуте, но затем не сумел переиграть вратаря с точки.

По итогам турнира Сердар с семью мячами стал лучшим бомбардиром Кубка Содружества. Второе место ушло Филиппу Будковскому из сборной Украины. Потрясающая результативность не помогла Сердару выиграть приз лучшему игроку турнира. Награду получил Шота Бибилов, который уже почти два года как профессионально в футбол не играет.

— На Кубке Содружества мы выступили успешно. Вышли из группы, не проиграв ни одного матча, а в четвертьфинале проиграли лишь по пенальти. Собственно, после этого турнира на меня и обратили внимание селекционеры «Рубина», — рассказывал иранец пресс-службе казанцев.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Если быть конкретным, то в Санкт-Петербурге Азмуна заметил Марат Кабаев — отец звезды художественной гимнастики только начал работать в селекционном отделе «Рубина». За трансферы в Казани тогда отвечало трио Андрей Фёдоров, Олег Нечаев и как раз Кабаев. Последнего на Кубок Содружества отправил лично Курбан Бердыев. Командировка стала для селекционера первой в новой должности.



— В стартовой игре Азмун оказался в запасе, — рассказывал Кабаев в интервью «Бизнес.Online». — Но я всё равно следил за Сердаром. Остался на трибунах во время перерыва, чтобы посмотреть на него во время разминки. Игроки отрабатывали фланговые навесы, и я заметил его невероятную прыгучесть. Потом они начали бить, и Сердар с обеих ног уверенно попадал в створ. В 17-летнем парне чувствовалась заряженность даже на разминке.

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Дальше представители «Рубина» летали в Иран, а отец Азмуна — в Казань. Долгие переговоры, фактор Бердыева — и уже несколько лет успешной карьеры в России.

Из того состава молодёжной сборной Ирана до профессионального футбола в итоге добрались пятеро. Двое сыграли за главную сборную, и лишь один сумел выбраться за пределы чемпионата страны. Азмуна по истечении лет точно можно назвать главным открытием не только Кубка Содружества — 2012, но и всего турнира за его современную историю. Он обрёл статус звезды РПЛ. Дальше — Европа?