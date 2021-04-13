При нём «Зенит» купил новичков на 137 млн. Как оценивать работу Рибалты?

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта подписал контракт с «Пармой». Теперь испанец будет работать в итальянской команде вместе с тремя экс-игроками санкт-петербургского клуба – защитниками Бруну Алвешем и Йорданом Осорио, а также полузащитником Эрнани. Рибалта получил должность управляющего директора.

«Хавьер официально приступит к работе в клубе с 19 апреля. От имени всей «Пармы» хотим пожелать ему теплого приёма и всего наилучшего в его новой роли», – написала в своём заявлении пресс-служба «Пармы».

В России был запасным, в Италии забивает больше Миранчука и Кокорина. Лучший сезон Эрнани! От бывшего полузащитника «Зенита» уже пострадали «Милан», «Интер» и «Рома».

Рибалта официально ушёл из «Зенита» 8 апреля, хотя его контракт истекал летом. Стороны договорились о досрочно расставании. Очевидно, в санкт-петербургском клубе решили, что испанец не помощник для работы под летнее трансферное окно. Кстати, зимой при Рибалте тоже никто не пришёл: в «Зените» отложили трансферы для нового спортивного директора. Впрочем, срочности в покупках посреди сезона и не было: из еврокубков сине-бело-голубые вылетели, а РПЛ можно спокойно выигрывать нынешним составом.

Как же оценить работу Рибалты в «Зените»? Это зависит от того, под каким углом вы смотрите на эту историю. С одной стороны, он привёл в санкт-петербургский клуб Клаудио Маркизио и Малкома. Потратил на новичков (с благословения высшего руководства, конечно же) 137,4 млн евро, а на продажах игроков заработал лишь 67,23 млн. Дал повод инсайдерам написать о своём конфликте с Сергеем Семаком, что, правда, тут же опроверг главный тренер, опубликовав совместную фотографию с испанцем в «Инстаграме». С другой, в «Зените» в целом позитивно смотрят на результаты трёхлетнего периода деятельности Рибалты. Попрощались с Хавьером по-человечески. Гендиректор клуба Александр Медведев и Сергей Семак поблагодарили спортивного директора под аплодисменты команды на последней тренировке испанца, подарили ему стилизованную картину с кадром празднования чемпионства, автографами игроков и вставленными внутрь медалями. Если «Зенит» удержит первое место в нынешнем сезоне, то получится, что при Рибальте санкт-петербуржцы все три года брали золото.

Хавьер Рибалта и Сергей Семак

Даже в трансферах Маркизио и Малкома уместно избегать однозначных оценок. Итальянского полузащитника взяли после травмы Кристиана Нобоа, когда уже закрылось трансферное окно. Выбирать приходилось между бывшей звездой «Ювентуса» и никем, так как других свободных агентов такого класса и опыта на рынке не было. К сожалению для «Зенита» и Рибалты, Маркизио не справился с травмами, поэтому сыграл за сине-бело-голубых всего 15 матчей. Очевидно, не стоило подписывать Клаудио на два сезона, но ещё не факт, что итальянец согласился бы на годичный контракт. В данном трансфере риска изначально было больше, нежели в других, однако и обстоятельства оказались нестандартными.

Малкома с первого дня стали сравнивать с Халком, так как бразильца из «Барселоны» купили за те же 40 млн евро (если верить официальной информации). Но, кажется, что разумнее проводить параллели между Малкомом и Данни. Если 2012 году за 40 млн можно было найти Халка, то в 2019-м игрок такого класса стоил намного дороже. Трансфер Данни в 2008 году за 30 млн евро тоже оказался на тот момент рекордным, а 11 лет спустя молодой атакующий полузащитник с потенциалом португальца точно стоил бы не меньше 40 млн.

Малкому вполне по силам выступать на уровне Данни. Пока мешают травмы. При этом разговоры о том, что «Зенит» приобрёл «хрустального» бразильца безосновательны, поскольку до переезда в Россию Малком пропустил лишь семь матчей из-за пары лёгких повреждений. Стечение обстоятельств вкупе с восприятием болельщиками экс-игрока «Барсы» как «нового Халка» сыграли против Рибалты.

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

Знающие клубные процессы изнутри люди утверждают, что испанец достойно представлял «Зенит» в высоких кругах, достаточно хорошо вёл переговоры от имени клуба и использовал во благо свои многочисленные связи. Действительно, санкт-петербуржцы смогли приобрести за вполне адекватные деньги группу сильных легионеров – Вильмара Барриоса, Дугласа Сантоса, Деяна Ловрена и Вендела, а также защитника сборной России Вячеслава Караваева. Аренда с правом выкупа Йордана Осорио тоже была выгодной сделкой: венесуэлец принёс некоторую пользу, а «Зенит» воспользовался правом отказаться от выкупа защитника после ужесточения лимита на легионеров.

Да, «Зенит» заработал на продаже игроков намного меньше, чем потратил на новичков. Но ведь перед Рибалтой никто не ставил цели пристроить куда-то лидеров команды. У сине-бело-голубых был раздутый состав, и требовалось избавиться от целой группы футболистов, пришедших при Мирче Луческу и Роберто Манчини и не соответствовавших уровню участника Лиги чемпионов. Хорошо, что вообще удалось пополнить бюджет на 67,23 млн евро. Самый дорогой из этих трансферов «на выход» – продажа Леандро Паредеса за 40 млн (плюс 5 млн бонусами) в «ПСЖ». Пристроить нестабильно игравшего в России аргентинца за такую сумму – большой успех Рибалты. Ценно, что при Хавьере в составе «Зенита» не появлялись «случайные люди», как во времена Луческу и Манчини. Иногда для спортивного директора даже важнее отказаться от предложений, сыплющихся от агентов со всех сторон, чем отчитаться о трансфере.

Одна из причин «добровольной отставки» Рибалты – желание иметь в «Зените» более широкие полномочия. Когда испанца только назначили в июле 2018-го, сообщалось, что он будет курировать поиск новых футболистов, работу академии, подготовку резервов и так далее. Хавьер заявлял, что планирует уделить особенное внимание развитию клубной академии. По факту же Рибалта занимался в общем-то только трансферами для первой команды, причём в основном на зарубежном рынке. Это так или иначе отразилось на его настроении, мотивации. В какой-то момент он, как показалось, самоустранился. Хотя в то же время постоянно находился рядом с командой, всегда ездил на сборы, после неудач в Лиге чемпионов приходил в раздевалку и поддерживал игроков. Очевидно, на его работу повлияла помимо всего прочего пандемия коронавируса. Сложнее решать трансферные вопросы, не имея возможности встретиться с коллегами лицом к лицу.

Вдобавок в России были вещи, которые очень не нравились Рибалте. Испанец многому удивлялся в РПЛ, «обалдевал», от того, как составляется календарь (когда участник еврокубков не знает, где и когда играет), от того, что руководителем конкурента является сын главы лиги, и других процессов.

Отношения Рибалты с Семаком и директором департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андреем Аршавиным никто не назвал бы гладкими, но они были рабочими. Речь шла не о конфликтах в привычном понимании этого слова, а о разногласиях по тем или иным вопросам. Достаточно вспомнить слова Семака о том, что «Зениту» для более успешного выступления в ЛЧ нужно было усилить те позиции, о которых говорил тренерский штаб. Например, поиски левого полузащитника слишком затянулись. Вот здесь Рибалта, безусловно, недоработал.

Тем не менее испанец наверняка доволен своим путешествием в Россию. Бывший скаут, послужив три года «Зениту», заработал статус спортивного директора большого клуба и хорошие деньги. Поэтому и «Парма» позвала его на роль управляющего директора. А вот «Зениту» теперь надо не промахнуться с фигурой нового спортдира и найти специалиста ещё более высокого уровня.

От летнего трансферного окна никак не меньше, чем от тренерских решений, будут зависеть результаты чемпиона России в следующей Лиге чемпионов.